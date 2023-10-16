Гранада христианская - прогулка по монастырям

Посетить старинные святыни и раскрыть их связь с историей и культурой страны

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Истории о монархах и простолюдинах, жемчужины зодчества и идиллические пейзажи, события эпохи арабских завоеваний и Реконкисты — это путешествие позволит ощутить подлинный дух Гранады. Маршрут пройдёт по основным церквям и монастырям, которые постепенно раскроют вам свои тайны. Вместе мы разбёремся, какую роль они сыграли в защите города, и отыщем скрытые шедевры архитектуры.
Гранада христианская - прогулка по монастырям
Гранада христианская - прогулка по монастырям
Гранада христианская - прогулка по монастырям
Гранада христианская - прогулка по монастырям
Гранада христианская - прогулка по монастырям
Гранада христианская - прогулка по монастырям
Ближайшие даты:
16
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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия охватывает самые заметные религиозные объекты Гранады — соборы, церкви и монастыри. Рассматривая их декор, вы познакомитесь с тремя архитектурными стилями: Ренессанс, андалузское барокко и готика. Я поделюсь местными легендами, расскажу истории о строительстве храмов, а также раскрою судьбы знаменитых персонажей, неразрывно связанных с ними. На маршруте нам встретятся:

  • Знаменитый Гранадский собор поразит вас великолепием и торжественностью. Это первый собор в Испании, возведённый в стиле Ренессанс и объединяющий несколько архитектурных течений.
  • Церковь, известная как Усыпальница Католических Королей. Там покоятся знаменитые испанские монархи Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская, завершившие Реконкисту и объединившие Испанию в единое государство.
  • Монастырь Святого Иеронима — одна из наиболее почитаемых достопримечательностей города Гранада. Он посвящён святому Иерониму, одному из столпов католической церкви.
  • Картезианский монастырь Гранады — яркий образец андалузского бароккко, или вторая Альгамбра. Скромный снаружи, но зато какой роскошный внутри!

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход в монастыри: 5 € с каждого гостя старше 12 лет. Гиду билет не нужен.
  • Обратите внимание: в выходные и праздничные дни стоимость экскурсии 195 €

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Gran Via de Colon
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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