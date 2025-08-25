Испанский колорит и итальянский шарм: мини-тур по Барселоне и Венеции
Расписать карнавальную маску, увидеть шедевры Гауди и заглянуть на острова Мурано или Бурано
Начало: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашег...
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
€2550 за человека
В мини-группе по окрестностям Барселоны: Монсеррат, малоизвестный Гауди и дегустация кавы и вина
Увидеть духовный символ Каталонии и крипту культового архитектора, заглянуть в музей и на винодельню
Начало: Барселона, 8:00
22 авг в 08:00
29 авг в 08:00
€235 за человека
Два сердца Испании: экспресс-тур по Барселоне и Мадриду
Пройтись по улицам Готического квартала, увидеть шедевры каталонского модерна и зайти в музей Прадо
Начало: Барселона, 10:00
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
€750 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Корпоративные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Барселоне
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Барселоне в августе 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 3 тура от 235 до 2550.
Туры на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Корпоративные туры», цены от €235. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь