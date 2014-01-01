Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Этот знаменитый на всю Испанию городок, с населением чуть больше 4 000 человек, находится в часе езды от Бильбао. Приглашаю вас побродить по пустынным зимним улицам средневекового Сантильяна — летом этот город 🏙️ заполняют толпы туристов со всего мира.
Начало и место завершения
🚩 Bilbao
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.