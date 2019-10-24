16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с достопримечательностями и легендами Гранады

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Я полюбила Гранаду всем сердцем еще до того, как ее увидела — начала учить испанский и окунулась в творчество гранадского поэта Федерико Гарсии Лорки.

Поэтому я буду невероятно рада познакомить вас с местом, «где дуэнде досуха выжимает лимоны зари», где сливаются разные культуры, сыгравшие важную роль в истории Испании.

Мавританский рынок и модерн на Гран Вия, потрясающие виды, невероятные истории и самое вкусное испанское мороженое по старинному рецепту...

Представляете всё богатство красок, вкусов и впечатлений? Тогда до встречи в Гранаде!
163 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии16 отзывов
4.75
Мавританская Гранада — Восток на Западе
Мавританская Гранада — Восток на Западе

Что вас ожидает

Гранада — город, в котором дольше всего в Испании правили мавры. Это время не прошло бесследно. Стоит только заглянуть в глаза прохожего испанца и в его черных глазах отразятся восемь веков правления мавров, хотя он никогда не признается в этом, ни себе, ни тем более иностранцу. Мечети уже как пять веков не слышали пения муэдзина, теперь, превратившись в католические церкви, они пропитаны ладаном, а их стены слушают все эти века испанское «отче наш». Но, несмотря на этот напущенный покров католичества, у Гранады осталась мавританская душа. Стоит только обратить внимание на керамические изразцы, которыми украшены подъезды домов и сразу становится все понятно: Гранада — это Восток на Западе.

Я приглашаю Вас в увлекательное путешествие в мавританскую Гранаду. Это город, полный сюрпризов, где за барочным фасадом, скрывается медресе, бывшая школа Корана — первый университет Гранады. Рядом улочки шелкового рынка Алькайсерии помнят, как мавры продавали генуэзским купцам свои шелка, а те охотно везли их в Европу, сколачивая на этом целые состояния. Рядом с шелковым рынком, конечно же есть старинный Караван-Сарай. А как же без него? Здесь останавливались на ночлег купцы, у которых в Гранаде не нашлось друзей или родственников. Восточное гостеприимство служило неотъемлемой частью мавританской культуры. Другой очень важный аспект мавританской Испании — это гигиена. На берегу реки Дарро мы найдем арабскую баню, в которой по очереди мылись мужчины и женщины. Узкие улочки Альбайсина змеятся по холму, то поднимаясь, то спускаясь, напоминая больше арабские города, чем европейскую городскую планировку. И вдруг за неожиданным поворотом, взгляд вырывается из лабиринта улиц и парит над Альгамброй, старинной арабской крепостью — вот мы и добрались до смотровой площадки.

Дополнить впечатления по мавританской Гранаде нам конечно же поможет посещение арабской чайной, где нас ждут марокканский зеленый чай с мятой и арабские сладости.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты в Медресе (2€ с человека) и входной билет в арабскую баню (5€ с человека). Также отдельно оплачиваются напитки и сладости в марокканской чайной (чай — 3,5-4€; сладости — 1,5-2€ за штуку).
  • Для прогулки по Альбайсину рекомендуется удобная обувь с толстой подошвой, так как этот квартал вымощен крупным булыжником.
  • В выходные и праздничные дни стоимость экскурсии 193€.
Мавританская Гранада — Восток на Западе
Мавританская Гранада — Восток на Западе
Мавританская Гранада — Восток на Западе
Мавританская Гранада — Восток на Западе
Мавританская Гранада — Восток на Западе
Мавританская Гранада — Восток на Западе
Мавританская Гранада — Восток на Западе
Мавританская Гранада — Восток на Западе
Мавританская Гранада — Восток на Западе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Лицензированный гид в Гранаде. По образованию я филолог. Закончив университет в г. Констанц (Германия) по направлению языкознание, испанская литература и искусство, решила переехать на родину Ф.Г. Лорки. Здесь я получила лицензию гида и буду рада познакомить Вас с Гранадой и Альгамброй. Кроме экскурсий занимаюсь также некоммерческим интернет-проектом, который должен стать путеводителем для тех, кто самостоятельно собирается приехать в Испанию.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Виктор
24 октября 2019
Замечательная экскурсия-прогулка.С интересным рассказом, прекрасными видами, в очень комфортном режиме.Гулять было-одно удовольствие. Спасибо огромное Анастасии, такая прогулка не забудеться никогда. И со всеми орг.вопросами она нам помогла.Посадила на такси, чтобы мы успели в Альгамбру на забронированное время.От нее отдельный безумный восторг, и Гранада и Альгамбра - одно из красивейших мест на земле. А Анастасия помогла нам это лучше почувствовать.
14 мая 2019
Усталый гид, на вопросы почти не отвечает. Странный маршрут. За эти деньги - не рекомендую.
8 мая 2019
Спасибо, Анастасия, за Ваш прекрасный рассказ
15 апреля 2019
Нам с коллегами очень понравилась экскурсия
14 декабря 2018
Экскурсия доставила удовольствие. Впечатлили энциклопедические знания Анастасии, выбранный маршрут, внимание к деталям, а главное - с какой любовью к городу и культуре Анастасия обо всем рассказывала) Огромное спасибо!
11 ноября 2018
Спасибо Анастасии за интересный, содержательный, не тривиальный рассказ и приятную прогулку!
Видно, что она прекрасно знает материал, любит Гранпду, в которой живет уже 10 лет, и не перестаёт интересоваться историей Андалусии, посещая лекции, семинары, читая монографии. С удовольствием и доброжелательностью отвечает на вопросы. Время прошло незаметно, узнали много нового. Удачи Анастасии и всей команде Трипстера!
25 сентября 2018
Экскурсия очень понравилась . Интересно, познавательно и часто неожиданно. Хотя к экскурсии готовились) Встреча с Анастасией была вначале нашего путешествия и очень пригодилась потом. Спасибо, Настя. Удачи Вам!
19 июня 2018
Очень интересно и жизненно, многие мелкие детали, на которые бы и внимания не обратил, гид рассказал очень увлекательно. Как раз такие мелочи и составляют образ города. Анастасия, спасибо.
31 января 2018
Анастасия, спасибо большое за экскурсию! Мы посмотрели на историю Испании совершенно новым взглядом! Увлекательно и интересно! У Вас глубокие знания, любовь к стране и желание этим поделиться. И ещё) Вы очень артистичны)))
3 января 2018
Спасибо Насте огромное! Не первый раз в Гранаде, тем не менее под сильным впечатлением. Понравилось и детям, и взрослым. Очень рекомендую.
Ещё 6 отзывов

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