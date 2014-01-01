Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.

Гид S.
Гид S. – Гид из Бильбао
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €375 за человека

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Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Этот знаменитый на всю Испанию городок, с населением чуть больше 4 000 человек, находится в часе езды от Бильбао. Приглашаю вас побродить по пустынным зимним улицам средневекового Сантильяна — летом этот город 🏙️ заполняют толпы туристов со всего мира.
Начало и место завершения
🚩 Bilbao
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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