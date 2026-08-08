Мы посетим старый еврейский квартал Реалехо в Гранаде. Полюбуемся на его чудесные уголки полные истории. Во время экскурсии мы познакомимся с еврейской культурой и обычаями в Гранаде. Только для настоящих путешественников, желающих добраться до самого сердца Гранада.
Описание экскурсии
Еврейский квартал Гранады
Под бдительным оком Альгамбры, у подножия этого дворца-крепости, находится район Гранады с узкими улочками и древними тайнами, где вместе жили еврейская, христианская и мусульманская общины. Это район Реалехо. Во время прогулки мы откроем для себя его архитектурные жемчужины, такие как Дом Выстрелов и узнаем секрет его названия, скрытый в фасаде. Встретим статую «Мавра» и узнаем как связана она с евреями Гранады и узнаем почему ее почитают студенты Гранады. Полюбуемся на Campo del Principe с Крестом Милостей, исполняющий желания, и узнаем как оно связано с Католическими королями и эпидемией чумы. Дом главных раввинов Гранады, Старая Синагога и многое другое откроет нам свои секреты. Отличные виды на Puerta del Sol вам гарантированы. При желании посетим лучшие бары Реалехо и отведаем местную кухню. Также можем посетить другие важные исторические памятники Реалехо, такие как Куарто-Реаль-де-Санто-Доминго: красивый дворец-памятник, который восходит к средневековому периоду мусульман Альмохадов. Это роскошное здание, в котором находится комната Насридов. Его убранство перенесет вас в Альгамбру 14 века. Музей Сефардов мы тоже не обойдем вниманием. Мы обязательно прогуляемся по переулкам, извилистым улочкам Реалехо и полюбуемся лучшим видом на Альгамбру. Реалехо — скрытый район, неизвестный даже многим местным жителям… Обратите внимание, что в выходные и праздничные дни цена 220евро. Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 10) — €220. Важная информация:• Возьмите с собой легкий перекус и воду.
Надевайте одежду и обувь по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Estatua del «Moro»
- Casa de los tiros
- Campo del Principe
- Cristo de los favores
- Hotel Alhambra Palace
- Mirador de Granada
- Antiguo Lavadero Romano
- Estatua de Isabel la Católica
Что включено
- Услуги официального гида Гранады
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей
- Напитки и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с клиентом
Завершение: В центре на площади Изабелла Католичка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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