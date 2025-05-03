Обзорные и познавательные экскурсии Бильбао

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Бильбао на русском языке, цены от €96, скидки до 20%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Прогулка по Бильбао, где современность встречается с историей. Увидите музей Гуггенхайма, старинные улочки и барочные здания
Начало: Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага
«На этой обзорной прогулке вас ждет знакомство с современной и исторической частями Бильбао, их разными достопримечательностями, персонажами и историями»
24 мая в 11:00
25 мая в 11:00
€180 за всё до 6 чел.
Старый и Новый Бильбао
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старому и Новому Бильбао
Прогулка по Бильбао: от Средневековья до современности. Узнайте, как город менялся на протяжении веков, и почувствуйте его уникальный дух
Завтра в 16:00
18 мая в 10:00
€350 за всё до 10 чел.
Прогулка по Старому городу Бильбао
Пешая
2.5 часа
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Старому городу Бильбао
Исследовать исторический центр, узнать всё самое любопытное и почувствовать ритм баскской культуры
«Покажу и расскажу главное, а ещё открою маленькие детали и тайны, которые знают только местные»
18 мая в 10:00
19 мая в 10:00
от €96€120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борис
    3 мая 2025
    Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
    Наталья провела прекрасную экскурсию. Живо, интересно, душевно представила материал. В результате нам всем очень понравился Бильбао. Безусловно рекомендуем.
  • L
    Liliya
    28 апреля 2025
    Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
    Отличная прогулка по Бильбао! Наталья очень хорошо знает историю и культуру страны!
  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2025
    Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
    Посмотрели с Натальей Бильбао и сокровища Бискайи. Наталья очень приятный в общении, спокойный и пунктуальный человек. Отличный водитель. Профессионал своего
    читать дальше

    дела. Чувствуется большой опыт и любовь к региону. Ответила на все наши вопросы и влюбила нас в страну Басков. Дала много информации о традициях, кухне, истории и культуре. Прислала после экскурсии ссылки на интересный дополнительный материал. Отдельное спасибо за терпение и понимание к рассеянности туристов и их детей 😉 Если хотите прочувствовать и узнать страну Басков, обращайтесь к Наталье - точно не пожалеете. Рекомендуем всем.

    Посмотрели с Натальей Бильбао и сокровища Бискайи. Наталья очень приятный в общении, спокойный и пунктуальный человекПосмотрели с Натальей Бильбао и сокровища Бискайи. Наталья очень приятный в общении, спокойный и пунктуальный человекПосмотрели с Натальей Бильбао и сокровища Бискайи. Наталья очень приятный в общении, спокойный и пунктуальный человекПосмотрели с Натальей Бильбао и сокровища Бискайи. Наталья очень приятный в общении, спокойный и пунктуальный человекПосмотрели с Натальей Бильбао и сокровища Бискайи. Наталья очень приятный в общении, спокойный и пунктуальный человек
  • В
    Валерий
    10 апреля 2025
    Старый и Новый Бильбао
    Хочу выразить огромную благодарность Эмме! Эта экскурсия перевернула наше первичное представление о Бильбао! Разумеется только в лучшую сторону. Эмма высоко
    читать дальше

    эрудированный профессионал, интересный рассказчик и просто очень хороший человек, влюбленный в эту страну (басков), в этот город и в свою работу! Несколько часов пешком пронеслись незаметно, и когда экскурсия закончилась … было даже немного грустно. Рекомендую всем, особенно тем, кто любит жизнь во всем ее проявлении …

  • T
    Tatiana
    31 декабря 2024
    Старый и Новый Бильбао
    Эмма - очень профессионально работает и интересно рассказывает. Она очень любит место где живет и жителей этого прекрасного города и это видно и понятно. С ней было прекрасно провести время, которое пролетело незаметно
  • Х
    Хамид
    13 апреля 2024
    Старый и Новый Бильбао
    Эмма - очень внимательный и терпеливый человек. Простила нам опоздание на 15 минут, а по окончании экскурсии довела до вкусных ресторанчиков, несмотря на то, опаздывала на автобус в свой Сан-Себастьян. Провела нас по достопримечательностям динамично, весело и подробно. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Бильбао в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бильбао
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
  2. Старый и Новый Бильбао
  3. Прогулка по Старому городу Бильбао
Какие места ещё посмотреть в Бильбао
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бильбао в мае 2025
Сейчас в Бильбао в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 96 до 350 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Изучение достопримечательностей города Бильбао нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Бильбао много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке