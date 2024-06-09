Коста-Бланка — рай на земле. Приглашаю вас в этом убедиться! Вы побываете на диких живописных пляжах Бениссы, погуляете по старинному Кальпе и восхититесь идиллической Алтеей. А я в лёгком дружеском формате расскажу о местной жизни: традициях, менталитете, праздниках и кухне.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Живописная Бенисса. Мы прогуляемся по узеньким, увитым зеленью и цветами дорожкам города, основанного ещё во времена владычества мавров. Выйдем на берег, который был свидетелем множества морских сражений, а сейчас это природный заповедник. В тёплое время года вы сможете искупаться.

Курортный Кальпе. Я покажу вам его визитные карточки: скалу-заповедник Ифач, розовое озеро Салинас, где живут фламинго, и набережную принца Астурии. На прогулке по центру вы увидите улицу Флагов, древние сторожевые башни, собор 14 века. Я расскажу местные легенды и сказки, а также подскажу, где можно насладиться свежими морепродуктами.

Белоснежная Алтея — древняя столица богемы, художников и людей искусства Коста-Бланки. Со смотровых площадок вы полюбуетесь видами на прибрежные города и горные вершины. Затем посетите сказочный центр Алтеи с крепостными стенами, мощёными улочками и храмом, который называют «куполом Средиземноморья». Я покажу, где можно купить сувениры ручной работы и мороженое, приготовленное по рецепту 19 века.

Организационные детали