Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

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Гранада. Прогулка по ущелью

Гид S.
Гид S. – Гид из Гранады
Гранада.

Прогулка по ущелью
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €160 за человека

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Гранада. Прогулка по ущелью
Гранада. Прогулка по ущелью
Гранада одно из лучших мест активного отдыха, в любое время года здесь можно найти массу вариантов проведения отдыха с семьей.
Для любителей спорта и приключений всей семьей, предлагаем испытать себя в пешей прогулке 👣 по ущелью Сьерра-Невада, пройдя по мосту над водопадом.
Это семейный вид отдыха, так, как и взрослым и детям будет интересно прогуляться по этому месту, почувствовать небольшой адреналин, проходя через горные выступы хватаясь за альпинистские вбитые в камень, ручки. И следующие несколько метров идти держась вдоль стены, где-то опускаясь на коленки чтоб проползти. Особенно легко это путешествие дается детям от 4–7 лет, благодаря своему росту они во многих местах проходят лишь наклонившись. Небольшой водопад вдоль стены, приятно охладит вас в жару, окунув с головой.
Здесь пробуют себя альпинисты, взбираясь по самым крутым склонам. Если вы уже знакомы с этим видом спорта, то вам нужно лишь арендовать снаряжение. Однако тем, кто заниматься альпинизмом еще не готов, то мы исследуем всю местность в районе национального парка Сьерра-Невада. Это приключение не оставит равнодушным ни взрослого, не ребенка.
Начало и место завершения
🚩 Granada
Гранада. Прогулка по ущелью
Гранада. Прогулка по ущелью
Гранада. Прогулка по ущелью
Гранада. Прогулка по ущелью
Гранада. Прогулка по ущелью
Гранада. Прогулка по ущелью
Гранада. Прогулка по ущелью
Гранада. Прогулка по ущелью
Гранада. Прогулка по ущелью

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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