23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Альгамбре нет отсыревших голых каменных стен, типичных для средневековых замков, архитектура так изящна и легка, что, кажется, парит в воздухе. Стены Альгамбры украшают загадочные арабески и геометрические фигуры, наполненные глубоким символизмом и отражающими жизненную философию строителей. Однако ключевой составляющей частью декора является каллиграфия. Альгамбра — это книга, ставшая архитектурой.
Что вас ожидает
Что за послания оставили нам на стенах этого удивительного дворца визири Альгамбры? Кто были эти поэты Альгамбры, произведения которых прошли через века и были изданы, пожалуй, в самой дорогой «книге», страницами которой стали дворцовые стены? Об этом вам предстоит узнать на экскурсии.
Во время экскурсии мы прогуляемся по садам Генералифе, зайдем в летний дворец, на территории самой Альгамбры увидим дворец Карла Пятого, но главным объектом нашего интереса будут служить несомненно дворцы Насридов.
Организационные детали
Так как возможность проведения экскурсии в Альгамбре зависит от наличия билетов, их лучше заказать заранее в интернете. Для гида входной билет не требуется. Общий обзор стоит 20€.
Для группы от 6 человек необходимо использовать аудиосистему с наушниками. Аренда стоит 30€ вне зависимости от количества участников.
В выходные и праздничные дни стоимость экскурсии 193€
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Гранаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 859 туристов
Лицензированный гид в Гранаде. По образованию я филолог. Закончив университет в г. Констанц (Германия) по направлению языкознание, испанская литература и искусство, решила переехать на родину Ф. Г. Лорки. Здесь я получила лицензию гида и буду рада познакомить вас с Гранадой и Альгамброй.
Кроме экскурсий занимаюсь также некоммерческим интернет-проектом, который должен стать путеводителем для тех, кто самостоятельно собирается приехать в Испанию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Камила
Тур принес много понимания и гармонии в нашу жизнь!
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Елена
Анастасия прекрасный гид, обладающей многосторонней информацией по Гранаде и не перестающей искать ее дополнительные источники. Делится она с нами ею в очень доступной легкой приятной форме и при этом цитируя читать дальшеуменьшить
красивые стихи во время прогулки 😇. После первоначального запроса активно контактировала с нами. Все было вовремя, четко. На Semana Santa она фактически сделала невероятное - достала билеты в Альгамбру на специальный визит. За что ей особенная признательность🙏🏻.
"В краю гранат, олив и апельсинов 🍊как смесь жасмина с марокканской Розой 🌹 змеятся переулки Альбасина смешав арабский стих с Кастильской прозой"
"С потолков резных стекают Тихо пенные мукарны… И на стенах застывают Тонкой вязью из Корана… И куфический орнамент Переплелся со стихами… "Вера","Благодать"-читаем И "Спасение будет с нами!" Алебастровые львы Сторожат покой фонтана, И журчат его струИ…. Днем и ночью непрестанно…"
Наилучшие рекомендации!
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О
Ольга
Когда за 2 месяца до поездки я купила последние билеты на вход в Альгамбру, сразу поняла, что необходим гид - было бы очень глупо зайти туда и не оценить красоту читать дальшеуменьшить
этого места в полной мере) Решение было очень правильным. Это были бесподобные 3 часа! То, что мы услышали, точно не узнать ни из одного путеводителя или аудиогида) сама Альгамбра просто великолепна! И обязательно нужен тот, кто поможет это великолепие прочувствовать. Там нет ничего случайного, даже мелочи важны. И всю эту красоту - совершенство формы и объёма☝️ (как нам рассказывала Настя😊), мы прочувствовали в полную силу😊 Очень познавательная и развивающая экскурсия Нас было трое - я, сын и наша бабушка. Под впечатлением были все) спасибо Насте!
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Л
Любовь
Спасибо огромное Анастасия, это было потрясающая экскурсия! Вся наша компания из 6 человек была в восторге! Помимо того, что сама Альгамбра и Гранада производят неизгладимое впечатление, поистине - заставшая поэзия, но читать дальшеуменьшить
и сама Анастасия - просто чудо! Все было на высшем уровне. Мы просто погрузились в атмосферу династии Насридов, когда-то владевших дворцом. Сама форма преподнесения информации: и интереснейшие исторические факты, и тонкости архитектуры Альгамбры, и подробности жизни султанов, и цитаты арабских поэтов - все это вызывает восхищение. Сразу видно, что Анастасия влюблена и в свою профессию, и в Альгамбру!)) Спасибо вам огромное! В свою следующую поездку по югу Испании обязательно обратимся к Вам!
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А
Асия
Анастасия просто потрясающий Экскурсавод. Все было идеально организовано, чётко по плану. Настя очень интересно рассказывала, необходимости задавать дополнительные вопросы не было, так как рассказ был составлен идеально, одно событие плавно читать дальшеуменьшить
перетекало в другое, деталь ща деталью. Время пролетело незаметно. Было очень приятно пообщаться с разносторонним, образованным человеком. Очень рекомендуем вам данную экскурсия, абсолютно уверена, что Анастасия лютую экскурсию проведёт на 5 с плюсом! Спасибо!!!
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В
Валерия
Анастасия прекрасный гид. Когда начинаешь с ней общаться, понимаешь, что ее знания гораздо обширнее темы экскурсии и поэтому рассказ получается наиболее полным. Анастасия провела нас по прекрасным садам и комплексам читать дальшеуменьшить
Альгамбры. В каждом уголке хотелось замереть, каждую историю хотелось представить, каждый прочитанный стих хотелось повторить и запомнить. Я думаю, без поэзии тур по Альгамбре был бы не полным, она помогала возродить картинки прошлого. И то конечно заслуга Анастасии. Спасибо!
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