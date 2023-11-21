Индивидуальные экскурсии в Бургосе с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Бургосе на русском языке, цены от €134, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Бургос - древняя столица королевства Кастилии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Бургос - древняя столица королевства Кастилии
Путешествие к истокам истории Испании
Начало: Возле Кафедрального Собора или музея Эволюции Чело...
14 июля в 10:00
15 июля в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Бургосу
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Бургосу
Запечатлеть историю в каждом кадре - на фоне уникальной готической архитектуры
Начало: У арки Санта-Мария
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
191134 за всё до 6 чел.
Знакомство с Черногорией: Ловчен и Боко-Которская бухта
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Черногорией: Ловчен и Боко-Которская бухта
Начало: По договоренности или ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    21 ноября 2023
    Бургос - древняя столица королевства Кастилии
    У Натальи прекрасный запас знаний, но еще более важным является ее талант установления контакта и сотрудничества с клиентами. Наталья прислушивалась
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    ко всем нашим пожеланиям и в итоге совместной планировки программы до и во время экскурсии мы получили такой тур, к которому просто не придраться и это радует. Также Наталья нам сильно помогла всеми необходимыми советами по поводу туризма в Бургосе: где можно хорошо поесть, на что еще посмотреть и как вызвать такси. В формате двух путешественников (сын и мать) нам все понравилось настолько, что в будущем мы будем брать снова у Натальи экскурсии, ведь она показывает не только Бургос, но и много других городов Испании:)

  • Y
    Yasmina
    24 января 2022
    Бургос - древняя столица королевства Кастилии
    Насладились экскурсией по Бургосу, бывшей столицы Кастилии, с посещением основных достопримечательностей королевства Кастилии-бургосского собора. Наш гид Наталия поразила нас своими
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    знаниями истории и живым языком. Она построила экскурсию в соответствии с нашими пожеланиями. Мои дети, которых обычно трудно заинтересовать историческими фактами и архитектурой, внимательно слушали и задавали вопросы. Всем было легко и интересно. Для нас эта экскурсия стала настоящим открытием Кастилии. Рекомендую экскурсию. Получили море позитивных эмоций. Подходит для маленьких детей.

Ответы на вопросы от путешественников по Бургосу в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Бургосу в июне 2024
Сейчас в Бургосе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 180 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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