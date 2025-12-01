Один день, чтобы влюбиться: экспресс-знакомство с Бильбао

Описание экскурсииЭта экскурсия создана для путешественников, у которых мало времени, но есть желание увидеть Бильбао за один день. Она включает две части города: романтичный средневековый Бильбао и современный, функциональный новый город с музеем Гуггенхайм. Экскурсия помогает быстро сориентироваться, почувствовать ритм и характер Бильбао, увидеть его с разных сторон — и в прямом, и в переносном смысле, ведь эти две части города разделены рекой Нервьон. А тем, кто планирует задержаться в городе подольше, она дает отличную основу для дальнейшего путешествия. Маршрут может быть адаптирован под ваши интересы. Мы все разные, и Бильбао тоже бывает разным — в зависимости от погоды, сезона и ваших пожеланий при бронировании, которые я всегда с удовольствием учитываю. Кто-то приезжает ради музеев, кто-то — чтобы посерфить, кто-то ищет вдохновение, отдых, шоппинг или прогулки по антикварным лавкам. А есть и те, кто рассматривает обучение ребенка в Испании или переезд и хочет узнать практические детали. Я всегда рада помочь — и как профессиональный гид, лицензированный местным правительством, и как человек, который окончил магистратуру в испанском университете и самостоятельно оформлял все необходимые документы. С удовольствием адаптирую экскурсию под ваш запрос, если он не выходит за рамки моих возможностей.
Экскурсия проводится по предварительному бронированию. Для каждого дня недели указаны временные рамки.
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Район Бильбао Ла Вьеха - Старый Бильбао (Bilbao La Vieja)
- Аутентичный и творческий уголок города
- 2. Церковь и мост Сан-Антон
- Одна из самых узнаваемых панорам Бильбао
- Мост и церковь создают классический вид города и отличную точку для фотографий
- 3. Рынок Рибера (Mercado de la Ribera)
- Крупнейший крытый рынок Европы
- Свежие продукты Страны Басков, пинчос и бокал чаколи на верхнем этаже - гастрономическая остановка, которая даст почувствовать вкус Бильбао
- 4. Площадь Унамуно
- Энергетический центр Старого города
- Площадь, посвящённая философу Мигелю де Унамуно, оживлённая днём и вечером. Рядом находятся Археологический и Баскский музеи
- 5. Площадь Нуэва
- Неоклассическая жемчужина XIX века
- Аркады, уютные кафе и живая атмосфера - отличное место для небольшого отдыха и фото
- 6. Собор Сантьяго
- Самый древний храм города
- Построен более 600 лет назад, посвящён покровителю Бильбао. Историческая и архитектурная точка маршрута
- 7. Старый город (Casco Viejo / «Семь улиц»)
- История, уют и подлинная атмосфера
- Лабиринт узких улочек с магазинами и традиционными барами, улицы Сомера и Барренкале - самые колоритные и живые
- 8. Подъём на смотровую площадку Арчанда (дополнительная опция)
- Лучший вид на город
- Фуникулёр поднимет вас на смотровую площадку, где открывается панорама на весь Бильбао
- 🌤️ Рекомендуется в ясную погоду, подъем занимает около 1 часа
- 9. Набережная Нервьона и район Марсана
- Главная прогулочная линия города
- Современные мосты, вид на реку и атмосфера обновлённого Бильбао. Отличное место для спокойной прогулки и отдыха после подъёма на Арчанду
- 10. Музей Гуггенхайма
- Символ нового Бильбао
- Архитектурный шедевр Фрэнка Гери с титановыми волнами и знаменитой скульптурой «Щенок» (Puppy)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Кофе, напитки и пинчос (по желанию) /nЕсли захотите попробовать знаменитые закуски пинчос, мы можем сделать небольшую остановку в одном из уютных баров. /n💰 Бюджет ориентировочно 5-7 € на человека, в зависимости от выбранного места и аппетита.
Место начала и завершения?
Бильбао
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бильбао
