Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Выезжаем с указанного вами места на Коста дель Соль. Дорога занимает около 2 часов и где мы сможем увидеть прекрасные виды пребережной Атлантики со стадами тучных коров, рощами пробковых дубов и множеством ветряных мельниц.

Подьезжая к Тарифе мы остановимся на смотровой площадке, откуда открываються удивительные виды на Гибралтарский пролив и побережье Африки.

Далее переезжаем в самый древний город 🏙️ западной Европы Кадис, омываемый с трёх сторон водами Атлантического океана.

За время обзорной экскурсии 🧭 мы посетим следующие достопримечательности 🏛️ Кадиса: