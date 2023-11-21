Индивидуальная
3 часа
Бургос - древняя столица королевства Кастилии
Путешествие к истокам истории Испании
Начало: Возле Кафедрального Собора или музея Эволюции Чело...
14 июля в 10:00
15 июля в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Бургосу
Запечатлеть историю в каждом кадре - на фоне уникальной готической архитектуры
Начало: У арки Санта-Мария
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
191€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Черногорией: Ловчен и Боко-Которская бухта
Начало: По договоренности или ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил21 ноября 2023У Натальи прекрасный запас знаний, но еще более важным является ее талант установления контакта и сотрудничества с клиентами. Наталья прислушивалась
- YYasmina24 января 2022Насладились экскурсией по Бургосу, бывшей столицы Кастилии, с посещением основных достопримечательностей королевства Кастилии-бургосского собора. Наш гид Наталия поразила нас своими
Ответы на вопросы от путешественников по Бургосу в категории «Индивидуальные»
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