Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Музей раритетных автомобилей, Страна Басков.

Гид S.
Гид S. – Гид из Бильбао
Музей раритетных автомобилей, Страна Басков.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €43 за человека

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Музей раритетных автомобилей, Страна Басков.
Музей раритетных автомобилей, Страна Басков.
Музей раритетных автомобилей, Страна Басков. Музей 🖼 состоит из впечатляющей, роскошной частной коллекции автомобилей, находящийся в замке XIV века Loizaga в 30 км от Бильбао. За стенами замка расположились 75 авто, 45 из которых принадлежат знаменитой британской марке Rolls Royce. Речь идет о самой полной и значимой частной коллекции Ролс Ройсов в мире. Несколько машин принадлежали руководителям прошлого, как например 'Фантом IV' 1955, который принадлежал эмиру Кувейта, осталось 17 единиц в мире. Также бронированный автомобиль, изготовленный на заказ диктатора Франсиско Франко. Такие марки как FIAT, Renault и Cadillac начала XX века, спортивные Porsche, BMW, Lancia, Mercedes, Aston Martin, Ferrari Testarossa, Lamborghini все они в прекрасном состоянии и на ходу. Музей раритетных авто Loizaga — обязательный визит для каждого любителя автомобилей.
Обратите ваше внимание, что музей открывает свои двери для посетителей только по воскресеньям и праздничным дням c 10–00 до 15–00.
Начало и место завершения
🚩 Bilbao
Музей раритетных автомобилей, Страна Басков.
Музей раритетных автомобилей, Страна Басков.
Музей раритетных автомобилей, Страна Басков.
Музей раритетных автомобилей, Страна Басков.
Музей раритетных автомобилей, Страна Басков.
Музей раритетных автомобилей, Страна Басков.
Музей раритетных автомобилей, Страна Басков.
Музей раритетных автомобилей, Страна Басков.
Музей раритетных автомобилей, Страна Басков.
Музей раритетных автомобилей, Страна Басков.
Музей раритетных автомобилей, Страна Басков.
Музей раритетных автомобилей, Страна Басков.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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