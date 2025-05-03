Индивидуальная
до 6 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Прогулка по Бильбао, где современность встречается с историей. Увидите музей Гуггенхайма, старинные улочки и барочные здания
Начало: Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага
«На этой обзорной прогулке вас ждет знакомство с современной и исторической частями Бильбао, их разными достопримечательностями, персонажами и историями»
24 мая в 11:00
25 мая в 11:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старому и Новому Бильбао
Прогулка по Бильбао: от Средневековья до современности. Узнайте, как город менялся на протяжении веков, и почувствуйте его уникальный дух
Завтра в 16:00
18 мая в 10:00
€350 за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Старому городу Бильбао
Исследовать исторический центр, узнать всё самое любопытное и почувствовать ритм баскской культуры
«Покажу и расскажу главное, а ещё открою маленькие детали и тайны, которые знают только местные»
18 мая в 10:00
19 мая в 10:00
от €96
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис3 мая 2025Наталья провела прекрасную экскурсию. Живо, интересно, душевно представила материал. В результате нам всем очень понравился Бильбао. Безусловно рекомендуем.
- LLiliya28 апреля 2025Отличная прогулка по Бильбао! Наталья очень хорошо знает историю и культуру страны!
- ТТатьяна14 апреля 2025Посмотрели с Натальей Бильбао и сокровища Бискайи. Наталья очень приятный в общении, спокойный и пунктуальный человек. Отличный водитель. Профессионал своего
- ВВалерий10 апреля 2025Хочу выразить огромную благодарность Эмме! Эта экскурсия перевернула наше первичное представление о Бильбао! Разумеется только в лучшую сторону. Эмма высоко
- TTatiana31 декабря 2024Эмма - очень профессионально работает и интересно рассказывает. Она очень любит место где живет и жителей этого прекрасного города и это видно и понятно. С ней было прекрасно провести время, которое пролетело незаметно
- ХХамид13 апреля 2024Эмма - очень внимательный и терпеливый человек. Простила нам опоздание на 15 минут, а по окончании экскурсии довела до вкусных ресторанчиков, несмотря на то, опаздывала на автобус в свой Сан-Себастьян. Провела нас по достопримечательностям динамично, весело и подробно. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Бильбао в категории «Обзорные»
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