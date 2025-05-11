И Иван Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе Большое спасибо Валерии за отличную экскурсию! За время передвижения на авто было рассказано много об истории региона и легендах. Мы посетили город Гуадалест и водопады Альгар. Было очень интересно! Отлично провели день! Валерия, как будем в Бенидорме, снова увидимся:) С уважением, Иван

И Инна Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе Изумительная девушка Валерия увлеченно рассказывала нам всю дорогу, а мы на все смотрели, затаив дыхание. Поразило то, что до вершины замка очень легко можно было добраться благодаря очень щадящим ступенькам.