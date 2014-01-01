Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Музей раритетных автомобилей, Страна Басков. Музей 🖼 состоит из впечатляющей, роскошной частной коллекции автомобилей, находящийся в замке XIV века Loizaga в 30 км от Бильбао. За стенами замка расположились 75 авто, 45 из которых принадлежат знаменитой британской марке Rolls Royce. Речь идет о самой полной и значимой частной коллекции Ролс Ройсов в мире. Несколько машин принадлежали руководителям прошлого, как например 'Фантом IV' 1955, который принадлежал эмиру Кувейта, осталось 17 единиц в мире. Также бронированный автомобиль, изготовленный на заказ диктатора Франсиско Франко. Такие марки как FIAT, Renault и Cadillac начала XX века, спортивные Porsche, BMW, Lancia, Mercedes, Aston Martin, Ferrari Testarossa, Lamborghini все они в прекрасном состоянии и на ходу. Музей раритетных авто Loizaga — обязательный визит для каждого любителя автомобилей.

Обратите ваше внимание, что музей открывает свои двери для посетителей только по воскресеньям и праздничным дням c 10–00 до 15–00.