Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

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Винно-гастрономический тур в Херес

Гид S.
Гид S. – Гид из Гранады
Винно-гастрономический тур в Херес
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €128 за человека

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Винно-гастрономический тур в Херес
Винно-гастрономический тур в Херес
Херес-дэ-Ла-Фронтера — это старинный испанский город 🏙️ с богатой историей 📖, который основали финикийцы. Находится в 15 км от атлантического океана и в 30 км от Кадиса. Именно здесь производят знаменитый на весь мир херес — сорт вина, который и получил свое название от этого города. В программу экскурсии 🧭 входит посещение винодельни. Обзорная экскурсия ⛳ с ознакомлением процесса производства хереса и конечно же его дегустация. После дегустации знаменитого хереса мы сможем посетить колоритный Центральный рыбный рынок. Вы можете вместе с поваром или самостоятельно, выбрать из свежей рыбы или морепродуктов прямо на рынке то, что хотелось бы, и вам приготовят рыбное блюдо здесь же, в уютном ресторанчике, расположенном рядом.
Начало и место завершения
🚩 Granada
Винно-гастрономический тур в Херес
Винно-гастрономический тур в Херес
Винно-гастрономический тур в Херес
Винно-гастрономический тур в Херес
Винно-гастрономический тур в Херес
Винно-гастрономический тур в Херес
Винно-гастрономический тур в Херес
Винно-гастрономический тур в Херес
Винно-гастрономический тур в Херес
Винно-гастрономический тур в Херес
Винно-гастрономический тур в Херес

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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