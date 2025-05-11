Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия в Гуадалест и водопады Альгара
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя Гуадалест и его замок. Насладитесь природной красотой водопадов Альгара и уникальной флорой заповедника
Начало: В Бенидорме и в Аликанте
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 июл в 09:30
€70 за человека
Индивидуальная
Сафари Айтана: дикая Африка в сердце Коста-Бланки
Перенестись из Бенидорма в саванну и полюбоваться дикими животными
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:30
11 июл в 09:30
€105 за человека
Водная прогулка
Путешествие в Аликанте, на остров Табарка и в пещеры Канелобре - из Бенидорма
На машине, на катере и пешком по страницам испанских легенд
Начало: В Бенидорме, Аликанте или в пригородах
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
€250 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван11 мая 2025Большое спасибо Валерии за отличную экскурсию! За время передвижения на авто было рассказано много об истории региона и легендах. Мы посетили город Гуадалест и водопады Альгар. Было очень интересно! Отлично провели день! Валерия, как будем в Бенидорме, снова увидимся:) С уважением, Иван
- ИИнна10 мая 2025Изумительная девушка Валерия увлеченно рассказывала нам всю дорогу, а мы на все смотрели, затаив дыхание. Поразило то, что до вершины замка очень легко можно было добраться благодаря очень щадящим ступенькам.
- ААнна20 марта 2025Большое спасибо гиду Валерии за чудесную экскурсию! Всем, кто отдыхает в Бенидорме, Кальпе, Альтее и вообще на побережье Коста-Бланка, рекомендую посетить Гуадалест с Валерией! Интереснейшая экскурсия, внимание к деталям, любовь к Испании, доброжелательное отношение! Валерия, это было замечательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Бенидорм в категории «Нескучные экскурсии»
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