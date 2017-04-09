Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Выезжаем с указанного вами места на Коста дель Соль. Дорога занимает около 1 часа и где мы сможем увидеть прекрасные виды побережья Средеземного моря 🌊. По прибытии в Нерху

мы посещаем с вами самые большие и неизученые пищеры Европы с сталоктитом в 32 м занесённым в книгу рекордов Гинеса, где жили первобытные люди. По дороге в центр Нерхи мы остановимся что-бы увидеть Орлиный Акведук. В центре мы прогуляемся по беленьким улочкам, которыми выйдем к Балкону Европы. Сдесь открываються прекрасные виды на всё побережье, в сезон можно искупаться в кристально чистых водах на пляжах около Балкона Европы.

После посещения Нерхи мы переезжаем в Фрихильяну, одну из белых деревенек Андалусии, считающейся одной из самых красивых 🤩 в провинции Малага. Где совершим пешую прогулку 👣 по узким завораживающим улочкам, где белые домики висят один над другим.

На протяжение всего отдыха Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать во сколько начинается Ваша экскурсия ⛳, сколько проводить времени в том или ином месте и когда она заканчивается.

Главным будете Вы, а я помогу Вам в комфорте и с хорошим настроением провести Ваш отпуск.