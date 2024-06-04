читать дальше хотели, для этого Елена потратила с нами даже больше времени чем было предусмотрено экскурсией. Мы до сих пор под впечатлением от Гранады и особенно от Альгамбры. Рекомендую

Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию. Всё было на высшем уровне. Все наши пожелания были учтены, мы увидели все, что