Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Выезжаем с указанного вами места на Коста дель Соль. Дорога занимает около 2 часов и где мы сможем увидеть прекрасные виды пребережной Атлантики со стадами тучных коров, рощами пробковых дубов и множеством ветряных мельниц.
Подьезжая к Тарифе мы остановимся на смотровой площадке, откуда открываються удивительные виды на Гибралтарский пролив и побережье Африки.
Далее переезжаем в самый древний город 🏙️ западной Европы Кадис, омываемый с трёх сторон водами Атлантического океана.
За время обзорной экскурсии 🧭 мы посетим следующие достопримечательности 🏛️ Кадиса:
После обеда мы переезжаем в Херез-де ла Фронтера и производим осмотр основных достопримечательностей (Алькасар, Собор, дворец маркиза, здание синий петух, крепосные стены) или посещаем винный погреб самого продаваемого вина в мире ТИО ПЭПЭ, с дигустацией 4 вин этой фабрики.
На протяжение всего отдыха Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать во сколько начинается Ваша экскурсия ⛳, сколько проводить времени в том или ином месте и когда она заканчивается.
Главным будете Вы, а мы поможем Вам в комфорте и с хорошим настроением провести Ваш отпуск.
Начало и место завершения
🚩 Cadiz
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.