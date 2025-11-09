Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Кордове
Три религии гармонично переплелись в истории Кордобы. Погрузитесь в атмосферу города, узнайте о его прошлом и настоящем, посетите ключевые достопримечательности
«Вы также увидите Мескита дэ Кордова — католический собор, построенный внутри самой большой мечети X века»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€195 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Кордове: Римский мост, башня Калаорра и Великая мечеть
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Медине Кордовы. Узнайте о сосуществовании ислама, иудаизма и христианства, посетите Великую мечеть и синагогу
«Зачем построили церковь Святого Варфоломея, каким образом евреев изгнали с Пиренейского полуострова и где находился трибунал кордовской инквизиции»
Сегодня в 09:00
14 дек в 09:00
€175 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кордове: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Кордобе, где переплелись многовековые традиции и культуры. Узнайте о величии римлян, мусульман и иудеев
«Экскурсия по городу немыслима без посещения ее главной достопримечательности — мечети Альхама, которую долгое время не решались разрушить, чтобы построить на ее месте католический собор»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Мескита. Великая мечеть Кордовы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в богатую историю Кордовы с экскурсией по Меските: архитектура, культура, интриги
«Кульминацией экскурсии станет посещение главной часовни, трансепта и хоров Кафедрального собора, которые были встроены в центральную часть мечети»
Сегодня в 10:00
14 дек в 15:00
€190 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртур9 ноября 2025Получили гормоне удовольствие!!! Рубен очень профессионально и очень интересно вел экскурсию!!! Очень ему за это благодарен!!!!! Обязательно будем рекомендовать его и ваш сайт! Спасибо большое.
- ССергей2 ноября 2025Мескита - это то место, где обязан побывать каждый, кому интересна история, архитектура, устройство мира тысячелетней эпохи. Грандиозно, ошеломляюще, и
- ССергей2 ноября 2025Отличный гид, прекрасный рассказчик, хорошее знание истории Кордовы и в ей Андалусии. Рекомендую
- ДДарья19 октября 2025Рубен - прекрасный рассказчик! Несмотря на то, что в Кордобе были не первый раз, город нам открылся с другой стороны. От экскурсии получили массу впечатлений и удовольствия. Хочется вернуться еще раз!
- ААлексей15 августа 2025Добрый день! Только закончилась экскурсия! Мы под впечатлением!!! Не смотря на жару, нам было легко и интересно!!! Узнали очень много нового!!! Гид очень интеллигентный и доброжелательный!!! Спасибо большое 😊
- ООльга11 августа 2025Структурированная, хорошо организованная экскурсия, после которой остается понимание, чем знаменита и даже велика Кордова. Рубен -настоящий амбассадор города, где живет и это здорово! Туристам передается и восхищение Кордовой, и очарование)
- ЕЕлена26 июня 2025Хочу выразить свою благодарность гиду- экскурсоводу Рубену, за интересное и незабываемое знакомство с городом Кордова. Нами была выбрана экскурсия "Мескита.
- ЕЕлена15 июня 2025Благодарна Рубену за прекрасную экскурсию с очень глубоким, тщательным погружением в историю Испании, Андалусии, и, конечно, Кордовы. Если вы хотите
- LLusine13 июня 2025Our trip to Córdoba was truly memorable—a perfect blend of rich history, stunning architecture, and vibrant local culture. From the
- ЕЕлена17 мая 2025Отличная экскурсия!
- ККатерина9 апреля 2025Спасибо Рубену за экскурсию по Кордове. Увлеченный и неравнодушных гид! Очень много знает по истории и доносит достаточно сложные вещи простым языком.
Рекомендуем.
- ММаркина12 марта 2025Очень интересная увлекательная экскурсия! Большое спасибо Рубену. Узнали много нового для себя и получили удовольствие от увиденного и услышанного!
- ННаталья26 февраля 2025Рубен провел для нас очень интересную увлекательную экскурсию по Кордове, очень много и интересно рассказывал не только об этом городе,
- ЮЮлия7 января 2025Рекомендую. Экскурсия очень понравилась- познавательно, насыщенно и очень интересно. Рубен влюблен в свой город и провел экскурсию так, что мы тоже не смогли остаться равнодушными и увидели город его глазами и, конечно же, влюбились в Кордову. Спасибо большое Рубену.
- AAnna1 января 2025Рубен отличный гид. Экскурсия хорошо продумана, мы узнали много нового. Интересно и структурировано. Рубен человек влюбленный в свой город. Спасибо!
- ААндрей29 декабря 2024Отличная экскурсия и Рубен прекрасный рассказчик и приятный собеседник. В нашей компании были люди разных возрастов, от подростков до родителей и бабушек - всем всё понравилось, спасибо!
- ЕЕлена11 августа 2024Рубен очень обаятельный человек и влюбленный в свой город экскурсовод. За два часа экскурсии мы погрузились в такие глубины истории! Прекрасная экскурсия, великолепная Мескита-самое удивительное место для меня в этом году! Спасибо, Рубен!
- РРоберт3 июля 2024Спасибо огромное Рубену за грамотное и интересное преподнесение материала. Всё прошло замечательно. Рекомендую!
- ООльга3 июня 2024Нам очень повезло, что мы заказали экскурсию по мечете у Рубена. Благодаря его глубоким знаниям и его искренней любви к своему делу экскурсия получилась незабываемой . Большое спасибо.
- ВВиктория29 января 2024Рубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь много интересных фактов, проникаешься величием
