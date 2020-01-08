23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Экскурсии

  3. Альгамбра — застывшая поэзия

История и архитектурные особенности выдающегося образца мавританского средневекового зодчества

Анастасия
Задать вопрос
Анастасия – ваш гид
Приглашаю вас на экскурсию в дворцы Альгамбры — построенные в XIV веке для последних мусульманских правителей Гранады, они являются уникальным примером мавританского зодчества эпохи Средневековья.

Вы познакомитесь с историей, деталями, архитектурными особенностями и жителями этого великолепного места.
163 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии23 отзыва
5
Альгамбра — застывшая поэзия
Альгамбра — застывшая поэзия

В Альгамбре нет отсыревших голых каменных стен, типичных для средневековых замков, архитектура так изящна и легка, что, кажется, парит в воздухе. Стены Альгамбры украшают загадочные арабески и геометрические фигуры, наполненные глубоким символизмом и отражающими жизненную философию строителей. Однако ключевой составляющей частью декора является каллиграфия. Альгамбра — это книга, ставшая архитектурой.

Что вас ожидает

Что за послания оставили нам на стенах этого удивительного дворца визири Альгамбры? Кто были эти поэты Альгамбры, произведения которых прошли через века и были изданы, пожалуй, в самой дорогой «книге», страницами которой стали дворцовые стены? Об этом вам предстоит узнать на экскурсии.

Во время экскурсии мы прогуляемся по садам Генералифе, зайдем в летний дворец, на территории самой Альгамбры увидим дворец Карла Пятого, но главным объектом нашего интереса будут служить несомненно дворцы Насридов.

Организационные детали

  • Так как возможность проведения экскурсии в Альгамбре зависит от наличия билетов, их лучше заказать заранее в интернете. Для гида входной билет не требуется. Общий обзор стоит 14,00€.
  • В выходные и праздничные дни стоимость экскурсии 193€
Альгамбра — застывшая поэзия
Альгамбра — застывшая поэзия
Альгамбра — застывшая поэзия
Альгамбра — застывшая поэзия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анастасия
Анастасия
Лицензированный гид в Гранаде. По образованию я филолог. Закончив университет в г. Констанц (Германия) по направлению языкознание, испанская литература и искусство, решила переехать на родину Ф.Г. Лорки. Здесь я получила лицензию гида и буду рада познакомить Вас с Гранадой и Альгамброй. Кроме экскурсий занимаюсь также некоммерческим интернет-проектом, который должен стать путеводителем для тех, кто самостоятельно собирается приехать в Испанию.
Напишите мне

23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Отличная экскурсия! Огромное спасибо Анастасии за ее профессиональные знания, мастерство рассказчика и отношение к теме
25 октября 2019
Потрясающее место, удивительное наследие предков, которое обязательно нужно посмотреть. Спасибо Анастасии помогла с покупкой билетов, т.к. за 2 недели уже билетов не было.
Очень интересно рассказывает, знает предмет и с удовольствием делится информацией.
4 сентября 2019
Отличная экскурсия, замечательный гид. Оптимальные условия. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо Анастасии за познавательную и интересную программу экскурсии.
30 июля 2019
Спасибо большое, Анастасия! Время экскурсии пролетело незаметно, нам всё понравилось.
9 июня 2019
Спасибо Анастасия! Было очень приятно, что Вы смогли провести
прекрасную экскурсию.
Прекрасные стихи в дополнение к истории и искусству. Всем рекомендую!!!
28 апреля 2019
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Очень интересно, совсем не утомительно, ярко, свежо, насыщенно и увлекательно. спасибо Анастасии!
22 апреля 2019
Анастасия прекрасный гид, обладающей многосторонней информацией по Гранаде и не перестающей искать ее дополнительные источники. Делится она с нами ею в очень доступной легкой приятной форме и при этом цитируя красивые стихи во время прогулки 😇. После первоначального запроса активно контактировала с нами. Все было вовремя, четко. На Semana Santa она фактически сделала невероятное - достала билеты в Альгамбру на специальный визит. За что ей особенная признательность🙏🏻.

