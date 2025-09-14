Мини-группа
Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
Коста-Бланка - это рай на земле, где вы сможете насладиться дикими пляжами Бениссы, историей Кальпе и красотой Алтеи. Откройте для себя местные традиции и кухню
Начало: В Бенидорме, Аликанте, Кальпе, Алтея и в других го...
Расписание: ежедневно в 15:30
14 сен в 15:30
15 сен в 15:30
€70 за человека
Экскурсия в Гуадалест и водопады Альгара
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя Гуадалест и его замок. Насладитесь природной красотой водопадов Альгара и уникальной флорой заповедника
Начало: В Бенидорме и в Аликанте
Расписание: ежедневно в 09:30
14 сен в 09:30
15 сен в 09:30
€70 за человека
По Бенидорму: на автобусе и пешком
Погрузитесь в атмосферу Бенидорма, где небоскрёбы соседствуют с древними улочками. Узнайте тайны города и насладитесь его красотой в комфорте
Начало: В парке Эльче
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, во вторник и четверг в 18:00
14 сен в 09:30
14 сен в 09:30
€35 за человека
