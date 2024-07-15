Описание экскурсии
Атмосферный город Гуадалест и его замок
Мы погуляем по узеньким мощёным улочкам со старинными домами, встроенными в стены. Каждый из них одновременно и музей, и магазин, и жилой дом. А затем пройдём по туннелю в скале (с 12 века это единственный вход в замок) и изучим древнюю крепость. В нашей программе:
- Музей этнографии. Вы увидите экспозиции, посвящённые производству оливкового масла, вина, предметам быта крестьян и горожан с 16 по 20 век
- Площадь Святого Георгия с видами на водохранилище и долину с фруктовыми рощами
- Старинная тюрьма. Через небольшое окошко мы рассмотрим тёмное помещение, в котором с 12 века содержали злостных преступников
- Храм Успения Богородицы, перестроенный после разрушительного землетрясения
- Дом семейства Ордунья. Великолепный особняк, рассказывающий о быте испанского дворянства
- Две крепости — Алькасайба и замок Короля. Сейчас это один замковый комплекс Сан-Хосе, с древними руинами и сохранившимися залами
Легенды и таинственные истории
Вы услышите о пиратах и защите от них жителей Средиземноморья, о маврах и реконкисте. О католических королях, отвоевавших большинство замков у арабских завоевателей, и о сокровищах испанской короны. Я расскажу, что, по мнению местных жителей, хранится под основанием разрушенной башни.
Три уровня водопадов Альгара
Ещё в древние времена считалось, что вода в них целебная. Неслучайно римские легионеры лечили здесь свои раны. Восьмиметровые каскады, небольшие водопады и чаши для купания создают мир, в котором даже в жару прохладно и хорошо. По поверью, встав под один из водопадов, вы помолодеете на 5 лет, а другой исполнит заветные желания.
Водопады окружены заповедником с уникальной средиземноморской флорой и фауной.
Примерный тайминг экскурсии:
- 9:00 — выезжаем из Бенидорма до города Гуадалест (около 40 мин.). В пути полюбуемся горными вершинами, миндальными долинами и старыми городками
- 10:00 — время в замке (2–2,5 часа)
- 12:00 — дорога к водопадам (примерно 30 мин.)
- 15:00 — дорога в Бенидорм (около 40 мин.)
Организационные детали
- Отдельно оплачивается: билет в дом семейства Ордунья (по желанию) — 4 евро за человека, билет на водопады — 5 евро за человека
- В зависимости от количества людей экскурсия проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito или легковом автомобиле Skoda Octavia
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€63
|Дети до 12 лет
|€54