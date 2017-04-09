Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Индивидуальная экскурсия в Нерху и Фрехильяну с Коста дель Соль

Гид S.
Гид S. – Гид из Кадиса
Индивидуальная экскурсия в Нерху и Фрехильяну с Коста дель Соль
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €321 за человека

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Индивидуальная экскурсия в Нерху и Фрехильяну с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Нерху и Фрехильяну с Коста дель Соль
Выезжаем с указанного вами места на Коста дель Соль. Дорога занимает около 1 часа и где мы сможем увидеть прекрасные виды побережья Средеземного моря 🌊. По прибытии в Нерху
мы посещаем с вами самые большие и неизученые пищеры Европы с сталоктитом в 32 м занесённым в книгу рекордов Гинеса, где жили первобытные люди. По дороге в центр Нерхи мы остановимся что-бы увидеть Орлиный Акведук. В центре мы прогуляемся по беленьким улочкам, которыми выйдем к Балкону Европы. Сдесь открываються прекрасные виды на всё побережье, в сезон можно искупаться в кристально чистых водах на пляжах около Балкона Европы.
После посещения Нерхи мы переезжаем в Фрихильяну, одну из белых деревенек Андалусии, считающейся одной из самых красивых 🤩 в провинции Малага. Где совершим пешую прогулку 👣 по узким завораживающим улочкам, где белые домики висят один над другим.
На протяжение всего отдыха Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать во сколько начинается Ваша экскурсия ⛳, сколько проводить времени в том или ином месте и когда она заканчивается.
Главным будете Вы, а я помогу Вам в комфорте и с хорошим настроением провести Ваш отпуск.
Начало и место завершения
🚩 Cadiz
Индивидуальная экскурсия в Нерху и Фрехильяну с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Нерху и Фрехильяну с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Нерху и Фрехильяну с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Нерху и Фрехильяну с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Нерху и Фрехильяну с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Нерху и Фрехильяну с Коста дель Соль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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