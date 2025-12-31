Описание тура
Посетить собор с копией чаши Грааля, прогуляться по Сарагосе и насладиться творениями Гауди
Программа тура по дням
Знакомство
Прилет в Барселону. В аэропорту встреча с представителем компании c табличкой.Обзорная экскурсия по городу. (Обзорная экскурсия по Барселоне осуществляется для туристов, прилетающих рейсами до 13:00 в день заезда, при условии, что рейс прилетает без задержки). На обзорной экскурсии мы увидим главную жемчужину Барселоны, шедевр Гауди, — Собор Sagrada Famlia. Проедем по улице Пасео де Грасиа, где расположены два знаменитых дома Гауди: Каса Бальо и Каса Мила, а также, попадем в сердце Барселоны, где сходятся старый и новый город - Площадь Каталонии. Прогуляемся по знаменитой улице Рамбла, а затем посетим один из самых атмосферных районов города — Готический квартал, где мы осмотрим снаружи величественный Кафедральный собор, площадь Сан-Жаума — где находится мэрия Барселоны и Королевский дворец. Факультативная экскурсия Вечерняя Барселона. Во время этой экскурсии вы увидите самые красивые уголки города: площадь Испании — одну из самых величественных площадей города, откуда открываются виды на знаменитые музыкальные фонтаны, горный холм Монтжуик и историческую арену для корриды. Также мы посетим прибрежную часть города с видом на море, яхты и огни, памятник Колумбу. Эта экскурсия, с незабываемыми видами на город и его прибрежную красоту, подарит вам возможность увидеть Барселону в её самом волшебном и живописном облике. Размещение в отеле в окрестностях Барселоны. Свободное время. Ночь в отеле.
Переезд в Мадрид с остановкой в Сарагосе
Завтрак в отеле. Переезд в Мадрид, по дороге организуетсяфакультативная экскурсия в Монсеррат. Одно из самых священных и узнаваемых мест Каталонии — монастырь Монсеррат, расположенный в самом сердце одноимённого горного массива, одного из самых живописных уголков Европы. Вас ждёт захватывающее путешествие в горы к уникальному бенедиктинскому монастырю Ix века, который на протяжении столетий был духовным центром Каталонии. Вы познакомитесь с её символом — Черной Мадонной (Ла Моренета), чудотворной статуей Богоматери, к которой ежегодно совершают паломничества тысячи верующих. Насладитесь прогулкой по живописным горным тропам с потрясающими панорамами, а также, подъёмом на фуникулёре к смотровым площадкам, откуда открываются незабываемые виды на долины и пики Монсеррата. По пути запланирована остановка в Сарагосе, где вы совершите короткую прогулку по историческому центру города. Позднее прибытие в Мадрид. Ночь в отеле.
Мадрид: культурное достояние и свободный вечер
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по столице Испании. Посещение площади Колумба и Испании, бульваров Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо, монументальной арены Лас Вентас, храма Дебот, собора Сан-Франциско-эль-Гранде, вокзала Аточа. Свободное время или факультативно организуется экскурсия в музей Прадо — в один из самых знаменитых художественных музеев мира, настоящую сокровищницу испанской и европейской живописи. В сопровождении профессионального гида вы увидите шедевры таких мастеров, как Веласкес, Гойя, Эль Греко, Рубенс, Тициан, Босх и многих других. Экскурсия позволит не только насладиться искусством, но и глубже понять историю, культуру и душу Испании. Во второй половине дня факультативное посещение шоу Фламенко. Вас ждёт незабываемый вечер в атмосфере страсти, огня и ритма — настоящий спектакль фламенко. Это яркое и эмоциональное искусство, признанное нематериальным наследием Юнеско, покоряет сердца с первых аккордов. Вы увидите захватывающие танцы, услышите живую гитарную музыку и звучание фламенко — вокала, проникающего прямо в душу. Вечер пройдёт в одном из традиционных и известных мест города, где царит подлинная андалусская атмосфера. В программу включена дегустация традиционных испанских блюд (тапас) и напитков, чтобы вы смогли не только насладиться шоу, но и вкусом настоящей Испании. Настоящий праздник чувств, ритма и вкуса! Ночь в отеле
Толедо и Кордова - назад в прошлое
После завтрака желающие смогут отправиться на дополнительную экскурсию в старинный Толедо — город, внесённый в список всемирного наследия Юнеско. Прогуляться по его узким улочкам, осмотреть собор, храмы и еврейский квартал.
Затем переедем в Андалусию через просторы Кастилии-Ла Манчи. Посетим Кордову, бывшую столицу арабского халифата. Здесь нас ждут достопримечательности Старого города: Великая мечеть, Алькасар, а также памятники, улочки и еврейский квартал. Размещение в отеле в Кордове.
Севилья
Сегодня можно остаться в Кордове или отправиться на экскурсию в Севилью. В столице Андалусии вы увидите величественный Кафедральный собор — третий по размерам в мире, где покоится Христофор Колумб. Прогуляемся по кварталу Санта-Крус, площади Испании и Америки, посмотрим на здания, построенные к выставкам 1929 и 1992 годов, и арену для корриды. По желанию — прогулка на катере по Гвадалквивиру. Вечером вернёмся в Кордову.
Гранада и арабское наследие
После завтрака мы направимся в Гранаду. Там у нас будет возможность присоединиться к экскурсии по величественному дворцово-парковому комплексу Альгамбра либо прогуляться по очаровательным садам Хенералифе. В случае, если посещение Альгамбры не состоится, мы посетим дворец Алькасар в Севилье.
Затем мы продолжим наше путешествие и разместимся на ночлег в окрестностях Мурсии.
