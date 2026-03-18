Мои заказы

Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы

Узнать, как индустриальный центр стал символом современного искусства, архитектуры и урбанизма
Приглашаю прогуляться по Бильбао и взглянуть на город под новым углом — через призму его контрастов, метаморфоз и внутренней энергии. Без суеты, с паузами на фотографии и наблюдениями за жизнью баскской столицы.

Вы увидите, как соседствуют между собой сталелитейное прошлое и футуристическое настоящее, как бывшие верфи стали парками, а улицы — музеями под открытым небом.
5
4 отзыва
Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы
Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы
Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы

Описание экскурсии

  • Наша прогулка начнётся у вокзала Конкордия — с его неоготическим фасадом и витражами в стиле модерн. Это не просто точка старта, а важная историческая артерия города, связавшая Бильбао с остальной Испанией в индустриальную эпоху.
  • Далее мы подойдём к театру Ареага, жемчужине архитектуры 19 века. Узнаем, почему его называют маленькой Оперой Гарнье и как он пережил наводнение и реконструкции, сохранив при этом свою душу.
  • Посетим рынок Рибера — гастрономическую душу Бильбао и одно из самых колоритных мест города. Вы познакомитесь с баскской кухней, узнаете, что и как едят бильбаинцы. Я расскажу о традиционных десертах региона, винах и знаменитом коктейле калимочо. При желании сделаем остановку на небольшую дегустацию (не включено в стоимость).
  • Побродим по легендарным Семи улицам (Las Siete Calles). Здесь, среди балконов с цветами, баров с пинчос и старинных магазинчиков, поговорим о жителях дворцов, моряках и пилигримах.
  • Пройдём к Мэрии — элегантному зданию с живописным видом на реку. Здесь мы начнём разговор о превращении Бильбао: от грязного промышленного города до одного из самых прогрессивных мегаполисов Европы.
  • Прогуляемся по набережной реки Нервьон, откуда открываются виды на прошлое и будущее города. Увидим, как индустриальные сооружения стали арт-пространствами, а некогда загрязнённая река — местом для отдыха и занятий спортом.
  • Перейдём по мосту Субисури — его футуристические линии вызывают споры, но идеально отражают тему трансформации. Поговорим о смелости архитекторов, изменивших облик Бильбао.
  • Завершим прогулку у музея Гуггенхайма. Здесь подведём итоги — поговорим об «эффекте Бильбао» и о том, как искусство и смелое мышление сделали его городом будущего, не забывшим своё прошлое.

Я расскажу:

  • Как город на железе и угле стал городом на титане и стекле.
  • Почему упрямство и гордость басков сыграли решающую роль в возрождении города.
  • Как музей Гуггенхайма стал символом новой эпохи и мотором экономического и социального роста Бильбао.
  • Какое урбанистическое и архитектурное чудо преобразило Бильбао за последние 30 лет.
  • Как уникальная баскская культура, язык и кухня сохранили свою идентичность, несмотря на внешнее давление.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, рассчитанная примерно на 2,5 часа. Маршрут проходит по ровной местности, подходит для людей с базовой физической подготовкой. Тем не менее, удобная обувь обязательна — прогулка будет активной!
  • Дети от 8 лет смогут присоединиться и получить удовольствие от маршрута — по ходу экскурсии много ярких объектов, интересных и для юной аудитории.
  • По желанию можно добавить остановку в одном из местных баров, чтобы попробовать знаменитые баскские пинчос.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Estación Santander
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Бильбао
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 27 туристов
Привет! Меня зовут Евгения. Я — официальный гид Валенсийского сообщества и Страны Басков, а ещё — неисправимый романтик, влюблённый в искусство, архитектуру и Испанию со всеми её контрастами. Вот уже 12 лет
читать дальшеуменьшить

я живу в этой удивительной стране, исходила её пешком, объехала вдоль и поперёк — и теперь с радостью делюсь своими открытиями с путешественниками. Мои экскурсии — это не просто прогулки, а настоящие путешествия за вдохновением: с атмосферой, смыслом и душой. Я показываю Испанию без глянца и стереотипов — живую, многогранную и настоящую. Если хотите увидеть знакомые места по-новому или открыть для себя сокровенные уголки страны — буду рада вам в этом помочь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
R
Наше путешествие в Бильбао точно не было бы таким интересным и впечатляющим, если бы в первый же день мы не взяли экскурсию с Евгенией. Она очень образованный человек, прекрасно знающий
читать дальшеуменьшить

