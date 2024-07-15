Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе

Пройти по узеньким улочкам, зайти в древний замок и помолодеть на 5 лет под целебными водопадами
Эта экскурсия по самым сказочным местам побережья Коста-Бланки. Вы познакомитесь с городком Гуадалест и полюбуетесь домами, встроенными в стены. Осмотрите старинный замок, с которого открывается потрясающий вид на всю горную долину. А также увидите водопады в горном заповеднике и по желанию искупаетесь в них.
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Атмосферный город Гуадалест и его замок

Мы погуляем по узеньким мощёным улочкам со старинными домами, встроенными в стены. Каждый из них одновременно и музей, и магазин, и жилой дом. А затем пройдём по туннелю в скале (с 12 века это единственный вход в замок) и изучим древнюю крепость. В нашей программе:

  • Музей этнографии. Вы увидите экспозиции, посвящённые производству оливкового масла, вина, предметам быта крестьян и горожан с 16 по 20 век
  • Площадь Святого Георгия с видами на водохранилище и долину с фруктовыми рощами
  • Старинная тюрьма. Через небольшое окошко мы рассмотрим тёмное помещение, в котором с 12 века содержали злостных преступников
  • Храм Успения Богородицы, перестроенный после разрушительного землетрясения
  • Дом семейства Ордунья. Великолепный особняк, рассказывающий о быте испанского дворянства
  • Две крепости — Алькасайба и замок Короля. Сейчас это один замковый комплекс Сан-Хосе, с древними руинами и сохранившимися залами

Легенды и таинственные истории

Вы услышите о пиратах и защите от них жителей Средиземноморья, о маврах и реконкисте. О католических королях, отвоевавших большинство замков у арабских завоевателей, и о сокровищах испанской короны. Я расскажу, что, по мнению местных жителей, хранится под основанием разрушенной башни.

Три уровня водопадов Альгара

Ещё в древние времена считалось, что вода в них целебная. Неслучайно римские легионеры лечили здесь свои раны. Восьмиметровые каскады, небольшие водопады и чаши для купания создают мир, в котором даже в жару прохладно и хорошо. По поверью, встав под один из водопадов, вы помолодеете на 5 лет, а другой исполнит заветные желания.

Водопады окружены заповедником с уникальной средиземноморской флорой и фауной.

Примерный тайминг экскурсии:

  • 9:00 — выезжаем из Бенидорма до города Гуадалест (около 40 мин.). В пути полюбуемся горными вершинами, миндальными долинами и старыми городками
  • 10:00 — время в замке (2–2,5 часа)
  • 12:00 — дорога к водопадам (примерно 30 мин.)
  • 15:00 — дорога в Бенидорм (около 40 мин.)

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается: билет в дом семейства Ордунья (по желанию) — 4 евро за человека, билет на водопады — 5 евро за человека
  • В зависимости от количества людей экскурсия проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito или легковом автомобиле Skoda Octavia

ежедневно в 09:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€63
Дети до 12 лет€54
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка Эльче
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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