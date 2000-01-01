Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

В Испании очень любят детей, поэтому в Испании так много детских развлекательных центров: аквапарки, парки 🌳 аттракционов 🎡, зоопарки, дельфинарии, сафари и проч. Дети — это центр семьи, поэтому их образованию и культурному развитию отведена значительная часть времени.

Мы предлагаем посетить самые известные места для отдыха и развлечений с детьми на Коста дель Соль (Андалусия). при чем не только дети будут наслаждаться аттракционами и другими развлечениями, но и взрослым это также обязательно понравится.

Выезжаем с указанного вами места на Коста дель Соль. И первоначально посещаем парк бабочек в Беналмадене. Который является одним из крупнейших во всей Европе. Вся его территория занимает более 2000 квадратных метров. Этот участок был подарен ратушей Беналмадены. А месторасположение храма (рядом с Буддистским храмом «Stupa») повлияло на общее оформление и стилистику. В главном здании, которое представляет собой застекленный тропический сад объемом в 900 квадратных метров, обитает более 1500 самых разных экзотических красавиц (150 разновидностей бабочек из Австралии, Африки и Южной Америки; здесь также живет редчайшая южноамериканская бабочка ярко голубого цвета — Morpho peleides). Парк сразу полюбили местные жители и туристы, поэтому он быстро стал достопримечательностью 🏛️ не только курорта Беналмадена, но всего побережья Коста дель Соль. Это идеальное место для отдыха всей семьи: здесь можно проникнуться красотой и гармонией природы, понаблюдать за бабочками в свободном полете, увидеть все биологические циклы, через которые проходит трансформация бабочки. Жизнь бабочек составляет не более двух — трех недель. И только здесь в парке вы можете лично наблюдать ее рождение, раскрытие крыльев и первый полет! Каждый день на свет появляется новая особь. Около 70% особей появились внутри парка размножением, а остальные 30% были специально завезены из стран их происхождения. В парке поддерживается постоянная температура от 24 до 29 градусов и влажность воздуха 80%. Дневные бабочки не могут летать без света, однако есть особи, которые летают только ночью. Одной из задач центра является селекционная работа. Здесь можно получить навыки по уходу за насекомыми и купить бабочек для развития собственного бизнеса. Парк бабочек — не просто достопримечательность. За ним стоит огромная работа множества благотворительных организаций и организаций защиты окружающей среды, в частности борьбы против вырубания лесов и джунглей Амазонки и Африки в поисках новых источников нефти, создающих рабочие места жителям Индонезии, Кении, Мадагаскара, Южной Америки, где водятся редкие виды бабочек. Подобные бабочки — достояние всего человечества. После посещения Mariposapio остается волшебное и трепетное ощущение счастья не только у детей, но и у взрослых! В парке разрешено делать фотографии 📸 даже со вспышкой.

Затем мы переезжаем в Парк Крокодилов (Ферму). Именно на ней живет самый большой в Европе и выращенный в неволе крокодил Пако. Его длина — 5 метров, а вес — 600 кг! Парк представляет собой стилизованную африканскую деревушку. Вообще на ферме разводят крокодилов разных пород со всего мира. Сейчас в нем около 300 вечно голодных и злобных особей. Их можно увидеть на расстоянии 2-х метров. Экскурсии 🧭 проводятся каждый день по 3 раза — (11:30, 13:30 и 15:30) в сопровождении опытных сотрудников; устраиваются и живые демонстрации кормления этих опасных хищников. Помимо крокодилов здесь также можно увидеть и других птиц и зверюшек. Есть и сувенирные магазины, кафе, и даже африканский музей 🖼 напоследок мы посещаем Aqualand — самый первый аквапарк во всей Испании. Сейчас он входит в группу компаний Aspro Ocio, которая имеет крупнейшую сеть аквапарков и других развлекательных мест для детей по всей Европе. В нем представлено 14 аттракционов, которые вызовут бурю эмоций не только у детей, но и у взрослых (у которых есть потребность в адреналине!). Например, говорящая сама за себя, водная горка «Kamikaze» является самой высокой в Европе — 22 м. При входе, покупая билет 🎫, Вам предоставляется возможность пользоваться всеми аттракционами безо всяких ограничений. Но «экипировка» — лежаки, надувные круги, гардероб — уже за отдельную плату. На территории парка есть несколько кафе, а также бесплатная парковка.

На протяжение всего отдыха Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать сколько проводить времени в том или ином месте и когда заканчиваеть.

Главным будете Вы, а мы поможем Вам в комфорте и с хорошим настроением провести Ваш отпуск.