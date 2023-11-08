Мы посетим старый еврейский квартал Реалехо в Гранаде. Полюбуемся на его чудесные уголки полные истории. Во время экскурсии мы познакомимся с еврейской культурой и обычаями в Гранаде. Только для настоящих путешественников, желающих добраться до самого сердца Гранада.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Estatua del «Moro»
- Casa de los tiros
- Campo del Principe
- Cristo de los favores
- Hotel Alhambra Palace
- Mirador de Granada
- Antiguo Lavadero Romano
- Estatua de Isabel la Católica
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Еврейский квартал Гранады
Под бдительным оком Альгамбры, у подножия этого дворца-крепости, находится район Гранады с узкими улочками и древними тайнами, где вместе жили еврейская, христианская и мусульманская общины. Это район Реалехо. Во время прогулки мы откроем для себя его архитектурные жемчужины, такие как Дом Выстрелов и узнаем секрет его названия, скрытый в фасаде. Встретим статую «Мавра» и узнаем как связана она с евреями Гранады и узнаем почему ее почитают студенты Гранады. Полюбуемся на Campo del Principe с Крестом Милостей, исполняющий желания, и узнаем как оно связано с Католическими королями и эпидемией чумы. Дом главных раввинов Гранады, Старая Синагога и многое другое откроет нам свои секреты. Отличные виды на Puerta del Sol вам гарантированы. При желании посетим лучшие бары Реалехо и отведаем местную кухню. Также можем посетить другие важные исторические памятники Реалехо, такие как Куарто-Реаль-де-Санто-Доминго: красивый дворец-памятник, который восходит к средневековому периоду мусульман Альмохадов. Это роскошное здание, в котором находится комната Насридов. Его убранство перенесет вас в Альгамбру 14 века. Музей Сефардов мы тоже не обойдем вниманием. Мы обязательно прогуляемся по переулкам, извилистым улочкам Реалехо и полюбуемся лучшим видом на Альгамбру. Реалехо — скрытый район, неизвестный даже многим местным жителям… Важная информация:• Возьмите с собой легкий перекус и воду.
Надевайте одежду и обувь по погоде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги официального гида Гранады
- Что не входит
- Входные билеты в музей
- Напитки и личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: по согласованию с клиентомЗавершение: в центре на площади Изабелла Католичка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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