Еврейский квартал Гранады

Под бдительным оком Альгамбры, у подножия этого дворца-крепости, находится район Гранады с узкими улочками и древними тайнами, где вместе жили еврейская, христианская и мусульманская общины. Это район Реалехо. Во время прогулки мы откроем для себя его архитектурные жемчужины, такие как Дом Выстрелов и узнаем секрет его названия, скрытый в фасаде. Встретим статую «Мавра» и узнаем как связана она с евреями Гранады и узнаем почему ее почитают студенты Гранады. Полюбуемся на Campo del Principe с Крестом Милостей, исполняющий желания, и узнаем как оно связано с Католическими королями и эпидемией чумы. Дом главных раввинов Гранады, Старая Синагога и многое другое откроет нам свои секреты. Отличные виды на Puerta del Sol вам гарантированы. При желании посетим лучшие бары Реалехо и отведаем местную кухню. Также можем посетить другие важные исторические памятники Реалехо, такие как Куарто-Реаль-де-Санто-Доминго: красивый дворец-памятник, который восходит к средневековому периоду мусульман Альмохадов. Это роскошное здание, в котором находится комната Насридов. Его убранство перенесет вас в Альгамбру 14 века. Музей Сефардов мы тоже не обойдем вниманием. Мы обязательно прогуляемся по переулкам, извилистым улочкам Реалехо и полюбуемся лучшим видом на Альгамбру. Реалехо — скрытый район, неизвестный даже многим местным жителям… Обратите внимание, что в выходные и праздничные дни цена 220евро. Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 10) — €220. Важная информация:• Возьмите с собой легкий перекус и воду.

Надевайте одежду и обувь по погоде.