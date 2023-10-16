Посетить старинные святыни и раскрыть их связь с историей и культурой страны
Истории о монархах и простолюдинах, жемчужины зодчества и идиллические пейзажи, события эпохи арабских завоеваний и Реконкисты — это путешествие позволит ощутить подлинный дух Гранады. Маршрут пройдёт по основным церквям и монастырям, которые постепенно раскроют вам свои тайны. Вместе мы разбёремся, какую роль они сыграли в защите города, и отыщем скрытые шедевры архитектуры.
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Описание
Что вас ожидает
Экскурсия охватывает самые заметные религиозные объекты Гранады — соборы, церкви и монастыри. Рассматривая их декор, вы познакомитесь с тремя архитектурными стилями: Ренессанс, андалузское барокко и готика. Я поделюсь местными легендами, расскажу истории о строительстве храмов, а также раскрою судьбы знаменитых персонажей, неразрывно связанных с ними. На маршруте нам встретятся:
- Знаменитый Гранадский собор поразит вас великолепием и торжественностью. Это первый собор в Испании, возведённый в стиле Ренессанс и объединяющий несколько архитектурных течений.
- Церковь, известная как Усыпальница Католических Королей. Там покоятся знаменитые испанские монархи Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская, завершившие Реконкисту и объединившие Испанию в единое государство.
- Монастырь Святого Иеронима — одна из наиболее почитаемых достопримечательностей города Гранада. Он посвящён святому Иерониму, одному из столпов католической церкви.
- Картезианский монастырь Гранады — яркий образец андалузского бароккко, или вторая Альгамбра. Скромный снаружи, но зато какой роскошный внутри!
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в монастыри: 5 € с каждого гостя старше 12 лет. Гиду билет не нужен.
- Обратите внимание: в выходные и праздничные дни стоимость экскурсии 195 €
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Gran Via de Colon
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Гранаде
Провела экскурсии для 403 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Добро пожаловать в Испанию. Меня зовут Елена. Я аккредитованный гид в Испании. Закончила отделение туризма в институте в Гранаде. Лицензия позволяет мне проводить экскурсии в музеях и других объектах, являющихся частью культурного наследия ЮНЕСКО. И также гарантирует отличное знание истории и культуры Испании. Я провожу индивидуальные и групповые экскурсии в Гранаде и по всей Андалусии. Обожаю наш город и нашу страну и сделаю так, чтобы и вы влюбились и возвращались сюда вновь и вновь! Рада принять вас в волшебной Гранаде, которую, надеюсь, вы не забудете никогда. В Андалусии много природных красот и достойных посещения достопримечательностей. А традиционная кухня и самобытная культура страны и региона порадуют своей необычностью. Я помогу вам составить программу экскурсий с учетом ваших пожеланий и предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения (кафе, рестораны, клубы, магазины и т. д.), организую трансфер, отвечу на все интересующие вопросы. С удовольствием провожу экскурсии, выполняю работу переводчика и помогаю приезжим с любыми затруднениями. География и продолжительность тура зависит только от вас! Я готова предлагать и другие варианты по просьбе гостей. Я сделаю ваше путешествие незабываемым!
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