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не могли предположить ни я ни Наталия. И это было единственное, что омрачило время, проведенное в Кадисе. Смогли обойти все интересные места, даже забежали на рынок, купили вкуснейших оливок и рыбки, а также сладкий виноград) Город готовится к Пасхе, и это ощущается во всем: в конструкциях на улицах, в убранстве церквей, украшениях на балконах домов. Интересно, с юмором, познавательно. А вы знали, что Кадис несколько лет был столицей Испании?))