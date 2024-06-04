1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Альгамбра - застывшая поэзия
История и архитектурные особенности выдающегося образца мавританского средневекового зодчества
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Знакомство с историей и архитектурой дворцово-паркового комплекса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Прикоснуться к мавританскому наследию, узнать историю фламенко и полюбоваться панорамами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды мавританского квартала Альбайсин
Начало: Рядом Пласа Нуэва
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от €140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Гранадой
Узнать истории знаковых достопримечательностей и изучить мавританское наследие
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Альгамбра в объятьях ночи
Познакомиться с наследием востока на вечерней экскурсии по дворцам Насридов или садам султанов
Сегодня в 22:30
Завтра в 21:30
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Наследие монахов картезианского ордена
Апофеоз андалузского барокко
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €95 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Султаны Альгамбры и их игры престолов
Побывать в «красном замке» и открыть тайны его владельцев
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гранада христианская - прогулка по монастырям
Посетить старинные святыни и раскрыть их связь с историей и культурой страны
Начало: На улице Gran Via de Colon
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
€179 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июня 2024Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию. Всё было на высшем уровне. Все наши пожелания были учтены, мы увидели все, что
- VVictor15 мая 2024Елена профессионал! Получили большое удовольствие от Первого знакомства с Гранадой!
- ННаталья3 мая 2024Супер гид с отличным чувством юмора и знанием предмета!)
- ВВалерия29 апреля 2024Анастасия прекрасный гид. Когда начинаешь с ней общаться, понимаешь, что ее знания гораздо обширнее темы экскурсии и поэтому рассказ получается
- ИИнна29 апреля 2024Елена очень позитивный и приятный человек. Она сама тренированный ходок, а достопримечательности Гранады этого требуют. Она прекрасно показала нам за один день все самое лучшее в Гранаде и спасибо ей за наши прекрасные впечатления.
- ККамила28 апреля 2024Тур принес много понимания и гармонии в нашу жизнь!
- ЕЕлена14 апреля 2024Елена провела для нас отличную экскурсию- интересную и познавательную. Большое спасибо.
- AAndrei25 марта 2024Елена в быстром темпе провела экскурсию по всем примечательным местам Гранады (кроме Альгамбры), давая много информации и рассказывая множество подробностей. Кому-то
- ТТатьяна20 марта 2024Необычный маршрут с великолепными панорамными видами на город и Альгамбру. Рекомендую. Спасибо, Анастасия.
- ККирилл10 января 2024Место волшебное, Елена прекрасно нам провела экскурсию. Всегда чувствуется, когда человек получает удовольствие от того, что делает - это про Елену. Рекомендую, не пожалеете!
Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Гранаде в июне 2024
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