8 дней
Архитектура, короли и Сальвадор Дали: увлекательное путешествие по Испании и Франции
Изучить замки и святыни, погрузиться в сюрреализм и съездить на любимый монарший курорт
Начало: Отель в Барселоне, 8:00
«Мы побываем в театре-музее Сальвадора Дали и осмотрим богатую коллекцию весьма необычных работ великого каталонца»
30 ноя в 08:00
10 дек в 08:00
€5 600 за человека
10 дней
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Побывать в Театре-музее Дали, пройтись по Аллее Звёзд в Каннах и посетить казино Монте-Карло
Начало: Барселона, время зависит от времени вашего прибыти...
«После этого обязательно заглянем в Театр-музей Дали, где хранится основная коллекция работ великого художника»
1 дек в 00:00
15 дек в 00:00
€8 500 за человека
10 дней
Не Барселоной единой: большое путешествие по Испании
Побывать в Музее снега, полакомиться деликатесами в Сан-Себастьяне и узнать тайны Страны Басков
Начало: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашег...
«Пообедаем в семейном ресторане, а затем заглянем в Краеведческий музей «Eth Corrau», где узнаем много интересного о курортной зоне»
7 дек в 08:00
4 янв в 08:00
€7 000 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Музеи»
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