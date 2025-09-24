Берега Коста-Бланки хранят дух морских разбойников. Здесь можно услышать истории о королях и рыцарях, пиратских сражениях и поисках сокровищ. Прогулка по Аликанте подарит встречу с крепостью Санта-Барбара и живописными улицами. Путешествие на остров Табарка откроет виды на старинные крепости и пляжи. Пещеры Канелобре удивят древними сталактитами и тайнами прошлого. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и насладиться природной красотой

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Осмотрим исторический центр Аликанте

Полюбуемся городским портом и крепостью Санта-Барбара

Пройдём по аллее Эспланада

Увидим знаменитые «шагающие» фикусы на площади Габриеля Миро

А также улицу Грибов, исторический магистрат с нулевой отметкой высоты Испании и золотого Иоанна Крестителя — работу Сальвадора Дали

Посетим базилику Санта-Мария, живописный квартал Санта-Крус и собор Святого Николая — покровителя и защитника Аликанте

После прогулки у вас будет возможность попробовать местное мороженое, пообедать в одном из уютных ресторанчиков или приобрести аутентичные сувениры.

Морская прогулка к пиратскому острову

На катере с прозрачным дном отправимся к легендарному острову, который долгие годы пыталась завоевать испанская армия.

Пройдёмся по улочкам, рассматривая разноцветные домики

Полюбуемся старинными крепостными стенами, великолепными пляжами с маяком и пещерами. По преданию, там обитает морское чудовище

При желании искупаемся в море или устроим небольшой пикник

Сказочные пещеры Канелобре

Много миллионов лет назад древние люди укрывались здесь от непогоды. Арабы добывали руду и искали драгоценные камни. Во время гражданской войны здесь работала секретная мастерская по ремонту самолётов. Вы увидите гигантский сталактит, который похож на старинный подсвечник, заплывший воском.

Организационные детали

Трансфер проходит на легковом автомобиле или минибусе Mercedes

Начало и конец экскурсии — у места вашего проживания в Бенидорме, Аликанте или пригородах