Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Кордовы

Найдено 4 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Кордове на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Кордове
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Кордове
Три религии гармонично переплелись в истории Кордобы. Погрузитесь в атмосферу города, узнайте о его прошлом и настоящем, посетите ключевые достопримечательности
«Вы также увидите Мескита дэ Кордова — католический собор, построенный внутри самой большой мечети X века»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€195 за всё до 30 чел.
Кордова - город трёх культур и религий
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Кордове: Римский мост, башня Калаорра и Великая мечеть
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Медине Кордовы. Узнайте о сосуществовании ислама, иудаизма и христианства, посетите Великую мечеть и синагогу
«Зачем построили церковь Святого Варфоломея, каким образом евреев изгнали с Пиренейского полуострова и где находился трибунал кордовской инквизиции»
Сегодня в 09:00
14 дек в 09:00
€175 за всё до 6 чел.
Кордова - погружение в средневековье
Пешая
3 часа
104 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кордове: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Кордобе, где переплелись многовековые традиции и культуры. Узнайте о величии римлян, мусульман и иудеев
«Экскурсия по городу немыслима без посещения ее главной достопримечательности — мечети Альхама, которую долгое время не решались разрушить, чтобы построить на ее месте католический собор»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Мескита. Великая мечеть Кордовы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в богатую историю Кордовы с экскурсией по Меските: архитектура, культура, интриги
«Кульминацией экскурсии станет посещение главной часовни, трансепта и хоров Кафедрального собора, которые были встроены в центральную часть мечети»
Сегодня в 10:00
14 дек в 15:00
€190 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артур
    9 ноября 2025
    Кордова - город трёх культур и религий
    Получили гормоне удовольствие!!! Рубен очень профессионально и очень интересно вел экскурсию!!! Очень ему за это благодарен!!!!! Обязательно будем рекомендовать его и ваш сайт! Спасибо большое.
  • С
    Сергей
    2 ноября 2025
    Мескита. Великая мечеть Кордовы
    Мескита - это то место, где обязан побывать каждый, кому интересна история, архитектура, устройство мира тысячелетней эпохи. Грандиозно, ошеломляюще, и
    оставляющее приятное послевкусие место - сосредоточение и переплетение миров, культур, религий.

    Рекомендую Рубена, как человека, который сможет погрузить вас в ту эпоху, гида который расскажет вам обо всем, что предшествовало, как способствовало, и что привело к тому - что вы сможете увидеть собственными глазами. А оно того стоит.
    Спасибо за познавательные факты, цифры, события и истории.

    Мескита - это то место, где обязан побывать каждый, кому интересна история, архитектура, устройство мира тысячелетней эпохи. Грандиозно, ошеломляюще, и
  • С
    Сергей
    2 ноября 2025
    Кордова - город трёх культур и религий
    Отличный гид, прекрасный рассказчик, хорошее знание истории Кордовы и в ей Андалусии. Рекомендую
  • Д
    Дарья
    19 октября 2025
    Кордова - город трёх культур и религий
    Рубен - прекрасный рассказчик! Несмотря на то, что в Кордобе были не первый раз, город нам открылся с другой стороны. От экскурсии получили массу впечатлений и удовольствия. Хочется вернуться еще раз!
  • А
    Алексей
    15 августа 2025
    Кордова - город трёх культур и религий
    Добрый день! Только закончилась экскурсия! Мы под впечатлением!!! Не смотря на жару, нам было легко и интересно!!! Узнали очень много нового!!! Гид очень интеллигентный и доброжелательный!!! Спасибо большое 😊
  • О
    Ольга
    11 августа 2025
    Кордова - город трёх культур и религий
    Структурированная, хорошо организованная экскурсия, после которой остается понимание, чем знаменита и даже велика Кордова. Рубен -настоящий амбассадор города, где живет и это здорово! Туристам передается и восхищение Кордовой, и очарование)
  • Е
    Елена
    26 июня 2025
    Мескита. Великая мечеть Кордовы
    Хочу выразить свою благодарность гиду- экскурсоводу Рубену, за интересное и незабываемое знакомство с городом Кордова. Нами была выбрана экскурсия "Мескита.
    Великая мечеть Кордовы" - словами не возможно описать все великолепие данного грандиозного архитектурного сооружения, история которого захватывает дух- потрясающее впечатление!!!
    Рубен - профессионал своего дела!!! Интеллигентный человек, который держит интерес группы до самых последних секунд экскурсии.
    Спасибо!!!

  • Е
    Елена
    15 июня 2025
    Кордова - город трёх культур и религий
    Благодарна Рубену за прекрасную экскурсию с очень глубоким, тщательным погружением в историю Испании, Андалусии, и, конечно, Кордовы. Если вы хотите
    услышать структурированный рассказ по теме «Кордова - город трех религий» с посещением синагоги и освещением истории еврейства, с визитом в Мескету и обзором ее глубокого прошлого - вам к Рубену! Доброжелательный, очень внимательный гид с огромным желанием показать любимый город с самой интересной стороны.

