Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Выезжаем с указанного вами места на Коста дель Соль. Дорога занимает около 2 часов и где мы сможем увидеть прекрасные виды пребережной Атлантики со стадами тучных коров, рощами пробковых дубов и множеством ветряных мельниц.

Подьезжая к Тарифе мы остановимся на смотровой площадке, откуда открываються удивительные виды на Гибралтарский пролив и побережье Африки. Посещаем Тарифу — крайнюю точку Иберийского полуострова, где пересекаються Атлантика и Средеземноморье.

Место где практикуют sky surf и где в сезон можно искупаться в чистых водах Атлантического океана.

Переезжая в самый древний город 🏙️ западной Европы Кадис мы посещаем древнеримский археологический комплекс Баэло Клаудия.

В Кадисе, омываемом с трёх сторон водами Атлантического океана, обзорная экскурсия ⛳ начинаеться с посещения Кадисского собора, площади Испании, парка Хеновес и пляжа Ля Калета, где снимался фильм 🎥 о Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас»

На протяжение всего отдыха Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать во сколько начинается Ваша экскурсия, сколько проводить времени в том или ином месте и когда она заканчивается.

Главным будете Вы, а мы поможем Вам в комфорте и с хорошим настроением провести Ваш отпуск.