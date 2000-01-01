Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Знакомство с историческим центром города и основными достопримечательностями: собор Сантьяго построенный в конце четырнадцатого века в готическом стиле, церковь ⛪ св. Николаса 18 века в стиле барокко, главная улица города Gran Via, старинный крытый рынок Ла-Рибера и главный туристический объект -знаменитый музей 🖼 Современного искусства Гуггенхайм — шедевр культового архитектора Фрэнка Гэри.

Бильбао был основан сеньором Бискайи Диего Лопесом де Аро в 1300 году на месте небольшой деревеньки. Окруженный холмами город 🏙️ раскинулся на берегах реки Нрвион неподалеку от атлантического побережья.

За свою долгую историю 📖 город несколько раз находился в осаде, во время Гражданской войны 1936—1939 гг. лежал в руинах. Сейчас Бильбо насчитывающий 370 тысяч жителей — крупнейший торговый порт Испании и один из самых больших в Европе центров судостроения, производства стали и химических удобрений. В городе отлично развит общественный транспорт, в 2000 году его организация была признана лучшей в Евросоюзе.

Создать Бильбао репутацию не только промышленного центра, но и туристической достопримечательности 🏛️ помог недавно построенный Музей Современного искувства Гуггенхайм. Застывшее над рекой грандиозное, отливающее серебром сооружение абстрактной формы, названное символом новой компьютерной эпохи, стало визитной карточкой города и привлекает в Бильбао сотни тысяч туристов со всего света.

Ну что, начнем экскурсию?!