своё дело. Познакомила нас с городом, рассказала множество деталей, которые были для нас новыми и невероятно интересными, а также дала очень полезные советы, которыми мы воспользовались — это значительно облегчило наше пребывание там.
Евгения — настоящий профессионал, который любит свою работу и отлично её знает. Мне хочется, чтобы каждый вернулся из этого города с такими же впечатлениями, как и мы. И не стоит бояться дождя в Бильбао, ведь, как говорят местные жители: если ждать, пока дождь закончится, можно вообще не выйти из дома. А как сказала Евгения — если вы не видели Бильбао под дождём, значит, вы там и не были.
Также хочу обязательно отметить момент в конце нашей экскурсии, когда мы стояли перед музеем Гуггенхайм, и она рассказывала нам об экспозиции паука, которого периодически окутывает туман F.O.G,её голос задрожал от эмоций, а у меня на глазах выступили слёзы — но дождь Бильбао скрыл их, и никто этого не заметил.
А то, что она рассказала нам в конце экскурсии- мне хочется, чтобы вы тоже это узнали и почувствовали, когда будете гулять по улицам этого удивительного города вместе с ней.
Большое спасибо, Евгения, за этот невероятный день и незабываемые впечатления!

Наше путешествие в Бильбао точно не было бы таким интересным и впечатляющим, если бы в первыйНаше путешествие в Бильбао точно не было бы таким интересным и впечатляющим, если бы в первыйНаше путешествие в Бильбао точно не было бы таким интересным и впечатляющим, если бы в первый
Евгения
Евгения
Ответ организатора:
Спасибо большое, Руска, за такой подробный и тёплый отзыв! Это было настоящее удовольствие познакомиться с вами, провести вместе этот вечер
читать дальшеуменьшить

и показать вам Бильбао, мои любимые места, его атмосферу и поделиться с вами тысяча и одной историей моего любимого города.

Мне особенно приятно, что вы прочувствовали город так глубоко - с его дождём, который не испортил прогулки, а только придал ей особой атмосферы, настроением и теми моментами, которые невозможно спланировать, но которые остаются в памяти навсегда. Именно ради таких эмоций я и делаю свою работу.

Буду очень рада, если Бильбао ещё не раз позовёт вас обратно - и, кто знает, может быть, мы снова прогуляемся по его улицам вместе 🤍

Вам был полезен этот отзыв?
Полина
Приехали с мужем в Бильбао на один день. Экскурсия была оочень насыщенная, подробная, интересная. Красивый город Бильбао, разнообразный.
Маршрут классный 👍
За 2 часа казалось весь город обошли, больше было бы лишним, мы с мужем на спорте, однако устали, что есть показатель активити по городу)

Последней точкой был Гугенхайм 🖼️С полным чувством удовлетворения мы покинули Бильбао 100%. Евгения куча вам благодарностей 🙏🏻 Спасибо!
Евгения
Евгения
Ответ организатора:
Полина, спасибо вам большое за такой тёплый отзыв 🍀🙏
Мне очень приятно, что прогулка по Бильбао вам понравилась и оставила столько
читать дальшеуменьшить

впечатлений! Да, маршрут действительно насыщенный, 😄 зато город раскрывается во всей своей красоте и разнообразии.

Спасибо за доверие и прекрасную компанию 🙏🏻 Буду рада увидеть вас снова в Стране Басков 😊

Вам был полезен этот отзыв?
E
очень приятно познакомиться с историей и архитектурой города в сопровождении такого гида как Евгения. Все понравилось,рекомендую!
Евгения
Евгения
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв, Елена! Было невероятно приятно познакомится с вами и провести вместе время, узнавая город! Всегда буду рада вашему возвращению! 🌸🌸🌸
Вам был полезен этот отзыв?
О
Евгения - чудесный гид! Мы остались очень довольны экскурсией, не хотелось расставаться, столько интересного Евгения знает и так хорошо преподносит истории! Помимо её экскурсии «город, который перестроил себя. .» рекомендую сходить с Евгенией в музей Гуггенхайма, не пожалеете! Спасибо, Евгения!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бильбао

Похожие экскурсии на «Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы»

Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
Пешая
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
Увлекательная прогулка по Бильбао: от музея Гуггенхайма до Старого города. Вдохновляющие истории и местные закуски - незабываемый опыт
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Прогулка по Бильбао, где современность встречается с историей. Увидите музей Гуггенхайма, старинные улочки и барочные здания
Начало: Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага
30 мая в 11:00
31 мая в 11:00
€240 за всё до 4 чел.
Сокровища Бискайи
На машине
5 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Бискайи
Начнем с Подвесного Моста Бискайи, затем отправимся в Гечо и Сан Хуан де Гастелугаче. Откройте для себя баскскую культуру и природу
30 мая в 10:00
31 мая в 10:00
€400 за всё до 4 чел.
Бильбао - культурный коктейль
Пешая
2 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао - культурный коктейль
От горных восстаний до лепестков чертополоха: город, в который вы влюбитесь и захотите вернуться
Начало: Casco Viejo
30 мая в 10:30
31 мая в 10:30
€155 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бильбао. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бильбао
от €140 за экскурсию