Гранада была последней мавританской столицей на полуострове.
В её истории замешаны и королевское вероломство, и первое огнестрельное оружие, и скупая мужская слеза, и женская месть.
На прогулке вы увидите Кафедральный собор, который построил архитектор-еретик, и Королевскую капеллу.
Побываете на площади, где сожгли четыре тысячи книг, и узнаете, на что Христофор Колумб спустил драгоценности королевы.
В её истории замешаны и королевское вероломство, и первое огнестрельное оружие, и скупая мужская слеза, и женская месть.
На прогулке вы увидите Кафедральный собор, который построил архитектор-еретик, и Королевскую капеллу.
Побываете на площади, где сожгли четыре тысячи книг, и узнаете, на что Христофор Колумб спустил драгоценности королевы.
Описание аудиогида
Вы пройдёте от вокзала Гранады до смотровой площадки Сан-Николас мимо достопримечательностей Старого города и увидите:
- кафедральный собор Гранады
- Королевскую капеллу
- Мавританские ворота
- дворец Дар аль-Хорра
- арену Гранады
- крепость Альгамбру
- живописные улочки арабского рынка
Вы узнаете:
- почему в главный религиозный праздник по улицам ездит нарядная кукла на драконе
- где в Гранаде находится дом с привидениями и по какой причине на улицах пропадали люди
- почему Средневековье называют тёмными веками
- благодаря кому сохранилась Альгамбра
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Входные билеты в собор, Королевскую капеллу и музеи не включены в стоимость и приобретаются отдельно заранее. Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€12
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника эмигрантам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Гранаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5164 туристов
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