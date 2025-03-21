Необычные экскурсии по Бенидорм

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Бенидорм на русском языке, цены от €70, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
7 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия в Гуадалест и водопады Альгара
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя Гуадалест и его замок. Насладитесь природной красотой водопадов Альгара и уникальной флорой заповедника
Начало: В Бенидорме и в Аликанте
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
6 апр в 09:30
€70 за человека
Путешествие в Аликанте, на остров Табарка и в пещеры Канелобре - из Бенидорма
На машине
На катере
8 часов
-
5%
Водная прогулка
Путешествие в Аликанте, на остров Табарка и в пещеры Канелобре - из Бенидорма
На машине, на катере и пешком по страницам испанских легенд
Начало: В Бенидорме, Аликанте или в пригородах
Завтра в 09:00
8 апр в 09:00
€238€250 за всё до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
На машине
7 часов
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
Побывать в древнем городе-крепости, Музее солонок и перечниц и дворце Каса Ордунья
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Завтра в 09:00
6 апр в 09:00
€200€210 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    21 марта 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Большое спасибо гиду Валерии за чудесную экскурсию! Всем, кто отдыхает в Бенидорме, Кальпе, Альтее и вообще на побережье Коста-Бланка, рекомендую посетить Гуадалест с Валерией! Интереснейшая экскурсия, внимание к деталям, любовь к Испании, доброжелательное отношение! Валерия, это было замечательно!
  • М
    Мария
    4 января 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Вчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будет в Бенидорме и окрестностях.
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    Больше всего мне понравился замок Гуадалест, и это именно то место, куда обязательно нужно приходить с гидом. Вместе с Валерией мы узнали об истории дворянской семьи Ордунья, посмотрели изысканные интерьеры их родового гнезда, познакомились с укладом жизни обычных горожан и узнали много интересного о судьбе замка Гуадалест с древних времён и до наших дней. После мы отправились смотреть водопады Альгара, даже зимой окружённые зелёной растительностью — свежие и бодрящие! Обязательно вернёмся сюда ещё раз летом, чтобы искупаться. Особую благодарность хочется выразить нашему гиду Валерии. Она — настоящий профессионал своего дела. Валерия не просто рассказывала факты — она влюбила нас в историю, делилась знаниями, подмечала мелочи, которые мы бы сами никогда не заметили, и отвечала на все наши вопросы. Благодаря ей экскурсия превратилась в увлекательное приключение и знакомство с историей, традициями и обычаями региона, а также ее уникальной, неповторимой красоты природой. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет убедиться, что юг Испании — это не только море, но ещё и замки в горах, насыщенная жизнь их обитателей, традиции, обычаи и культура. Спасибо вам, Валерия!

    Вчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будетВчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будетВчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будетВчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будетВчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будет
  • R
    Rodion
    4 января 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Отличная и насыщенная экскурсия! Гид Валерия вдохнула жизнь в старинный город Гуадалест, в город который пережил невероятное количество различных событий.
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    Оранжевые черепичные крыши, величественные стены замка, старинные двери, вымощенные камнем улицы, прорубленный в скалах вход в город, родовое имение королевских господ с их изысканными интерьерами - всё это создает невероятную атмосферу. После осмотра города, мы увидели красивые водопады в горах, а по дороге туда наблюдали за тем, насколько развито сельское хозяйство в этом регионе – целые плантации апельсинов, лимонов, авокадо, мушмулы были со всех сторон дороги. Валерия столько рассказала нам! С ней было очень легко и интересно общаться, задавать вопросы, подмечать детали, знакомиться с историей и культурой Испании и открывать для себя новое.

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Ответы на вопросы от путешественников по Бенидорм в категории «Необычные»

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  1. Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
  2. Путешествие в Аликанте, на остров Табарка и в пещеры Канелобре - из Бенидорма
  3. Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
Сколько стоит экскурсия по Бенидорм в апреле 2025
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