Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Кадис
Увидеть главные места старинного портового города и раскрыть его многовековую историю
Начало: На площади Конституции
3 мая в 10:00
4 мая в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
Погружение в самобытную историю, архитектуру и быт одного из старейших городов Западной Европы
Начало: Площадь Сан Хуан де Диос
6 мая в 10:00
7 мая в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Херес - город вина, фламенко и величественной архитектуры
Начало: Calle Alameda Vieja, s/n, 11403 Jerez de la Fronte...
Расписание: По договоренности
3 мая в 09:00
4 мая в 09:00
€250 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья11 апреля 2025Большое спасибо Наталие за терпение)) Я ехала издалека, и день предполагал быть пасмурным, но то, что будет лить как из ведра,
- ТТатьяна9 апреля 2025Замечательная прогулка по замечательному городу! Спасибо Наталье за информацию и настроение. Ее любовь к Кадису оставляет неизгладимое впечатление. Обязательно запланируем повторное посещение.
- ГГала1 апреля 2025Наталия прекрасный рассказчик и организатор - всего за несколько часов она показала нам город, который она любит и отлично знает,
- ООльга14 ноября 2021Всё было отлично - и организация, и маршрут, и подача материала. Спасибо, Антонина!
- NNadežda6 августа 2021Очень хорошо провели время с гидом Антониной. Познакомились с городом, посетили наиболее знаковые исторические места, побывали на местном рынке. Однозначно рекомендуем!
- аалена21 февраля 2020Перед экскурсией мы знали только, что город нас "притягивает", но никакого "структурного и конкретного интереса" не было. Поэтому мы постоянно
Ответы на вопросы от путешественников по Кадису в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Кадису в мае 2025
Сейчас в Кадисе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 250. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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