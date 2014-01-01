Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Профессиональный катер для рыбной ловли приглашает на океаническую рыбалку в Стране Басков — от новичков до опытных рыболовов.

Рыбалка на тунца — июль — октябрь.

Глубоководная рыбалка 🐟 — без ограничений.

Вы можете отправиться на рыбалку с семьей или коллегами катере Starfisher 10, 60.

Судно: