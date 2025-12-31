4 день

Толедо и Кордова - назад в прошлое

После завтрака желающие смогут отправиться на дополнительную экскурсию в старинный Толедо — город, внесённый в список всемирного наследия Юнеско. Прогуляться по его узким улочкам, осмотреть собор, храмы и еврейский квартал.

Затем переедем в Андалусию через просторы Кастилии-Ла Манчи. Посетим Кордову, бывшую столицу арабского халифата. Здесь нас ждут достопримечательности Старого города: Великая мечеть, Алькасар, а также памятники, улочки и еврейский квартал. Размещение в отеле в Кордове.

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