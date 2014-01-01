Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Приглашаем вас совершить увлекательную экскурсию ⛳ на борту Cessna 172 над побережьем Сан Себастьяна.

Экскурсия рассчитана на 2 человека. Время полета — 40 минут. Русскоговорящий гид будет с вами в воздухе.

Бискайский залив, юг Франции, Страна Басков и Пиренеи вы увидеть с высоты птичьего полета.

Также возможен полет без экскурсии 🧭 до 3 человек.

Воздушный тур — одна из лучших возможностей сделать потрясающие фото. Отправляясь на экскурсию — не забудьте взять с собой фотоаппарат.