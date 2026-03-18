читать дальше уменьшить

своё дело. Познакомила нас с городом, рассказала множество деталей, которые были для нас новыми и невероятно интересными, а также дала очень полезные советы, которыми мы воспользовались — это значительно облегчило наше пребывание там.

Евгения — настоящий профессионал, который любит свою работу и отлично её знает. Мне хочется, чтобы каждый вернулся из этого города с такими же впечатлениями, как и мы. И не стоит бояться дождя в Бильбао, ведь, как говорят местные жители: если ждать, пока дождь закончится, можно вообще не выйти из дома. А как сказала Евгения — если вы не видели Бильбао под дождём, значит, вы там и не были.

Также хочу обязательно отметить момент в конце нашей экскурсии, когда мы стояли перед музеем Гуггенхайм, и она рассказывала нам об экспозиции паука, которого периодически окутывает туман F.O.G,её голос задрожал от эмоций, а у меня на глазах выступили слёзы — но дождь Бильбао скрыл их, и никто этого не заметил.

А то, что она рассказала нам в конце экскурсии- мне хочется, чтобы вы тоже это узнали и почувствовали, когда будете гулять по улицам этого удивительного города вместе с ней.

Большое спасибо, Евгения, за этот невероятный день и незабываемые впечатления!