Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия в Гуадалест и водопады Альгара
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя Гуадалест и его замок. Насладитесь природной красотой водопадов Альгара и уникальной флорой заповедника
Начало: В Бенидорме и в Аликанте
«Восьмиметровые каскады, небольшие водопады и чаши для купания создают мир, в котором даже в жару прохладно и хорошо»
Расписание: ежедневно в 09:30
4 мая в 09:30
5 мая в 09:30
€70 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров из Бенидорма
Природа, ремесла и развлечения живописного побережья Коста Бланка на автомобиле
«Последний пункт программы — на ваш выбор: водопады или парк движущихся динозавров»
5 мая в 10:00
8 мая в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
Побывать в древнем городе-крепости, Музее солонок и перечниц и дворце Каса Ордунья
Начало: У вашего отеля или апартаментов
«Полюбуемся водохранилищем с бирюзовой водой, а затем отправимся к водопадам»
Завтра в 09:00
4 мая в 09:00
€210 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 марта 2025Большое спасибо гиду Валерии за чудесную экскурсию! Всем, кто отдыхает в Бенидорме, Кальпе, Альтее и вообще на побережье Коста-Бланка, рекомендую посетить Гуадалест с Валерией! Интереснейшая экскурсия, внимание к деталям, любовь к Испании, доброжелательное отношение! Валерия, это было замечательно!
- ММария4 января 2025Вчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будет в Бенидорме и окрестностях.
- RRodion4 января 2025Отличная и насыщенная экскурсия! Гид Валерия вдохнула жизнь в старинный город Гуадалест, в город который пережил невероятное количество различных событий.
Ответы на вопросы от путешественников по Бенидорм в категории «Водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бенидорм
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Бенидорм в мае 2025
Сейчас в Бенидорм в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 210. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Бенидорм (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Водопады», 6 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль