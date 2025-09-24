Берега Коста-Бланки хранят дух морских разбойников. Здесь можно услышать истории о королях и рыцарях, пиратских сражениях и поисках сокровищ. Прогулка по Аликанте подарит встречу с крепостью Санта-Барбара и живописными улицами. Путешествие на остров Табарка откроет виды на старинные крепости и пляжи. Пещеры Канелобре удивят древними сталактитами и тайнами прошлого. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и насладиться природной красотой
6 причин купить эту прогулку
- 🏰 Исторический центр Аликанте
- 🏝️ Пиратский остров Табарка
- 🕯️ Пещеры Канелобре
- 🚤 Прозрачное дно катера
- 🍦 Местное мороженое
- 🛍️ Аутентичные сувениры
Что можно увидеть
- Крепость Санта-Барбара
- Аллея Эспланада
- Площадь Габриеля Миро
- Базилика Санта-Мария
- Собор Святого Николая
Описание водной прогулки
- Осмотрим исторический центр Аликанте
- Полюбуемся городским портом и крепостью Санта-Барбара
- Пройдём по аллее Эспланада
- Увидим знаменитые «шагающие» фикусы на площади Габриеля Миро
- А также улицу Грибов, исторический магистрат с нулевой отметкой высоты Испании и золотого Иоанна Крестителя — работу Сальвадора Дали
- Посетим базилику Санта-Мария, живописный квартал Санта-Крус и собор Святого Николая — покровителя и защитника Аликанте
После прогулки у вас будет возможность попробовать местное мороженое, пообедать в одном из уютных ресторанчиков или приобрести аутентичные сувениры.
Морская прогулка к пиратскому острову
На катере с прозрачным дном отправимся к легендарному острову, который долгие годы пыталась завоевать испанская армия.
- Пройдёмся по улочкам, рассматривая разноцветные домики
- Полюбуемся старинными крепостными стенами, великолепными пляжами с маяком и пещерами. По преданию, там обитает морское чудовище
- При желании искупаемся в море или устроим небольшой пикник
Сказочные пещеры Канелобре
Много миллионов лет назад древние люди укрывались здесь от непогоды. Арабы добывали руду и искали драгоценные камни. Во время гражданской войны здесь работала секретная мастерская по ремонту самолётов. Вы увидите гигантский сталактит, который похож на старинный подсвечник, заплывший воском.
Организационные детали
- Трансфер проходит на легковом автомобиле или минибусе Mercedes
- Начало и конец экскурсии — у места вашего проживания в Бенидорме, Аликанте или пригородах
- Дополнительно оплачиваются билеты на рейсовый катер — €10 в обе стороны. Катер рассчитан на 30-50 человек. Время в пути — примерно 25 мин. в одну сторону
- Входные билеты в пещеры Канелобре не входят в стоимость — €12 за чел. (есть льготы)
- Питание (по желанию) оплачивается дополнительно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Бенидорме, Аликанте или в пригородах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Бенидорм
Провела экскурсии для 147 туристов
Всем добрый день! Меня зовут Валерия. Я лицензированный гид с опытом работы с 2010 года. Обожаю Испанию и стараюсь делать все экскурсии интересными, яркими и без сухих фактов. Буду очень рада познакомить вас с удивительным миром Коста-Бланки. Чего здесь только нет: древние и современные города, замки и крепости, дикие пляжи и экотропы, винодельни и сыроварни. Жду вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Яна
24 сен 2025
Валерия лучший гид на побережье Коста Бланка,мы не в первый раз берем у нее экскурсию,потрясающие знания истории Испании,много интересных фактов,делали точечно остановки только в исторических местах,мы не чувствовали себя уставшими,всегда
