7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Никакое место так не располагает к романтическим прогулкам, как Альбайсин в Гранаде. Этот квартал не только колыбель города, но и место, вне всяких сомнений обладающее особой энергетикой.

Извивающиеся узенькие улочки ведут к смотровым площадкам. Самая знаменитая Мирадор де Сан Николас влечет к себе каждый вечер не только туристов, но и местных жителей, музыкантов, художников и романтиков. Да и где, как не здесь, можно увидеть самые красивые закаты!

Такие места обычно бывают наполнены легендами. А здесь их сколько угодно. На романтической прогулке по Альбайсину мы погрузимся в мир фантазии. За неожиданном поворотом очередной улочки у нас будет следовать неожиданный поворот сюжета в легенде.

Во время прогулки я расскажу вам истории про мавров и христиан, о доблестных воинах и нежных влюбленных, о контрабандистах и мавританских сокровищах, о хитром ткаче и коварной старухе, колодце со сладкой водой и о черной плите, и каким образом все эти вещи связаны с в прямом смысле слова легендарным Альбайсином, одним из самых известных кварталов в Гранаде.

Наш путь будет пролегать по лабиринту узеньких улочек квартала Альбайсин. По пути мы увидим следы былых времен и культур: средневековые водохранилища и минареты, превратившиеся в колокольни, католические церкви и, конечно же, захватывающие дух виды на Гранаду и Альгамбру!