Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Приглашаем вас совершить увлекательную экскурсию ⛳ на борту Cessna 172 над побережьем Сан Себастьяна.
Экскурсия рассчитана на 2 человека. Время полета — 40 минут. Русскоговорящий гид будет с вами в воздухе.
Бискайский залив, юг Франции, Страна Басков и Пиренеи вы увидеть с высоты птичьего полета.
Также возможен полет без экскурсии 🧭 до 3 человек.
Воздушный тур — одна из лучших возможностей сделать потрясающие фото. Отправляясь на экскурсию — не забудьте взять с собой фотоаппарат.
Начало и место завершения
🚩 Bilbao
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 3 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
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