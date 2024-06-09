Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса

Посетить самые живописные города побережья на групповой авто-пешеходной экскурсии из Бенидорма
Коста-Бланка — рай на земле.

Приглашаю вас в этом убедиться! Вы побываете на диких живописных пляжах Бениссы, погуляете по старинному Кальпе и восхититесь идиллической Алтеей.

А я в лёгком дружеском формате расскажу о местной жизни: традициях, менталитете, праздниках и кухне.
Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Живописная Бенисса. Мы прогуляемся по узеньким, увитым зеленью и цветами дорожкам города, основанного ещё во времена владычества мавров. Выйдем на берег, который был свидетелем множества морских сражений, а сейчас это природный заповедник. В тёплое время года вы сможете искупаться.

Курортный Кальпе. Я покажу вам его визитные карточки: скалу-заповедник Ифач, розовое озеро Салинас, где живут фламинго, и набережную принца Астурии. На прогулке по центру вы увидите улицу Флагов, древние сторожевые башни, собор 14 века. Я расскажу местные легенды и сказки, а также подскажу, где можно насладиться свежими морепродуктами.

Белоснежная Алтея — древняя столица богемы, художников и людей искусства Коста-Бланки. Со смотровых площадок вы полюбуетесь видами на прибрежные города и горные вершины. Затем посетите сказочный центр Алтеи с крепостными стенами, мощёными улочками и храмом, который называют «куполом Средиземноморья». Я покажу, где можно купить сувениры ручной работы и мороженое, приготовленное по рецепту 19 века.

Организационные детали

  • В зависимости от количества людей экскурсия проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito или легковом автомобиле Skoda Octavia
  • Если вы живёте в районах Бенидорма, Вила Хойосе, Ла Кала или Финестрат мы можем забрать вас от места проживания бесплатно
  • По запросу за доплату мы можем встретить вас в близлежащих городах. Подробности в переписке с гидом.

в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник, среду и четверг в 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€70
Дети до 16 лет€65
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка Эльче или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник, среду и четверг в 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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