Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

В Испании очень любят детей, поэтому в Испании так много детских развлекательных центров: аквапарки, парки 🌳 аттракционов 🎡, зоопарки, дельфинарии, сафари и проч. Дети — это центр семьи, поэтому их образованию и культурному развитию отведена значительная часть времени.

Мы предлагаем посетить самые известные места для отдыха и развлечений с детьми на Коста дель Соль (Андалусия). при чем не только дети будут наслаждаться аттракционами и другими развлечениями, но и взрослым это также обязательно понравится.

Выезжаем с указанного вами места на Коста дель Соль. И первоначально посещаем Sea Life — это крупнейшая сеть познавательных и развлекательных аквариумов по всей Европе: наибольшее их количество в Германии и Великобритании. В Испании он единственный. Замысел создателей изначально был таков: кроме приятных эмоций от созерцания милых рыбох и прочих водоплавающих, эти аквариумы также должны выполнять просветительскую и агитационную задачу. Посетителям не только рассказывают о жизни морских обитателей, но и призывают их бережно относиться к природе и мирозданию, в том числе и к обитателям морских глубин. Особого внимания в аквариуме заслуживают 2 места. Первое — это открытый резервуар, в котором обитают скаты. Их даже можно погладить и потрогать: они не кусаются и позволяют гостям это делать. Второе — это стеклянный тоннель с…акулами. Недавно в нем появились и морские черепахи. Есть еще один уголок, куда стоит заглянуть — место обитания полосатой змеи, чей яд в 40 раз сильнее яда кобры. Остальное, что можно увидеть — это традиционная для подобных заведений фауна.

После мы прогуляемся по замечательному Puerto Marina, где покормим морских рыб прямо с пирса, и переезжаем в Дельфинарий и тематический парк Selwo Marina. Парк состоит из четырех секторов. Первый сектор — «Антильские острова» (Las Antillas). В нем находится огромный стеклянный дельфинарий, в котором кроме дельфинов 🐬 живет и семейство морских львов. За отдельную плату с ними можно и поплавать. Удовольствие обойдется в 54 €. Здесь устраивают замечательные выступления с дельфинами под названием «А ты знаешь, что дельфины разговаривают?». Они начинаются в 12:00. В другом секторе La Hondonada обитают экзотические птицы — уроженцы Амазонской низменности (пеликаны, фламинго, попугаи и проч. ). С ними — как правило, с попугаями — также устраиваются шоу — в 11:00. Здесь есть детская площадка. Третий сектор — Amazonia. В нем представлены обитатели реки Амазонки: рыбы, рептилии и земноводные. Четвертый сектор — остров 🏝️ Isla de Hielo. Здесь, в большом холодильнике, прекрасно себя ощущают пингвины, а так же имеется 3D-кинотеатр. Их кормление можно пронаблюдать в 13. 00 и 15. 00. Кроме того, в Selwo Marina за 120€ можно позабавиться тем, чтобы получить доступ «за кулисы» парка и ощутить себя в качестве VIP-посетителя на 4 часа (эта услуга называется «Cuidador por un dia»): например, попробовать себя в роли дрессировщика морского льва, покормить пираний, поиграть с пингвинами… В зимний период парк не работает и открывается с середины февраля. Заканчиваем мы посещением Канатной дороги, которую часто называет фуникулером по ошибке (фуникулер — это когда едет по рельсам), поднимает Вас на вершину горы ⛰️ Монте Каламорро. Это поистине захватывающее приключение: когда Вы видите с высоты птичьего полета панораму всего побережья, а если еще и солнечная погода, то можно Африку и Гибралтар увидеть. Местами маршрут проходит над автомагистралью и над городом. В вагончиках-кабинках могут разместиться 4 человека. Но увидеть можно не только просторы побережья и окрестности: наверху есть небольшой зоопарк с пернатыми хищниками (их около двадцати: орлы, соколы, совы, грифы и проч. ). С ними устраивают небольшие шоу 2–3 раза в день. Также детишки могут покататься на ослике и увидят настоящую испанскую лошадь. Эти маленькие «приятности» входят в стоимость билета!

На протяжение всего отдыха Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать сколько проводить времени в том или ином месте и когда заканчиваеть.

Главным будете Вы, а мы поможем Вам в комфорте и с хорошим настроением провести Ваш отпуск.