  • L
    Lusine
    13 июня 2025
    Кордова - город трёх культур и религий
    Our trip to Córdoba was truly memorable—a perfect blend of rich history, stunning architecture, and vibrant local culture. From the
    breathtaking Mezquita to the charming streets of the old town, every moment was a highlight. A heartfelt thank you to our wonderful guide Ruben for the insightful stories and thoughtful guidance that brought the city to life for us!
    Наша поездка в Кордову была поистине незабываемой — идеальное сочетание богатой истории, потрясающей архитектуры и яркой местной культуры. От захватывающей дух Мескиты до очаровательных улочек старого города — каждый момент был ярким. Сердечное спасибо нашему замечательному гиду Рубену за проницательные истории и вдумчивое руководство, которые оживили для нас город!

  • Е
    Елена
    17 мая 2025
    Кордова - город трёх культур и религий
    Отличная экскурсия!
  • К
    Катерина
    9 апреля 2025
    Кордова - город трёх культур и религий
    Спасибо Рубену за экскурсию по Кордове. Увлеченный и неравнодушных гид! Очень много знает по истории и доносит достаточно сложные вещи простым языком.
    Рекомендуем.
  • М
    Маркина
    12 марта 2025
    Кордова - город трёх культур и религий
    Очень интересная увлекательная экскурсия! Большое спасибо Рубену. Узнали много нового для себя и получили удовольствие от увиденного и услышанного!
  • Н
    Наталья
    26 февраля 2025
    Кордова - город трёх культур и религий
    Рубен провел для нас очень интересную увлекательную экскурсию по Кордове, очень много и интересно рассказывал не только об этом городе,
    но и об истории всей Испании, разные интересные и не очевидные факты. Мы посетили вместе великую Мечеть и это произвело на нас неизгладимое впечатление! Видно, что Рубен влюблен в свой город! Очень рекомендую эту экскурсию!

  • Ю
    Юлия
    7 января 2025
    Кордова - город трёх культур и религий
    Рекомендую. Экскурсия очень понравилась- познавательно, насыщенно и очень интересно. Рубен влюблен в свой город и провел экскурсию так, что мы тоже не смогли остаться равнодушными и увидели город его глазами и, конечно же, влюбились в Кордову. Спасибо большое Рубену.
  • A
    Anna
    1 января 2025
    Мескита. Великая мечеть Кордовы
    Рубен отличный гид. Экскурсия хорошо продумана, мы узнали много нового. Интересно и структурировано. Рубен человек влюбленный в свой город. Спасибо!
  • А
    Андрей
    29 декабря 2024
    Кордова - город трёх культур и религий
    Отличная экскурсия и Рубен прекрасный рассказчик и приятный собеседник. В нашей компании были люди разных возрастов, от подростков до родителей и бабушек - всем всё понравилось, спасибо!
  • Е
    Елена
    11 августа 2024
    Мескита. Великая мечеть Кордовы
    Рубен очень обаятельный человек и влюбленный в свой город экскурсовод. За два часа экскурсии мы погрузились в такие глубины истории! Прекрасная экскурсия, великолепная Мескита-самое удивительное место для меня в этом году! Спасибо, Рубен!
  • Р
    Роберт
    3 июля 2024
    Кордова - город трёх культур и религий
    Спасибо огромное Рубену за грамотное и интересное преподнесение материала. Всё прошло замечательно. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Мескита. Великая мечеть Кордовы
    Нам очень повезло, что мы заказали экскурсию по мечете у Рубена. Благодаря его глубоким знаниям и его искренней любви к своему делу экскурсия получилась незабываемой . Большое спасибо.
  • В
    Виктория
    29 января 2024
    Мескита. Великая мечеть Кордовы
    Рубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь много интересных фактов, проникаешься величием
    и духом времени Кордовы. Рубен разбирается в истории, архитектуре, религии, политике и других сферах, и готов адаптировать свой рассказ под запросы конкретного слушателя. Также хочу отметить его позитивный настрой! В итоге экскурсии Кордова для нас открылась в ее лучшем свете, обязательно вернёмся ещё!

    Рубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь много интересных фактов, проникаешься величием и духом времени Кордовы. Рубен разбирается в истории, архитектуре, религии, политике и других сферах, и готов адаптировать свой рассказ под запросы конкретного слушателя. Также хочу отметить его позитивный настрой! В итоге экскурсии Кордова для нас открылась в ее лучшем свете, обязательно вернёмся ещё!

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кордове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная экскурсия по Кордове
  2. Кордова - город трёх культур и религий
  3. Кордова - погружение в средневековье
  4. Мескита. Великая мечеть Кордовы
Сколько стоит экскурсия по Кордове в декабре 2025
Сейчас в Кордове в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 155 до 195. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Кордове (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 127 ⭐ отзывов, цены от €155. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль