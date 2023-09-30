1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Гранадой - исторический центр
Начало: Plaza Isabel la Católica
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
Начало: Кассы Альгамбры
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
На Дикий американский Запад в испанской Гранаде
Начало: Провинция Малага от Марбельи до Нерхи и Гранада
Расписание: в любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гранада арабский квартал Альбайсин и Сакромонте
Начало: Plaza Nueva-Новая площадь
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мистическая Альпухарра и горы Сьерра-Невада
Начало: Plaza Isabel la Católica
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Realejo - бывший еврейский квартал Гранады
Начало: По согласованию с клиентом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 сентября 2023Гранада - великолепный и интересный город. Если вы не были в Гранаде, вы не до конца узнали Испанию. С гидом
- ММила5 сентября 2023Елена отличный гид, максимально посмотрели все что хотелось) из индивидуальный подход несказанно порадовал) рекомендую гида к индивидуальным и групповым экскурсиям!) еще раз большое спасибо!)
Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «Необычные»
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Сколько стоит экскурсия по Гранаде в июне 2024
Сейчас в Гранаде в категории "Необычные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 180 до 350. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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