Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Херез и Кадиз с возможностью выезда из Коста дель Соль

Гид S.
Гид S. – Гид из Кадиса
Херез и Кадиз с возможностью выезда из Коста дель Соль
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €321 за человека

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Херез и Кадиз с возможностью выезда из Коста дель Соль
Херез и Кадиз с возможностью выезда из Коста дель Соль
Выезжаем с указанного вами места на Коста дель Соль. Дорога занимает около 2 часов и где мы сможем увидеть прекрасные виды пребережной Атлантики со стадами тучных коров, рощами пробковых дубов и множеством ветряных мельниц.
Подьезжая к Тарифе мы остановимся на смотровой площадке, откуда открываються удивительные виды на Гибралтарский пролив и побережье Африки.
Далее переезжаем в самый древний город 🏙️ западной Европы Кадис, омываемый с трёх сторон водами Атлантического океана.

За время обзорной экскурсии 🧭 мы посетим следующие достопримечательности 🏛️ Кадиса:

  • После обеда мы переезжаем в Херез-де ла Фронтера и производим осмотр основных достопримечательностей (Алькасар, Собор, дворец маркиза, здание синий петух, крепосные стены) или посещаем винный погреб самого продаваемого вина в мире ТИО ПЭПЭ, с дигустацией 4 вин этой фабрики.
  • На протяжение всего отдыха Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать во сколько начинается Ваша экскурсия ⛳, сколько проводить времени в том или ином месте и когда она заканчивается.
  • Главным будете Вы, а мы поможем Вам в комфорте и с хорошим настроением провести Ваш отпуск.
Начало и место завершения
🚩 Cadiz
Херез и Кадиз с возможностью выезда из Коста дель Соль
Херез и Кадиз с возможностью выезда из Коста дель Соль
Херез и Кадиз с возможностью выезда из Коста дель Соль
Херез и Кадиз с возможностью выезда из Коста дель Соль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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