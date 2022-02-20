7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Никакое место так не располагает к романтическим прогулкам, как Альбайсин в Гранаде. Этот квартал не только колыбель города, но и место, вне всяких сомнений обладающее особой энергетикой.
Извивающиеся узенькие улочки ведут к смотровым площадкам. Самая знаменитая Мирадор де Сан Николас влечет к себе каждый вечер не только туристов, но и местных жителей, музыкантов, художников и романтиков. Да и где, как не здесь, можно увидеть самые красивые закаты!
Такие места обычно бывают наполнены легендами. А здесь их сколько угодно. На романтической прогулке по Альбайсину мы погрузимся в мир фантазии. За неожиданном поворотом очередной улочки у нас будет следовать неожиданный поворот сюжета в легенде.
Во время прогулки я расскажу вам истории про мавров и христиан, о доблестных воинах и нежных влюбленных, о контрабандистах и мавританских сокровищах, о хитром ткаче и коварной старухе, колодце со сладкой водой и о черной плите, и каким образом все эти вещи связаны с в прямом смысле слова легендарным Альбайсином, одним из самых известных кварталов в Гранаде.
Наш путь будет пролегать по лабиринту узеньких улочек квартала Альбайсин. По пути мы увидим следы былых времен и культур: средневековые водохранилища и минареты, превратившиеся в колокольни, католические церкви и, конечно же, захватывающие дух виды на Гранаду и Альгамбру!
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом Пласа Нуэва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Гранаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 859 туристов
Лицензированный гид в Гранаде. По образованию я филолог. Закончив университет в г. Констанц (Германия) по направлению языкознание, испанская литература и искусство, решила переехать на родину Ф. Г. Лорки. Здесь я получила лицензию гида и буду рада познакомить вас с Гранадой и Альгамброй.
Кроме экскурсий занимаюсь также некоммерческим интернет-проектом, который должен стать путеводителем для тех, кто самостоятельно собирается приехать в Испанию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
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3
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2
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1
–
Светлана
Анастасия отличный рассказчик. Много увлекательных историй. Узнали много о Гренаде в целом и об Альбайсине в частности. Огромное спасибо.
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Татьяна
Необычный маршрут с великолепными панорамными видами на город и Альгамбру. Рекомендую. Спасибо, Анастасия.
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Юлия
Я уверена, что любой город может понравиться - все зависит от человека, который проводит экскурсию. Если он умеет говорить, знает историю, факты, а самое главное - сам любит свой город, читать дальшеуменьшить
то приятное времяпрепровождение вам обеспечено. Я всегда стараюсь новый город смотреть во время экскурсии, всегда ищу рекомендации по индивидуальным экскурсиям. Если никто раньше из моих друзей не был, то ищу через интернет. Могу порекомендовать Анастасию, т. к. уверена что экскурсия с ней понравится большинству. Я редко оставляю рекомендации, если что-то не понравилось - просто молчу. Надеюсь кому-то поможет!!! Приятной экскурсии!!!
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Владимир
Очень интересная и познавательная экскурсия по мавританскому кварталу. Альбайсин точно заслуживает посещения, наряду с Альгамброй и Собром. Но если в последних ещё можно справиться с помощью путеводителей и аудиогида, то читать дальшеуменьшить
мавританский квартал явно требует экскурсовода. Маршрут экскурсии составлен грамотно и удобно, рассказ очень интересный. Точнее, даже, - диалог, что особенно ценно. Анастасия готова ответить на любой вопрос, как о Гранаде, так и об Испании вообще. В общем, берите экскурсию - не пожалеете.
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A
Anna
Экскурсия очень понравилась - маршрут составлен грамотно, истории квартала перетекают из одной в другую. Гид поясняет, что из историй есть быль, а что легенда. Гид поясняет корни названий улиц, зданий, рассказывает о жителях, их укладах, привычках. Экскурсия будет полезна тем, кто хочет глубже понять Андалусию
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Е
Екатерина
Анастасия прекрасна провела экскурсию, подобрала интересный маршрут. Легко и с юмором рассказала и об истории города, и частично об истории Испании. При этом Анастасия сумела заинтересовать 5-летнего ребенка, который без особых проблем и капризов выдержал долгую прогулку по городу. Большое спасибо!
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