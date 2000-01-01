Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Большая прогулка по Бильбао.

Гид S.
Гид S. – Гид из Бильбао
Большая прогулка по Бильбао.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €128 за человека

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Большая прогулка по Бильбао.
Большая прогулка по Бильбао.
Знакомство с историческим центром города и основными достопримечательностями: собор Сантьяго построенный в конце четырнадцатого века в готическом стиле, церковь ⛪ св. Николаса 18 века в стиле барокко, главная улица города Gran Via, старинный крытый рынок Ла-Рибера и главный туристический объект -знаменитый музей 🖼 Современного искусства Гуггенхайм — шедевр культового архитектора Фрэнка Гэри.
Бильбао был основан сеньором Бискайи Диего Лопесом де Аро в 1300 году на месте небольшой деревеньки. Окруженный холмами город 🏙️ раскинулся на берегах реки Нрвион неподалеку от атлантического побережья.
За свою долгую историю 📖 город несколько раз находился в осаде, во время Гражданской войны 1936—1939 гг. лежал в руинах. Сейчас Бильбо насчитывающий 370 тысяч жителей — крупнейший торговый порт Испании и один из самых больших в Европе центров судостроения, производства стали и химических удобрений. В городе отлично развит общественный транспорт, в 2000 году его организация была признана лучшей в Евросоюзе.
Создать Бильбао репутацию не только промышленного центра, но и туристической достопримечательности 🏛️ помог недавно построенный Музей Современного искувства Гуггенхайм. Застывшее над рекой грандиозное, отливающее серебром сооружение абстрактной формы, названное символом новой компьютерной эпохи, стало визитной карточкой города и привлекает в Бильбао сотни тысяч туристов со всего света.
Ну что, начнем экскурсию?!
Начало и место завершения
🚩 Bilbao
Большая прогулка по Бильбао.
Большая прогулка по Бильбао.
Большая прогулка по Бильбао.
Большая прогулка по Бильбао.
Большая прогулка по Бильбао.
Большая прогулка по Бильбао.
Большая прогулка по Бильбао.
Большая прогулка по Бильбао.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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