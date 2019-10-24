16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Гранада — город, в котором дольше всего в Испании правили мавры. Это время не прошло бесследно. Стоит только заглянуть в глаза прохожего испанца и в его черных глазах отразятся восемь веков правления мавров, хотя он никогда не признается в этом, ни себе, ни тем более иностранцу. Мечети уже как пять веков не слышали пения муэдзина, теперь, превратившись в католические церкви, они пропитаны ладаном, а их стены слушают все эти века испанское «отче наш». Но, несмотря на этот напущенный покров католичества, у Гранады осталась мавританская душа. Стоит только обратить внимание на керамические изразцы, которыми украшены подъезды домов и сразу становится все понятно: Гранада — это Восток на Западе.

Я приглашаю Вас в увлекательное путешествие в мавританскую Гранаду. Это город, полный сюрпризов, где за барочным фасадом, скрывается медресе, бывшая школа Корана — первый университет Гранады. Рядом улочки шелкового рынка Алькайсерии помнят, как мавры продавали генуэзским купцам свои шелка, а те охотно везли их в Европу, сколачивая на этом целые состояния. Рядом с шелковым рынком, конечно же есть старинный Караван-Сарай. А как же без него? Здесь останавливались на ночлег купцы, у которых в Гранаде не нашлось друзей или родственников. Восточное гостеприимство служило неотъемлемой частью мавританской культуры. Другой очень важный аспект мавританской Испании — это гигиена. На берегу реки Дарро мы найдем арабскую баню, в которой по очереди мылись мужчины и женщины. Узкие улочки Альбайсина змеятся по холму, то поднимаясь, то спускаясь, напоминая больше арабские города, чем европейскую городскую планировку. И вдруг за неожиданным поворотом, взгляд вырывается из лабиринта улиц и парит над Альгамброй, старинной арабской крепостью — вот мы и добрались до смотровой площадки.

Дополнить впечатления по мавританской Гранаде нам конечно же поможет посещение арабской чайной, где нас ждут марокканский зеленый чай с мятой и арабские сладости.