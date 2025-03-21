Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия в Гуадалест и водопады Альгара
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя Гуадалест и его замок. Насладитесь природной красотой водопадов Альгара и уникальной флорой заповедника
Начало: В Бенидорме и в Аликанте
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
6 апр в 09:30
€70 за человека
-
5%
Водная прогулка
Путешествие в Аликанте, на остров Табарка и в пещеры Канелобре - из Бенидорма
На машине, на катере и пешком по страницам испанских легенд
Начало: В Бенидорме, Аликанте или в пригородах
Завтра в 09:00
8 апр в 09:00
€238
€250 за всё до 8 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
Побывать в древнем городе-крепости, Музее солонок и перечниц и дворце Каса Ордунья
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Завтра в 09:00
6 апр в 09:00
€200
€210 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 марта 2025Большое спасибо гиду Валерии за чудесную экскурсию! Всем, кто отдыхает в Бенидорме, Кальпе, Альтее и вообще на побережье Коста-Бланка, рекомендую посетить Гуадалест с Валерией! Интереснейшая экскурсия, внимание к деталям, любовь к Испании, доброжелательное отношение! Валерия, это было замечательно!
- ММария4 января 2025Вчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будет в Бенидорме и окрестностях.
- RRodion4 января 2025Отличная и насыщенная экскурсия! Гид Валерия вдохнула жизнь в старинный город Гуадалест, в город который пережил невероятное количество различных событий.
Ответы на вопросы от путешественников по Бенидорм в категории «Необычные»
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