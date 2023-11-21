читать дальше

ко всем нашим пожеланиям и в итоге совместной планировки программы до и во время экскурсии мы получили такой тур, к которому просто не придраться и это радует. Также Наталья нам сильно помогла всеми необходимыми советами по поводу туризма в Бургосе: где можно хорошо поесть, на что еще посмотреть и как вызвать такси. В формате двух путешественников (сын и мать) нам все понравилось настолько, что в будущем мы будем брать снова у Натальи экскурсии, ведь она показывает не только Бургос, но и много других городов Испании:)