Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Выезд в назначенное время с места указанного вами. После этого начинается наше путешествие в Херез-де ла Фронтера. С побережья мы поднимаемся по дороге Иберийских Быков, получившую своё название благодаря многочисленным фермам с быками живущими на полях.

По приезду в Херез мы сразу отправляемся в Королевскую школу обучения танца Андалуской лошади, где посещаем неповторимый спектакль танца лошадей, около 1, 5 часа. После спектакля производим осмотр основных достопримечательностей 🏛️ Хереса (Алькасар, Собор, дворец маркиза, здание синий петух, крепосные стены). И дойдя до фабрики Гонзалес Вальес посещаем винный погреб самого продаваемого вина в мире ТИО ПЭПЭ, с дигустацией 4 вин этой фабрики.

На протяжение всего отдыха Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать во сколько начинается Ваша экскурсия ⛳, сколько проводить времени в том или ином месте и когда она заканчивается.

Главным будете Вы, а мы поможем Вам в комфорте и с хорошим настроением провести Ваш отпуск.