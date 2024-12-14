На 8 Марта – туры в Барселоне

Найдено 3 тура в категории «На 8 Марта» в Барселоне на русском языке, цены от €5600. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
10 дней
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Побывать в Театре-музее Дали, пройтись по Аллее Звёзд в Каннах и посетить казино Монте-Карло
Начало: Барселона, время зависит от времени вашего прибыти...
15 дек в 00:00
25 дек в 08:00
8500 за человека
Не Барселоной единой: большое путешествие по Испании
10 дней
Не Барселоной единой: большое путешествие по Испании
Побывать в Музее снега, полакомиться деликатесами в Сан-Себастьяне и узнать тайны Страны Басков
Начало: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашег...
4 янв в 08:00
18 янв в 08:00
7000 за человека
Архитектура, короли и Сальвадор Дали: увлекательное путешествие по Испании и Франции
На машине
8 дней
Архитектура, короли и Сальвадор Дали: увлекательное путешествие по Испании и Франции
Изучить замки и святыни, погрузиться в сюрреализм и съездить на любимый монарший курорт
Начало: Отель в Барселоне, 8:00
20 дек в 08:00
30 дек в 08:00
5600 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На 8 Марта»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
  2. Не Барселоной единой: большое путешествие по Испании
  3. Архитектура, короли и Сальвадор Дали: увлекательное путешествие по Испании и Франции
Сколько стоит тур в Барселоне в декабре 2024
Сейчас в Барселоне в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 5600 до 8500.
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