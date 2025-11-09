А Артур Кордова - город трёх культур и религий Получили гормоне удовольствие!!! Рубен очень профессионально и очень интересно вел экскурсию!!! Очень ему за это благодарен!!!!! Обязательно будем рекомендовать его и ваш сайт! Спасибо большое.

С Сергей Мескита. Великая мечеть Кордовы читать дальше оставляющее приятное послевкусие место - сосредоточение и переплетение миров, культур, религий.



Рекомендую Рубена, как человека, который сможет погрузить вас в ту эпоху, гида который расскажет вам обо всем, что предшествовало, как способствовало, и что привело к тому - что вы сможете увидеть собственными глазами. А оно того стоит.

Спасибо за познавательные факты, цифры, события и истории. Мескита - это то место, где обязан побывать каждый, кому интересна история, архитектура, устройство мира тысячелетней эпохи. Грандиозно, ошеломляюще, и

С Сергей Кордова - город трёх культур и религий Отличный гид, прекрасный рассказчик, хорошее знание истории Кордовы и в ей Андалусии. Рекомендую

Д Дарья Кордова - город трёх культур и религий Рубен - прекрасный рассказчик! Несмотря на то, что в Кордобе были не первый раз, город нам открылся с другой стороны. От экскурсии получили массу впечатлений и удовольствия. Хочется вернуться еще раз!

А Алексей Кордова - город трёх культур и религий Добрый день! Только закончилась экскурсия! Мы под впечатлением!!! Не смотря на жару, нам было легко и интересно!!! Узнали очень много нового!!! Гид очень интеллигентный и доброжелательный!!! Спасибо большое 😊

О Ольга Кордова - город трёх культур и религий Структурированная, хорошо организованная экскурсия, после которой остается понимание, чем знаменита и даже велика Кордова. Рубен -настоящий амбассадор города, где живет и это здорово! Туристам передается и восхищение Кордовой, и очарование)

Е Елена Мескита. Великая мечеть Кордовы читать дальше Великая мечеть Кордовы" - словами не возможно описать все великолепие данного грандиозного архитектурного сооружения, история которого захватывает дух- потрясающее впечатление!!!

Рубен - профессионал своего дела!!! Интеллигентный человек, который держит интерес группы до самых последних секунд экскурсии.

Спасибо!!! Хочу выразить свою благодарность гиду- экскурсоводу Рубену, за интересное и незабываемое знакомство с городом Кордова. Нами была выбрана экскурсия "Мескита.

Е Елена Кордова - город трёх культур и религий читать дальше услышать структурированный рассказ по теме «Кордова - город трех религий» с посещением синагоги и освещением истории еврейства, с визитом в Мескету и обзором ее глубокого прошлого - вам к Рубену! Доброжелательный, очень внимательный гид с огромным желанием показать любимый город с самой интересной стороны. Благодарна Рубену за прекрасную экскурсию с очень глубоким, тщательным погружением в историю Испании, Андалусии, и, конечно, Кордовы. Если вы хотите

L Lusine Кордова - город трёх культур и религий читать дальше breathtaking Mezquita to the charming streets of the old town, every moment was a highlight. A heartfelt thank you to our wonderful guide Ruben for the insightful stories and thoughtful guidance that brought the city to life for us!

Наша поездка в Кордову была поистине незабываемой — идеальное сочетание богатой истории, потрясающей архитектуры и яркой местной культуры. От захватывающей дух Мескиты до очаровательных улочек старого города — каждый момент был ярким. Сердечное спасибо нашему замечательному гиду Рубену за проницательные истории и вдумчивое руководство, которые оживили для нас город! Our trip to Córdoba was truly memorable—a perfect blend of rich history, stunning architecture, and vibrant local culture. From the

Е Елена Кордова - город трёх культур и религий Отличная экскурсия!

К Катерина Кордова - город трёх культур и религий Спасибо Рубену за экскурсию по Кордове. Увлеченный и неравнодушных гид! Очень много знает по истории и доносит достаточно сложные вещи простым языком.

Рекомендуем.

М Маркина Кордова - город трёх культур и религий Очень интересная увлекательная экскурсия! Большое спасибо Рубену. Узнали много нового для себя и получили удовольствие от увиденного и услышанного!

Н Наталья Кордова - город трёх культур и религий читать дальше но и об истории всей Испании, разные интересные и не очевидные факты. Мы посетили вместе великую Мечеть и это произвело на нас неизгладимое впечатление! Видно, что Рубен влюблен в свой город! Очень рекомендую эту экскурсию! Рубен провел для нас очень интересную увлекательную экскурсию по Кордове, очень много и интересно рассказывал не только об этом городе,

Ю Юлия Кордова - город трёх культур и религий Рекомендую. Экскурсия очень понравилась- познавательно, насыщенно и очень интересно. Рубен влюблен в свой город и провел экскурсию так, что мы тоже не смогли остаться равнодушными и увидели город его глазами и, конечно же, влюбились в Кордову. Спасибо большое Рубену.

A Anna Мескита. Великая мечеть Кордовы Рубен отличный гид. Экскурсия хорошо продумана, мы узнали много нового. Интересно и структурировано. Рубен человек влюбленный в свой город. Спасибо!

А Андрей Кордова - город трёх культур и религий Отличная экскурсия и Рубен прекрасный рассказчик и приятный собеседник. В нашей компании были люди разных возрастов, от подростков до родителей и бабушек - всем всё понравилось, спасибо!

Е Елена Мескита. Великая мечеть Кордовы Рубен очень обаятельный человек и влюбленный в свой город экскурсовод. За два часа экскурсии мы погрузились в такие глубины истории! Прекрасная экскурсия, великолепная Мескита-самое удивительное место для меня в этом году! Спасибо, Рубен!

Р Роберт Кордова - город трёх культур и религий Спасибо огромное Рубену за грамотное и интересное преподнесение материала. Всё прошло замечательно. Рекомендую!

О Ольга Мескита. Великая мечеть Кордовы Нам очень повезло, что мы заказали экскурсию по мечете у Рубена. Благодаря его глубоким знаниям и его искренней любви к своему делу экскурсия получилась незабываемой . Большое спасибо.