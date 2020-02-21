7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Влюбиться в древний Кадис за 3 часа

Погружение в самобытную историю, архитектуру и быт одного из старейших городов Западной Европы

Антонина
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Антонина – ваш гид
Кадис — это 3000-летняя сага о цивилизациях, создавших яркую мозаику города-острова.

Я помогу разглядеть древнеримский след и латиноамериканские отголоски, расскажу о загадке финикийских саркофагов, доме адмирала Индии и старейших магнолиях Испании.

А также поделюсь заметками о быте жизнерадостных «гадитанцев» и их богатой гастрономии.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Сан Хуан де Диос
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа

Что вас ожидает

Город как энциклопедия цивилизаций
Вы услышите легенду об основании Кадиса Гераклом и реальные факты о финикийцах, для которых «Гадир» стал важнейшим религиозным и коммерческим центром. В качестве иллюстраций к истории выступят элементы фасада мэрии, где вы увидите Геркулеса, Геркулесовы столбы, изображение финикийских монет и тунца, а также старейший и второй по величине римский театр на Иберейском полуострове. Кроме того, я расскажу о колонизации римлянами, визиготами, мусульманском завоевании и христианской реконкисте. Вы узнаете, какое значение для них имел Кадис, какое влияние они оказали на архитектуру и культуру современных «гадитанцев». Почему большинство построек относится к 18 веку, улицы петляют лабиринтами, а крыши украшают смотровые башни, что делают наполеоновские пушки в углах зданий и где растут самые старые магнолии в Испании.

Латиноамериканский след и другие секреты Малой Гаваны
На набережной вы откроете шикарные виды на новый город и три километра чистейших городских пляжей Европы. Прогулка перенесет вас в кубинскую столицу — променад настолько напоминает Гавану, что здесь сняли серию бондианы «Умри, но не сейчас». Я расскажу о причинах сходства Кадиса с колониальной архитектурой Латинской Америки. Здесь же вы познакомитесь с историей возникновения старого кафедрального собора и архитектурой нового, отражающего стили семи разных авторов и смену моды. Возле дома адмирала флота Индии речь пойдет о быте буржуазной семьи 18 столетия. А копии двух ценных финикийских саркофагов добавят прогулке таинственности.

Старейший крытый рынок Испании
На центральном базаре, открытом еще в середине 19 века, вы окажетесь в типичной атмосфере испанской суеты. Узнаете о местной гастрономии, сможете продегустировать гадитанских устриц, морепродукты во фритюре, оладьи из креветок и отведать местного белого вина или хереса. Там же вы увидите рыбного «короля» — красного дикого тунца, а я расскажу, почему качество его мяса считается одним из лучших в мире и каким неизменным методом его ловят последние 3000 лет.

Неповторимая атмосфера Кадиса и беседы о местных жителях
Вы прогуляетесь по самому «народному» району Кадиса-Ла-Винья, где я расскажу о современном быте и менталитете современных гадитанцев, их привычках и карнавале, к которому готовятся целый год. Также вы узнаете, где растут старейшие магнолии Испании и посетите единственный пляж в историческом центре и оттуда взглянете на замки Сан Себастьяна и Санта Каталины, построенные в 16 и 17 веках для защиты города от многочисленных атак пиратов. А закончится экскурсия на самой элегантной улице Анча, где в кокетливых кафе в стиле барокко обсуждался проект первой конституции Испании в далеком 1812 году.

Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура площадь Сан Хуан де Диос.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антонина
Антонина
Профессионал туристического бизнеса, фанат иностранных языком, космополит с обзорной географией путешествий и опытом жизни в испаноговорящих странах более 10 лет. Главной целью моих туров ставлю увлекательное, легкое и кофортное времяпровождение моих клиентов.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Перед экскурсией мы знали только, что город нас "притягивает", но никакого "структурного и конкретного интереса" не было. Поэтому мы постоянно задавали разные вопросы "обо всем" - и получили ответы почти на все. В итоге у нас получилось собрать свое, личное впечатление о городе, возможно не по "путеводителю" - но именно такой результат мы и хотели получить. Спасибо!
2 декабря 2019
Достойная обзорная экскурсия, после которой можно уверенно сказать: "Да, я побывал в Кадисе и теперь сам могу кое-что о нём рассказать". Антонина прекрасно ведёт экскурсию, знает ответ на любой вопрос, относящийся как к теме экскурсии, так и Испании вообще. Во время экскурсии несколько раз моментально скорректировала маршрут в соответствии с нашими пожеланиями. Рекомендую безоговорочно.
1 декабря 2019
Всё отлично, рекомендую!
30 октября 2019
Антонина, агромное спасибо за проведенную экскурсию. 3 часа по прекрасным улицам Кадиса пролетели как пару минут. Мы с супругой вам благодарны за прекрасно проведенное время , узнали много интересного и рады знакомству)
Спасибо)
26 октября 2019
Подробная экскурсия со множеством фактов и деталей, за 3 часа обошли и посмотрели весь город:) Всем рекомендую!
Татьяна
26 сентября 2019
Антонина -это не просто кладезь знаний, это человек, который умеет возбудить желание узнать больше. Мы - в восторге. Роемся в интернете, чтобы продлить удовольствие от Кадиса и замечательного гида. Спасибо!
20 августа 2019
Очень симпатичная экскурсия. В хорошем темпе и достаточной для нас информацией. Антонина профессиональна и дружелюбна, все явки/пароли по Кадису были раскрыты и мы четко знали дальнейшей план действий уже будучи в свободном плавании (где поесть, что ещё посмотреть, где припарковаться, чудесный рынок, где лучше искупаться). Спасибо

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