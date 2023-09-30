Необычные экскурсии по Гранаде

Найдено 6 экскурсий в категории «Необычные» в Гранаде на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первое знакомство с Гранадой - исторический центр
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Первое знакомство с Гранадой - исторический центр
Начало: Plaza Isabel la Católica
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
Начало: Кассы Альгамбры
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
На Дикий американский Запад в испанской Гранаде
Индивидуальная
6 часов
На Дикий американский Запад в испанской Гранаде
Начало: Провинция Малага от Марбельи до Нерхи и Гранада
Расписание: в любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Гранада арабский квартал Альбайсин и Сакромонте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Гранада арабский квартал Альбайсин и Сакромонте
Начало: Plaza Nueva-Новая площадь
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Мистическая Альпухарра и горы Сьерра-Невада
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Мистическая Альпухарра и горы Сьерра-Невада
Начало: Plaza Isabel la Católica
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
320 за всё до 6 чел.
Realejo - бывший еврейский квартал Гранады
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Realejo - бывший еврейский квартал Гранады
Начало: По согласованию с клиентом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 сентября 2023
    Первое знакомство с Гранадой - исторический центр
    Гранада - великолепный и интересный город. Если вы не были в Гранаде, вы не до конца узнали Испанию. С гидом
    читать дальше

    Еленой посмотрели исторический центр Гранады. Экскурсия была динамичная, интересная. Елена умеет увлечь своим рассказом, знает много интересных историй о городе. В следующий раз обязательно с Еленой будем изучать другие районы Гранады

  • М
    Мила
    5 сентября 2023
    Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
    Елена отличный гид, максимально посмотрели все что хотелось) из индивидуальный подход несказанно порадовал) рекомендую гида к индивидуальным и групповым экскурсиям!) еще раз большое спасибо!)

Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Первое знакомство с Гранадой - исторический центр
  2. Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
  3. На Дикий американский Запад в испанской Гранаде
  4. Гранада арабский квартал Альбайсин и Сакромонте
  5. Мистическая Альпухарра и горы Сьерра-Невада
Сколько стоит экскурсия по Гранаде в июне 2024
Сейчас в Гранаде в категории "Необычные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 180 до 350. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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