23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас на экскурсию в дворцы Альгамбры — построенные в XIV веке для последних мусульманских правителей Гранады, они являются уникальным примером мавританского зодчества эпохи Средневековья. Вы познакомитесь с историей, деталями, архитектурными особенностями и жителями этого великолепного места.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В Альгамбре нет отсыревших голых каменных стен, типичных для средневековых замков, архитектура так изящна и легка, что, кажется, парит в воздухе. Стены Альгамбры украшают загадочные арабески и геометрические фигуры, наполненные глубоким символизмом и отражающими жизненную философию строителей. Однако ключевой составляющей частью декора является каллиграфия. Альгамбра — это книга, ставшая архитектурой.

Что вас ожидает

Что за послания оставили нам на стенах этого удивительного дворца визири Альгамбры? Кто были эти поэты Альгамбры, произведения которых прошли через века и были изданы, пожалуй, в самой дорогой «книге», страницами которой стали дворцовые стены? Об этом вам предстоит узнать на экскурсии.

Во время экскурсии мы прогуляемся по садам Генералифе, зайдем в летний дворец, на территории самой Альгамбры увидим дворец Карла Пятого, но главным объектом нашего интереса будут служить несомненно дворцы Насридов.

Организационные детали