"В краю гранат, олив и апельсинов 🍊как смесь жасмина с марокканской Розой 🌹 змеятся переулки Альбасина смешав арабский стих с Кастильской прозой"

"С потолков резных стекают Тихо пенные мукарны...
И на стенах застывают Тонкой вязью из Корана...
И куфический орнамент Переплелся со стихами...
"Вера", "Благодать"-читаем И "Спасение будет с нами!"
Алебастровые львы Сторожат покой фонтана,
И журчат его струИ.... Днем и ночью непрестанно..."


Наилучшие рекомендации!
20 апреля 2019
Было прекрасно все!!! Кроме погоды... но и она могла быть хуже
14 апреля 2019
Анастасия провела великолепную экскурсию. Рассказала множество интересных фактов и легенд. Это гид с глубоким знанием истории, было интересно и не скучно! Нам очень понравилось)) Спасибо, Настя!
5 апреля 2019
Спасибо огромное за экскурсию. Великолепная Альгамбра и рассказ Анастасии , стихи, которые она читала - все очень гармонично!
Ещё 13 отзывов

Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

Легенды мавританского квартала АльбайсинЛегенды мавританского квартала АльбайсинЛегенды мавританского квартала Альбайсин
От 82 за экскурсию
1.5 часа
7 отзывов
Мавританская Гранада — Восток на ЗападеМавританская Гранада — Восток на ЗападеМавританская Гранада — Восток на Западе
163 за экскурсию
2.5 часа
16 отзывов
Знакомство с достопримечательностями и легендами Гранады
Я полюбила Гранаду всем сердцем еще до того, как ее увидела — начала учить испанский и окунулась в творчество гранадского поэта Федерико Гарсии Лорки. Поэтому я буду невероятно рада познакомить вас с местом, «где дуэнде досуха выжимает лимоны зари», где сливаются разные культуры, сыгравшие важную роль в истории Испании. Мавританский рынок и модерн на Гран Вия, потрясающие виды, невероятные истории и самое вкусное испанское мороженое по старинному рецепту... Представляете всё богатство красок, вкусов и впечатлений? Тогда до встречи в Гранаде!

Исторические экскурсии в Гранаде

Лабиринты Альгамбры и садов ХенералифеЛабиринты Альгамбры и садов ХенералифеЛабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
169 за экскурсию
3 часа
12 отзывов
Знакомство с историей и архитектурой дворцово-паркового комплекса
«Рубин в короне Гранады»: таким красивым титулом награждена Альгамбра — ярчайшее произведение арабского искусства в Западной Европе. Вы прогуляетесь по этому великолепному комплексу с его многочисленными фонтанами и колоннами, полюбуетесь богатыми интерьерами и панорамами, а также заглянете в изумрудные сады Хенералифе. И всё это — с рассказами об истории, архитектуре и жителях дворцов Альгамбры.
Первое знакомство с ГранадойПервое знакомство с ГранадойПервое знакомство с Гранадой
169 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Узнать истории знаковых достопримечательностей и изучить мавританское наследие
«Если бы у вас была возможность посетить только один город в мире, этим городом должна была бы стать Гранада!» — это слова Эрнеста Хемингуэя. Вы вслед за ним восхититесь городом: изучите исторический центр — Кафедральный собор, первый университет, усыпательницу Католических королей, величественные здания главной улицы. А также пройдёте по району Альбайсин, официально названному «хранилищем народной архитектуры мавров».
Гранада сквозь столетияГранада сквозь столетияГранада сквозь столетия
123 за экскурсию
2 часа
Исследовать знаковые достопримечательности старинного города и насладиться его лучшими ракурсами
Гранада — удивительное место, в котором причудливо сплетаются христианские и арабские мотивы. Вы увидите католические храмы и восточные базары, услышите о мавританском и традиционном испанском укладах жизни. А еще раскроете, как Гранада связана с феноменом рыцарства и какие фатальные измены и расставания происходили на ее земле.

Выбирайте и другие экскурсии в Гранаде

ВсеИстория и архитектураПешкомМузеи и искусствоОбзорныеИндивидуальные