7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Город как энциклопедия цивилизаций

Вы услышите легенду об основании Кадиса Гераклом и реальные факты о финикийцах, для которых «Гадир» стал важнейшим религиозным и коммерческим центром. В качестве иллюстраций к истории выступят элементы фасада мэрии, где вы увидите Геркулеса, Геркулесовы столбы, изображение финикийских монет и тунца, а также старейший и второй по величине римский театр на Иберейском полуострове. Кроме того, я расскажу о колонизации римлянами, визиготами, мусульманском завоевании и христианской реконкисте. Вы узнаете, какое значение для них имел Кадис, какое влияние они оказали на архитектуру и культуру современных «гадитанцев». Почему большинство построек относится к 18 веку, улицы петляют лабиринтами, а крыши украшают смотровые башни, что делают наполеоновские пушки в углах зданий и где растут самые старые магнолии в Испании.

Латиноамериканский след и другие секреты Малой Гаваны

На набережной вы откроете шикарные виды на новый город и три километра чистейших городских пляжей Европы. Прогулка перенесет вас в кубинскую столицу — променад настолько напоминает Гавану, что здесь сняли серию бондианы «Умри, но не сейчас». Я расскажу о причинах сходства Кадиса с колониальной архитектурой Латинской Америки. Здесь же вы познакомитесь с историей возникновения старого кафедрального собора и архитектурой нового, отражающего стили семи разных авторов и смену моды. Возле дома адмирала флота Индии речь пойдет о быте буржуазной семьи 18 столетия. А копии двух ценных финикийских саркофагов добавят прогулке таинственности.

Старейший крытый рынок Испании

На центральном базаре, открытом еще в середине 19 века, вы окажетесь в типичной атмосфере испанской суеты. Узнаете о местной гастрономии, сможете продегустировать гадитанских устриц, морепродукты во фритюре, оладьи из креветок и отведать местного белого вина или хереса. Там же вы увидите рыбного «короля» — красного дикого тунца, а я расскажу, почему качество его мяса считается одним из лучших в мире и каким неизменным методом его ловят последние 3000 лет.

Неповторимая атмосфера Кадиса и беседы о местных жителях

Вы прогуляетесь по самому «народному» району Кадиса-Ла-Винья, где я расскажу о современном быте и менталитете современных гадитанцев, их привычках и карнавале, к которому готовятся целый год. Также вы узнаете, где растут старейшие магнолии Испании и посетите единственный пляж в историческом центре и оттуда взглянете на замки Сан Себастьяна и Санта Каталины, построенные в 16 и 17 веках для защиты города от многочисленных атак пиратов. А закончится экскурсия на самой элегантной улице Анча, где в кокетливых кафе в стиле барокко обсуждался проект первой конституции Испании в далеком 1812 году.