Валенсия и возвращение в Барселону
Сегодня мы посетим Валенсию. Прогуляемся по её историческому центру, где увидим собор с копией чаши Грааля, старую биржу, центральный рынок, вокзал и арену.
После этого вернёмся в Барселону.
Завершение тура. Отъезд
После завтрака состоится трансфер в аэропорт Барселоны. До новых встреч!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Услуги русскоговорящего сопровождающего
- Экскурсии с лицензированными гидами в Барселоне, Мадриде и Валенсии
- Прогулки с сопровождающим по Сарагосе и Кордове
Что не входит в цену
- Шенгенская виза
- Авиабилеты до Барселоны и обратно
- Обеды и ужины
- Стоимость тура с 1-местным размещением указана в разделе Важная Информация
- Доплата за первый ряд в автобусе 50 евро/чел, второй ряд 40 евро/чел, третий ряд 30 евро/чел. Любой кроме первых трех 10 евро/чел. (ряд в автобусе без конкретизации места бронируется заранее)
- Факультативные экскурсии (оплачиваются на месте наличными в евро)
О чём нужно знать до поездки
Путешествовать компанией не только веселее, но и Выгоднее!
Стоимость тура
с 1-местным размещением: 959 евро (за 1 чел.)
с 2-местным размещением: 1294 евро (за 2 чел.) 647 евроза 1 человека из двух
Заказ на 1 человека предполагает одноместное размещение
Подселение не практикуется!
Проведение тура возможно и для большего числа участников.
Заявки на аннуляцию принимаются только в течение рабочего времени (с 09.00 до 18.00 по итальянскому времени) в будние дни. В случае получения заявки в не рабочее время она будет принята в работу в следующий рабочий день, от которого будет вестись расчёт срока аннуляции.
Факультативные экскурсии:
Экскурсия Вечерняя Барселона – 35 евро
Экскурсия в Монсеррат с посещением монастыря – 40 евро. (Дети до 12-ти лет – 25 евро).
Подъём на фуникулёре – 11 евро
Экскурсия в музей Прадо – 35 евро. (Дети до 12-ти лет – 20 евро).
Входной билет в музей Прадо – 18 евро
Шоу Фламенко с ужином – 65 евро
Экскурсия в Толедо – 65 евро. (Дети до 12-ти лет – 50 евро).
Экскурсия в Кордове – 35 евро
Экскурсия в Севилью – 65 евро. (Дети до 12-ти лет – 50 евро).
Экскурсия по Кафедральному дворцу в Севилье – 25 евро
Входной билет в Кафедральный собор – 15 евро
Обзорная экскурсия в Гранаде с посещением Альгамбры и дворца Карла V – 55 евро
Входной билет в Королевскую Капеллу – 7 евро
Важно знать:
Включены континентальные завтраки: чай, кофе, круассан, булочка, масло, джем. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно (в среднем по 40-60 евро на человека в день)
Предоставление факультативных экскурсий в первые дни тура зависит от набора группы и компоновки автобуса, в связи с чем, количество мест может быть ограничено.
Порядок проведения экскурсий по техническим причинам может быть изменен (если группа не набралась, факультативная экскурсия может не состояться)
В случае, если в программе указаны два и более отеля одной и той же категории, компания оставляет за собой право окончательного выбора отеля, в котором будет проживать турист.
Возможна замена музеев в случае праздников.
Размещение может осуществляться в пригороде в период выставок или соревнований.
Данные ваших рейсов (туда и обратно) для организации трансфера необходимо отправить организатору до понедельника недели заезда.
Время трансфера может быть скорректировано с учётом рейсов. Для тех туристов, которым важно прибытие в аэропорт к определенному рейсу рекомендуем заказывать индивидуальный трансфер.
При неявке в начале тура все услуги аннулируются без возврата стоимости.
Групповой трансфер осуществляется только в дни начала и завершения программы. При бронировании доп. ночей необходимо бронировать индивидуальный трансфер или туристам добираться до отеля самостоятельно
В стоимость не включены услуги сопровождающего при индивидуальных трансферах или бронировании дополнительных ночей.
При неявке в начале тура все услуги аннулируются без возврата стоимости.
Возможно участие с детьми от 4 лет.
Внимание, во время Святой Недели и Севильской ярмарки возможно размещение в отеле или пансионе 2 звезды вместо 3 звезды.
Пожелания к путешественнику
Важно!
Для туриста, который отправляется в тур один, подтверждается только одноместное размещение.
Заказ на 1 человека предполагает одноместное размещение
Подселение не практикуется!
В двухместный номер можно оформить 3 человека: Dbl/Twin + доп место
(скидка на 3-го человека в номере 10 евро)
Предоплата при бронировании (помимо 15% на платформе) — 30%. Полная оплата не позднее, чем за 30 дней до заезда.
Доступные способы оплаты:
1. Банковский перевод (Eur) — на наш банковский счёт в евро.
2. Оплата картой по ссылке (Eur) — комиссия +3% к сумме счёта. Ссылка действительна 24 часа.
3. Перевод на расчётный счёт в Рф (Rub) — сумма к оплате рассчитывается по курсу Цб Рф на дату оплаты + 4%.
При оплате банковским переводом комиссии банка отправителя/корреспондентов — за счёт отправителя.
Визы
Для граждан Рф требуется шенгенская виза Испании. Также необходим биометрический паспорт.
Оформлением виз туристы занимаются самостоятельно.
Все детали и нюансы можно уточнить в визовых центрах.
После получения предоплаты (15% на платформе и 30% напрямую по счёту) мы предоставляем туристам визовую поддержку (каждому туристу по отдельности): приглашение в консульство и ваучер, в котором прописаны брони отелей по всему маршруту тура.
На получение визы (запись, подачу документов и ожидание) рекомендуем закладывать в среднем 60-90 дней.