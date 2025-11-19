Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Кордове
Три религии гармонично переплелись в истории Кордобы. Погрузитесь в атмосферу города, узнайте о его прошлом и настоящем, посетите ключевые достопримечательности
«Любые опоздания, паузы в кафе и сувенирных лавках учитываются в счет времени экскурсии»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€195 за всё до 30 чел.
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кордове: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Кордобе, где переплелись многовековые традиции и культуры. Узнайте о величии римлян, мусульман и иудеев
«Вы услышите легенды об известных исторических личностях, связанных с Кордовой, а также узнаете о ее современной жизни, необычном ежегодном фестивале, традиционных праздниках и местных гастрономических особенностях»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
до 4 чел.
На винодельню Toro Albalá из Кордовы
Увлекательное путешествие из Кордовы на винодельню Toro Albalá с дегустацией вин и прогулкой по живописному городку. Откройте для себя вкусы Андалусии
«После дегустации, если захотите, поедем гулять и в ресторан, где вас приятно удивят местные повара»
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
€175 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatyana19 ноября 2025Интересно и познавательно проведенная экскурсия
- ББорис29 октября 2025Прекрасная пешая экскурсия.
- ООксана22 октября 2025Экскурсия по Кордове с Павлом — это было настоящее удовольствие!
Павел рассказывает так интересно и легко, что время пролетает незаметно. У
- YYulia28 сентября 2025Павел!
Спасибо вам за прогулку по удивительной Кордобе! Благодаря вам город ожил перед нами — его история, запахи, краски и настроение.
- ВВячеслав12 сентября 2025Отличная экскурсия по Кордове с Павлом. Узнал много интересного и познавательного.
- OOlga24 июля 2025Советую познакомиться с городом Кордова в компании Павла. Было очень интересно и познавательно
- ООльга6 июля 2025Мы очень рекомендуем Павла для экскурсии по Кордове, если есть интерес к истории, достопримечательностям города, а также узнать великолепные места,
- iigor24 июня 2025Получили огромное удовольствие от экскурсии и прогулки с Павлом по Кордове.
Чудесный город с большой историей. Посмотрели все основные точки Кордовы,
- ССветлана28 мая 2025Павел интересно рассказывал о истории Кордовы и ее современности, не сложный маршрут, экскурсия прошла легко и интересно.
- ТТатьяна21 мая 2025Рекомендую Павла, как чуткого гида: встретил на вокзале (что бывает редко со стороны гидов, а я ехала одна, для меня
- ИИгорь19 мая 2025Все прошло отлично. Предварительно списались с Павлом, обсудили программу экскурсии и в результате все прошло без сюрпризов. Хорошие знания истории города, архитектуры, понятное доведение информации. Все понравилось.
- RRoman6 мая 2025Очень интересно
- ЕЕвгения27 апреля 2025Спасибо Павлу за отличную экскурсию!
- ВВадим21 апреля 2025Очень увлекательная и познавательная экскурсия. Огромное спасибо Павлу за эти 3 часа увлекательного путешествия.
Обязательно рекомендуем.
- ББорис19 апреля 2025Отличная экскурсия по Кордове с Павлом! Узнали много интересного, маршрут был логичным и удобным. Даже дождь не испортил впечатление -
- ЕЕкатерина15 апреля 2025Спасибо Павлу за экскурсию, было очень интересно и познавательно! Уютная и историческая Кордова очень понравилась, рекомендуем в приятной компании Павла по оптимальному маршруту!
- ООльга9 марта 2025Очень понравилась экскурсия с Павлом, 3 часа пролетели незаметно. Структурированное погружение в историю помогло и в последующем путешествии по Андалусии. Павел отличный рассказчик, вся информация очень хорошо воспринимается на слух. Рекомендую.
- ЕЕЛЕНА14 февраля 2025Очень понравился город
Маршрут Павла интересный
Встретил нас на вокзале,не пришлось плутать по незнакомому городу,внимательный
Внук подросток интересующийся историей получил все ответы на вопросы
- ￼￼￼Глеб30 января 2025Павел организовал для нашей семьи очень интересную обзорную экскурсию по Кордобе. Много увлекательных историй и фактов. По окончании экскурсии порекомендовал нам отличное место где пообедать в городе и интересное место для посещения на пути в Севилью (в городке Carmona).
- ААнна29 декабря 2024Наша семья получила огромное удовольствие от встречи и рассказов Павла. Искренне рекомендуем всем.
