Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Херес-дэ-Ла-Фронтера — это старинный испанский город 🏙️ с богатой историей 📖, который основали финикийцы. Находится в 15 км от атлантического океана и в 30 км от Кадиса. Именно здесь производят знаменитый на весь мир херес — сорт вина, который и получил свое название от этого города. В программу экскурсии 🧭 входит посещение винодельни. Обзорная экскурсия ⛳ с ознакомлением процесса производства хереса и конечно же его дегустация. После дегустации знаменитого хереса мы сможем посетить колоритный Центральный рыбный рынок. Вы можете вместе с поваром или самостоятельно, выбрать из свежей рыбы или морепродуктов прямо на рынке то, что хотелось бы, и вам приготовят рыбное блюдо здесь же, в уютном ресторанчике, расположенном рядом.