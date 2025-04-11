Индивидуальные экскурсии в Кадисе с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Кадисе на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Знакомьтесь, Кадис
Пешая
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Кадис
Увидеть главные места старинного портового города и раскрыть его многовековую историю
Начало: На площади Конституции
3 мая в 10:00
4 мая в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
Погружение в самобытную историю, архитектуру и быт одного из старейших городов Западной Европы
Начало: Площадь Сан Хуан де Диос
6 мая в 10:00
7 мая в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Херес - город вина, фламенко и величественной архитектуры
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Херес - город вина, фламенко и величественной архитектуры
Начало: Calle Alameda Vieja, s/n, 11403 Jerez de la Fronte...
Расписание: По договоренности
3 мая в 09:00
4 мая в 09:00
€250 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    11 апреля 2025
    Знакомьтесь, Кадис
    Большое спасибо Наталие за терпение)) Я ехала издалека, и день предполагал быть пасмурным, но то, что будет лить как из ведра,
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    не могли предположить ни я ни Наталия. И это было единственное, что омрачило время, проведенное в Кадисе. Смогли обойти все интересные места, даже забежали на рынок, купили вкуснейших оливок и рыбки, а также сладкий виноград) Город готовится к Пасхе, и это ощущается во всем: в конструкциях на улицах, в убранстве церквей, украшениях на балконах домов. Интересно, с юмором, познавательно. А вы знали, что Кадис несколько лет был столицей Испании?))

    Большое спасибо Наталие за терпение))Большое спасибо Наталие за терпение))Большое спасибо Наталие за терпение))Большое спасибо Наталие за терпение))Большое спасибо Наталие за терпение))Большое спасибо Наталие за терпение))Большое спасибо Наталие за терпение))Большое спасибо Наталие за терпение))
  • Т
    Татьяна
    9 апреля 2025
    Знакомьтесь, Кадис
    Замечательная прогулка по замечательному городу! Спасибо Наталье за информацию и настроение. Ее любовь к Кадису оставляет неизгладимое впечатление. Обязательно запланируем повторное посещение.
  • Г
    Гала
    1 апреля 2025
    Знакомьтесь, Кадис
    Наталия прекрасный рассказчик и организатор - всего за несколько часов она показала нам город, который она любит и отлично знает,
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    несмотря на сложности нашей группы - ограничение в мобильности. Экскурсия была выстроена индивидуально и с учетом необходимости использования мобильного кресла. Кадис - прекрасный уголок Андалузии, спасибо Наталии за знакомство с ним!

    Наталия прекрасный рассказчик и организатор - всего за несколько часов она показала нам город, который онаНаталия прекрасный рассказчик и организатор - всего за несколько часов она показала нам город, который онаНаталия прекрасный рассказчик и организатор - всего за несколько часов она показала нам город, который онаНаталия прекрасный рассказчик и организатор - всего за несколько часов она показала нам город, который она
  • О
    Ольга
    14 ноября 2021
    Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
    Всё было отлично - и организация, и маршрут, и подача материала. Спасибо, Антонина!
  • N
    Nadežda
    6 августа 2021
    Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
    Очень хорошо провели время с гидом Антониной. Познакомились с городом, посетили наиболее знаковые исторические места, побывали на местном рынке. Однозначно рекомендуем!
  • а
    алена
    21 февраля 2020
    Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
    Перед экскурсией мы знали только, что город нас "притягивает", но никакого "структурного и конкретного интереса" не было. Поэтому мы постоянно
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    задавали разные вопросы "обо всем" - и получили ответы почти на все. В итоге у нас получилось собрать свое, личное впечатление о городе, возможно не по "путеводителю" - но именно такой результат мы и хотели получить. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кадису в категории «Индивидуальные»

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  1. Знакомьтесь, Кадис
  2. Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
  3. Херес - город вина, фламенко и величественной архитектуры
Сколько стоит экскурсия по Кадису в мае 2025
Сейчас в Кадисе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 250. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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