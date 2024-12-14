10 дней
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Побывать в Театре-музее Дали, пройтись по Аллее Звёзд в Каннах и посетить казино Монте-Карло
Начало: Барселона, время зависит от времени вашего прибыти...
15 дек в 00:00
25 дек в 08:00
€8 500 за человека
10 дней
Не Барселоной единой: большое путешествие по Испании
Побывать в Музее снега, полакомиться деликатесами в Сан-Себастьяне и узнать тайны Страны Басков
Начало: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашег...
7 дек в 08:00
4 янв в 08:00
€7 000 за человека
8 дней
Архитектура, короли и Сальвадор Дали: увлекательное путешествие по Испании и Франции
Изучить замки и святыни, погрузиться в сюрреализм и съездить на любимый монарший курорт
Начало: Отель в Барселоне, 8:00
10 дек в 08:00
20 дек в 08:00
€5 600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «В январе»
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