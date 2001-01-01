Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

В Испании очень любят детей, поэтому в Испании так много детских развлекательных центров: аквапарки, парки 🌳 аттракционов 🎡, зоопарки, дельфинарии, сафари и проч. Дети — это центр семьи, поэтому их образованию и культурному развитию отведена значительная часть времени.

Мы предлагаем посетить самые известные места для отдыха и развлечений с детьми на Коста дель Соль (Андалусия). при чем не только дети будут наслаждаться аттракционами и другими развлечениями, но и взрослым это также обязательно понравится.

Выезжаем с указанного вами места на Коста дель Соль. И первоначально посещаем Биопарк в Фуэнхироле. Появился он сравнительно недавно — в июне 2001 года. На прежнем месте существовал старый городской зверинец, который к тому времени уже не вызывал никакого интереса ни у туристов, ни у местных жителей. Некий меценат-инвестор преобразил старенький зоопарк в современный биопарк, вложив в него 5. 000. 000 евро. И сейчас это прекрасное место для отдыха, где вместо клеток с животными воссоздана тропическая флора и фауна — естественная среда обитания животных из Экваториальной Африки, Мадагаскара и Юго-Восточной Азии. В зоопарке прекрасно себя чувствуют гориллы, шимпанзе, орангутанги, бегемоты, крокодилы, тигры, леопарды, сурикаты, а также более 140 видов млекопитающих, рептилий, птиц и рыб. Дизайн парка продуман до мелочей, чудесный ландшафт: у посетителей появляется иллюзия, что территория зоопарка намного больше фактической — 2 гектара. Несколько раз в день (летом 3 раза, в остальное время — 2 раза) устраиваются шоу с участием обиталей биопарка. Далее мы переезжаем в Сафари-парк Selwo Aventura. Который является самым большим в Европе и расположен в горах: его площадь 100 га. На его обустройство было потрачено 13, 5 млн. евро. На этой территории обитают более 2 тысяч животных: бизоны, слоны, зебры, верблюды, жирафы, гепарды, львы, носороги, страусы, медведи, обезьяны и другая экзотика. И они не теснятся в клетках, как в зоопарках (хотя и клетки, где нужно есть), а спокойно проживают в открытом пространстве на природе. Это почти естественная среда обитания (безусловно, тигры не охотятся на кенгуру, а бегемоты не купаются в море) Это сафари! Но с безопасностью для туристов. Парк состоит из трех секторов. По территории можно перемещаться как пешком, так и на специальных грузовичках (они раскрашены под «зебру»). Вообще, на колесах гораздо интереснее и менее утомительно: территория довольно большая! На «пеший» осмотр парка и целого дня не хватит. Первый сектор представляет собой ботанический сад с различными птицами, животными и змеями. Есть там и большое озеро с черными лебедями. Во втором секторе, перебравшись через каньон с птицами, можно и пешком погулять или доехать на грузовичке мимо диких животных (страусы, зебры, буйволы, носороги, горные козлы и т. д. ). Можно также дойти до слонов, жирафов, верблюдом. На верблюде 🐪 можно даже покататься. Удовольствие стоит 10 евро. Можно также пострелять в тире из настоящего лука. Есть здесь большой деревянный мост. В третьем секторе можно перемещаться только в закрытых машинах, т. к. он самый «дикий» и проживают в нем хищники и опасные звери (львы, тигры, гепарды и проч. ). По висячим мостам отттуда можно пешком вернуться назад.

Еще одна отличительная особенность парка в том, что с его самой высокой точки Mirador de Africa, открывается умопомрачительный вид на гору Гибралтар и Атласские горы ⛰️ в Марокко (Африка). В зимний период парк закрыт. Начало работы с середины февраля по ноябрь.

И заканчиваем мы в Школе верховой езды. Школа была одобрена Британским Обществом верховой езды (BHS), согласно последнему законодательству «О здоровье и безопасности при верховой езде», как отвечающая всем нормам и требованиям. Ее также официально признала Федерация Верховой Езды Андалусии (FAH). Школа имеет несколько высших наград; в ней предоставляется самое лучшее европейское оборудование и экипировка Школа Верховой езды имеет прекрасное местоположение — абсолютная гармония с природой в пригороде Эстепоны, между горами Сьерра Бермеха и побережьем Средиземного моря 🌊. Добраться до школы очень легко благодаря отлично развитой дорожной инфрраструктуре Испании и Европы, близостью Гибралтара и аэропорта Малага. Независимо от уровня ваших способностей, опытные и квалифицированные сотрудники помогут удовлетворить ваши желания, углубить знания 🎓 и улучшить навыки наездника. Курсы обучения разработаны с учетом профессионалов и новичков: вы больше узнаете о лошадях, научитесь работать с ними, заботиться о них и будете получать нескончаемое удовольствие от верховой езды. Дети со всего мира приезжают сюда, чтобы научиться навыкам дрессировки и технике прыжков. Есть и специальные курсы для взрослых с учётом индивидуальных особенностей, нужд и желаний. Профессиональных наездников школа готовит к соревнованиям. Можно покататься и просто для удовольствия. В конюшнях школы более 30 отлично тренированных лошадей и пони. А дружелюбный высококвалифицированный и сертифицированный персонал всегда готов помочь всем любителям лошадей и верховой езды.

На протяжение всего отдыха Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать сколько проводить времени в том или ином месте и когда заканчивать.

Главным будете Вы, а мы поможем Вам в комфорте и с хорошим настроением провести Ваш отпуск.