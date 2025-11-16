Сафари Айтана - это возможность увидеть диких животных, таких как львы, тигры, жирафы и носороги, в естественной среде обитания. Путешествие начинается с живописного маршрута через горы, где можно полюбоваться городками Сейя, Орчета и Финестрат. В парке на автомобиле вы встретите множество животных, а в мини-зоопарке познакомитесь с детенышами. Путешествие завершается возвращением на побережье, оставляя незабываемые впечатления

Описание экскурсии

По очень красивому маршруту поедем через горы (~1 ч.), и полюбуемся живописными городками. По дороге нам встретятся Сейя, Орчета и Финестрат.

Добро пожаловать на сафари! (1,5–2 ч.). На нашем автомобиле мы прокатимся по парку — будем делать остановки, увидим жирафов, бегемотов, слонов, страусов, верблюдов. Конечно, проедем там, где проживают львы и тигры.

Затем — мини-зоопарк (1–1,5 ч.), где вы сможете познакомиться с детёнышами дикобразов, сусликами, львятами, тигрятами, попугаями, павлинами. А ещё — отдохнуть и перекусить.

А затем — в обратный путь (~1 ч.). Довольные и счастливые вернёмся на побережье.

Во время поездки поговорим:

о дикой природе Испании, горах, заповедниках

животных Африки и юга Европы

местных легендах

И многом другом!

