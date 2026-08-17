Мои заказы

Прогулка по Гранаде с аудиогидом в вашем смартфоне

Исследовать мавританские ворота, старинные церкви и живописные площади района Альбайсин
Гранада была последней мавританской столицей на полуострове.

В её истории замешаны и королевское вероломство, и первое огнестрельное оружие, и скупая мужская слеза, и женская месть.

На прогулке вы увидите Кафедральный собор, который построил архитектор-еретик, и Королевскую капеллу.

Побываете на площади, где сожгли четыре тысячи книг, и узнаете, на что Христофор Колумб спустил драгоценности королевы.
Прогулка по Гранаде с аудиогидом в вашем смартфоне
Прогулка по Гранаде с аудиогидом в вашем смартфоне
Прогулка по Гранаде с аудиогидом в вашем смартфоне

Описание аудиогида

Вы пройдёте от вокзала Гранады до смотровой площадки Сан-Николас мимо достопримечательностей Старого города и увидите:

  • кафедральный собор Гранады
  • Королевскую капеллу
  • Мавританские ворота
  • дворец Дар аль-Хорра
  • арену Гранады
  • крепость Альгамбру
  • живописные улочки арабского рынка

Вы узнаете:

  • почему в главный религиозный праздник по улицам ездит нарядная кукла на драконе
  • где в Гранаде находится дом с привидениями и по какой причине на улицах пропадали люди
  • почему Средневековье называют тёмными веками
  • благодаря кому сохранилась Альгамбра

Организационные детали

  • Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Входные билеты в собор, Королевскую капеллу и музеи не включены в стоимость и приобретаются отдельно заранее. Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Базовый билет€12
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника эмигрантам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Гранаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5164 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
читать дальшеуменьшить

в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

Входит в следующие категории Гранады

Похожие экскурсии на «Прогулка по Гранаде с аудиогидом в вашем смартфоне»

Легенды мавританского квартала Альбайсин
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды мавританского квартала Альбайсин
Начало: Рядом Пласа Нуэва
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от €170 за всё до 10 чел.
Альгамбра - застывшая поэзия
Пешая
2.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Альгамбра - застывшая поэзия
История и архитектурные особенности выдающегося образца мавританского средневекового зодчества
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €190 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Гранадой
Пешая
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Гранадой
Узнать истории знаковых достопримечательностей и изучить мавританское наследие
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
от €190 за всё до 5 чел.
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Прикоснуться к мавританскому наследию, узнать историю фламенко и полюбоваться панорамами
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
от €190 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гранаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гранаде
от €12 за человека