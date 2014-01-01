Гид S.
Гид S. – Гид из Бильбао
Рыбалка
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €375 за человека

    Заказать экскурсию
Рыбалка
Профессиональный катер для рыбной ловли приглашает на океаническую рыбалку в Стране Басков — от новичков до опытных рыболовов.
Рыбалка на тунца — июль — октябрь.
Глубоководная рыбалка 🐟 — без ограничений.
Вы можете отправиться на рыбалку с семьей или коллегами катере Starfisher 10, 60.

Судно:

    Начало и место завершения
    🚩 Bilbao

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Гид S.
    Гид S.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

    Трансфер в Стране Басков и Испании
    54
    3 часа
    Трансфер в Стране Басков и Испании
    Витория — гастрономическая столица Испании 2014
    257
    4 часа
    Витория — гастрономическая столица Испании 2014
    Дегустация вина в Ла Риоха
    321
    6 часов
    Дегустация вина в Ла Риоха
    Сантандер — "невеста моря".
    257
    4 часа
    Сантандер — "невеста моря".
    Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
    375
    6 часов
    Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
    Большая прогулка по Бильбао.
    128
    2 часа
    Большая прогулка по Бильбао.

    Еще несколько необычных экскурсий в Бильбао

    Бильбао — культурный коктейль
    73
    2.5 часа
    Бильбао — культурный коктейль
    30 отзывов
    Неформальная экскурсия по главным и «секретным» местам города
    Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
    150
    3 часа
    Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
    21 отзыв
    Дух старины и дивные новшества — знакомство с современной и исторической частями города
    Сокровища Бискайи
    250
    5 часов
    Сокровища Бискайи
    19 отзывов
    Скалистые берега, красивые островки и рыбацкие деревушки — авто-путешествие по окрестностям Бильбао
    Старый и Новый Бильбао
    190
    2 часа
    Старый и Новый Бильбао
    2 отзыва
    От Средних веков до наших дней — история космополитичного города на обзорной прогулке
    Сантандер — романтичный город для гедонистов
    60
    3 часа
    Сантандер — романтичный город для гедонистов
    Влюбиться в недооцененный север Испании на любопытной и душевной прогулке
    Баскские деликатесы
    250
    5 часов
    Баскские деликатесы
    Дегустация овечьего сыра Идиасабаль, вина Чаколи и местных ликёров