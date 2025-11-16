Сафари Айтана - это возможность увидеть диких животных, таких как львы, тигры, жирафы и носороги, в естественной среде обитания.
Путешествие начинается с живописного маршрута через горы, где можно полюбоваться городками Сейя, Орчета и Финестрат. В парке на автомобиле вы встретите множество животных, а в мини-зоопарке познакомитесь с детенышами. Путешествие завершается возвращением на побережье, оставляя незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🦁 Близость к диким животным
- 🚗 Живописный маршрут через горы
- 🌿 Знакомство с природой Испании
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📸 Отличные возможности для фото
Что можно увидеть
- Сафари Айтана
- Мини-зоопарк
Описание экскурсии
По очень красивому маршруту поедем через горы (~1 ч.), и полюбуемся живописными городками. По дороге нам встретятся Сейя, Орчета и Финестрат.
Добро пожаловать на сафари! (1,5–2 ч.). На нашем автомобиле мы прокатимся по парку — будем делать остановки, увидим жирафов, бегемотов, слонов, страусов, верблюдов. Конечно, проедем там, где проживают львы и тигры.
Затем — мини-зоопарк (1–1,5 ч.), где вы сможете познакомиться с детёнышами дикобразов, сусликами, львятами, тигрятами, попугаями, павлинами. А ещё — отдохнуть и перекусить.
А затем — в обратный путь (~1 ч.). Довольные и счастливые вернёмся на побережье.
Во время поездки поговорим:
- о дикой природе Испании, горах, заповедниках
- животных Африки и юга Европы
- местных легендах
И многом другом!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на легковом авто Skoda или минивэне Mercedes-Benz Vito
- Дополнительно оплачивается входной билет — €25 за чел.
- Если вас больше 4 человек — с радостью сделаю вам скидку, детали в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€105
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Валерия — ваш гид в Бенидорм
Провела экскурсии для 147 туристов
Всем добрый день! Меня зовут Валерия. Я лицензированный гид с опытом работы с 2010 года. Обожаю Испанию и стараюсь делать все экскурсии интересными, яркими и без сухих фактов. Буду очень рада познакомить вас с удивительным миром Коста-Бланки. Чего здесь только нет: древние и современные города, замки и крепости, дикие пляжи и экотропы, винодельни и сыроварни. Жду вас!
