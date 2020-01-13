7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Легенды мавританского квартала Альбайсин

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Легенды мавританского квартала Альбайсин
От 82 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
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Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Встреча Рядом Пласа Нуэва
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Легенды мавританского квартала Альбайсин
Легенды мавританского квартала Альбайсин

Никакое место так не располагает к романтическим прогулкам, как Альбайсин в Гранаде. Этот квартал не только колыбель города, но и место, вне всяких сомнений обладающее особой энергетикой.

Извивающиеся узенькие улочки ведут к смотровым площадкам. Самая знаменитая Мирадор де Сан Николас влечет к себе каждый вечер не только туристов, но и местных жителей, музыкантов, художников и романтиков. Да и где, как не здесь, можно увидеть самые красивые закаты!

Такие места обычно бывают наполнены легендами. А здесь их сколько угодно. На романтической прогулке по Альбайсину мы погрузимся в мир фантазии. За неожиданном поворотом очередной улочки у нас будет следовать неожиданный поворот сюжета в легенде.

Во время прогулки я расскажу вам истории про мавров и христиан, о доблестных воинах и нежных влюбленных, о контрабандистах и мавританских сокровищах, о хитром ткаче и коварной старухе, колодце со сладкой водой и о черной плите, и каким образом все эти вещи связаны с в прямом смысле слова легендарным Альбайсином, одним из самых известных кварталов в Гранаде.

Наш путь будет пролегать по лабиринту узеньких улочек квартала Альбайсин. По пути мы увидим следы былых времен и культур: средневековые водохранилища и минареты, превратившиеся в колокольни, католические церкви и, конечно же, захватывающие дух виды на Гранаду и Альгамбру!

Легенды мавританского квартала Альбайсин
Легенды мавританского квартала Альбайсин
Легенды мавританского квартала Альбайсин
Легенды мавританского квартала Альбайсин
Легенды мавританского квартала Альбайсин

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  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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Анастасия
Анастасия
Лицензированный гид в Гранаде. По образованию я филолог. Закончив университет в г. Констанц (Германия) по направлению языкознание, испанская литература и искусство, решила переехать на родину Ф.Г. Лорки. Здесь я получила лицензию гида и буду рада познакомить Вас с Гранадой и Альгамброй. Кроме экскурсий занимаюсь также некоммерческим интернет-проектом, который должен стать путеводителем для тех, кто самостоятельно собирается приехать в Испанию.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Анастасия прекрасна провела экскурсию, подобрала интересный маршрут.Легко и с юмором рассказала и об истории города, и частично об истории Испании. При этом Анастасия сумела заинтересовать 5-летнего ребенка, который без особых проблем и капризов выдержал долгую прогулку по городу.Большое спасибо!
Владимир
1 декабря 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия по мавританскому кварталу. Альбайсин точно заслуживает посещения, наряду с Альгамброй и Собром. Но если в последних ещё можно справиться с помощью путеводителей и аудиогида, то мавританский квартал явно требует экскурсовода. Маршрут экскурсии составлен грамотно и удобно, рассказ очень интересный. Точнее, даже, - диалог, что особенно ценно. Анастасия готова ответить на любой вопрос, как о Гранаде, так и об Испании вообще. В общем, берите экскурсию - не пожалеете.
30 мая 2019
Экскурсия очень понравилась - маршрут составлен грамотно, истории квартала перетекают из одной в другую. Гид поясняет, что из историй есть быль, а что легенда. Гид поясняет корни названий улиц, зданий, рассказывает о жителях, их укладах, привычках. Экскурсия будет полезна тем, кто хочет глубже понять Андалусию
16 марта 2019
Спасибо Анастасии за интересный и увлекательный рассказ. Пожалели что не взяли экскурсию в Альгамру. Без гида много теряешь.
27 октября 2017
Спасибо большое за экскурсию. Самим нам было бы сложно разобраться в узких улочках Альбасийна и их истории. Интересная экскурсия, знание истории, материала, лирические отступления - все очень гармонично и познавательно.
10 ноября 2014
Вчера мы гуляли по Альбайсину . Нашу экскурсию проводила Анастасия. Мы получили большое удовольствие от ее рассказов и рекомендуем всем, кто впервые приедет в Гранаду эту экскурсию! Спасибо Насте за советы и легенды!
16 февраля 2014
Я уверена, что любой город может понравиться - все зависит от человека, который проводит экскурсию. Если он умеет говорить, знает историю, факты, а самое главное - сам любит свой город, то приятное времяпрепровождение вам обеспечено. Я всегда стараюсь новый город смотреть во время экскурсии, всегда ищу рекомендации по индивидуальным экскурсиям. Если никто раньше из моих друзей не был, то ищу через интернет. Могу порекомендовать Анастасию, т.к. уверена что экскурсия с ней понравится большинству. Я редко оставляю рекомендации, если что-то не понравилось - просто молчу. Надеюсь кому-то поможет!!! Приятной экскурсии!!!

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