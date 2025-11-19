Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Кордовы

Найдено 4 экскурсии в категории «Святые места» в Кордове на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Кордове
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Кордове
Три религии гармонично переплелись в истории Кордобы. Погрузитесь в атмосферу города, узнайте о его прошлом и настоящем, посетите ключевые достопримечательности
«Вы также увидите Мескита дэ Кордова — католический собор, построенный внутри самой большой мечети X века»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€195 за всё до 30 чел.
Кордова - город трёх культур и религий
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Кордове: Римский мост, башня Калаорра и Великая мечеть
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Медине Кордовы. Узнайте о сосуществовании ислама, иудаизма и христианства, посетите Великую мечеть и синагогу
«Я расскажу о градостроительных особенностях исламской архитектуры, о вкладе мусульман в развитие Кордовы и о христианах, сменивших религию»
Сегодня в 09:00
14 дек в 09:00
€175 за всё до 6 чел.
Кордова - погружение в средневековье
Пешая
3 часа
104 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кордове: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Кордобе, где переплелись многовековые традиции и культуры. Узнайте о величии римлян, мусульман и иудеев
«Я проведу вас в некоторые религиозные школы, весьма интересные своим внутренним убранством, а также в историческое здание, в котором находится частный клуб и проходят закрытые выставки и другие мероприятия»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Мескита. Великая мечеть Кордовы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в богатую историю Кордовы с экскурсией по Меските: архитектура, культура, интриги
«Вы войдёте во двор, где я расскажу, из каких элементов состоит мечеть»
Сегодня в 10:00
14 дек в 15:00
€190 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatyana
    19 ноября 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Интересно и познавательно проведенная экскурсия
  • А
    Артур
    9 ноября 2025
    Кордова - город трёх культур и религий
    Получили гормоне удовольствие!!! Рубен очень профессионально и очень интересно вел экскурсию!!! Очень ему за это благодарен!!!!! Обязательно будем рекомендовать его и ваш сайт! Спасибо большое.
  • С
    Сергей
    2 ноября 2025
    Мескита. Великая мечеть Кордовы
    Мескита - это то место, где обязан побывать каждый, кому интересна история, архитектура, устройство мира тысячелетней эпохи. Грандиозно, ошеломляюще, и
    читать дальше

    оставляющее приятное послевкусие место - сосредоточение и переплетение миров, культур, религий.

    Рекомендую Рубена, как человека, который сможет погрузить вас в ту эпоху, гида который расскажет вам обо всем, что предшествовало, как способствовало, и что привело к тому - что вы сможете увидеть собственными глазами. А оно того стоит.
    Спасибо за познавательные факты, цифры, события и истории.

    Мескита - это то место, где обязан побывать каждый, кому интересна история, архитектура, устройство мира тысячелетней эпохи. Грандиозно, ошеломляюще, и
  • С
    Сергей
    2 ноября 2025
    Кордова - город трёх культур и религий
    Отличный гид, прекрасный рассказчик, хорошее знание истории Кордовы и в ей Андалусии. Рекомендую
  • Б
    Борис
    29 октября 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Прекрасная пешая экскурсия.
  • О
    Оксана
    22 октября 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Экскурсия по Кордове с Павлом — это было настоящее удовольствие!
    Павел рассказывает так интересно и легко, что время пролетает незаметно. У
    читать дальше

    Павла потрясающее чувство такта и юмора, благодаря чему даже самые исторические факты оживают и становятся близкими и понятными. Мы гуляли по узким улочкам, наслаждались атмосферой города, заглянули потрясающей красоты Мескиту и всё это сопровождалось увлекательными историями, которые Павел рассказывал с любовью и знанием дела.
    Если хотите действительно почувствовать дух Кордовы — обязательно отправляйтесь на экскурсию с Павлом!

  • Д
    Дарья
    19 октября 2025
    Кордова - город трёх культур и религий
    Рубен - прекрасный рассказчик! Несмотря на то, что в Кордобе были не первый раз, город нам открылся с другой стороны. От экскурсии получили массу впечатлений и удовольствия. Хочется вернуться еще раз!
  • Y
    Yulia
    28 сентября 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Павел!
    Спасибо вам за прогулку по удивительной Кордобе! Благодаря вам город ожил перед нами — его история, запахи, краски и настроение.
    читать дальше

    Очень ценим вашу доброжелательность и умение рассказывать так, что хочется слушать ещё! Спасибо за интересный маршрут, интересные факты и внимание к деталям! Мы получили настоящее удовольствие от прогулки с вами!
    Юля и Владик.

  • В
    Вячеслав
    12 сентября 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Отличная экскурсия по Кордове с Павлом. Узнал много интересного и познавательного.
    Отличная экскурсия по Кордове с Павлом. Узнал много интересного и познавательного.
  • А
    Алексей
    15 августа 2025
    Кордова - город трёх культур и религий
    Добрый день! Только закончилась экскурсия! Мы под впечатлением!!! Не смотря на жару, нам было легко и интересно!!! Узнали очень много нового!!! Гид очень интеллигентный и доброжелательный!!! Спасибо большое 😊
  • О
    Ольга
    11 августа 2025
    Кордова - город трёх культур и религий
    Структурированная, хорошо организованная экскурсия, после которой остается понимание, чем знаменита и даже велика Кордова. Рубен -настоящий амбассадор города, где живет и это здорово! Туристам передается и восхищение Кордовой, и очарование)
  • O
    Olga
    24 июля 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Советую познакомиться с городом Кордова в компании Павла. Было очень интересно и познавательно
  • О
    Ольга
    6 июля 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Мы очень рекомендуем Павла для экскурсии по Кордове, если есть интерес к истории, достопримечательностям города, а также узнать великолепные места,
    читать дальше

    которые укрыты в лабиринтах города и от для глаза обычного туриста.
    Павел- очень открытый и внимательный к своим гостям гид. Мы много узнали об истории этого места, быте и традициях местных жителей и их питомцев:) Взрослые и дети остались очень довольны. 😊

  • Е
    Елена
    26 июня 2025
    Мескита. Великая мечеть Кордовы
    Хочу выразить свою благодарность гиду- экскурсоводу Рубену, за интересное и незабываемое знакомство с городом Кордова. Нами была выбрана экскурсия "Мескита.
    читать дальше

    Великая мечеть Кордовы" - словами не возможно описать все великолепие данного грандиозного архитектурного сооружения, история которого захватывает дух- потрясающее впечатление!!!
    Рубен - профессионал своего дела!!! Интеллигентный человек, который держит интерес группы до самых последних секунд экскурсии.
    Спасибо!!!

  • i
    igor
    24 июня 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Получили огромное удовольствие от экскурсии и прогулки с Павлом по Кордове.

    Чудесный город с большой историей. Посмотрели все основные точки Кордовы,
    читать дальше

    а время экскурсии пролетело незаметно.

    Также огромное спасибо за рекомендацию ресторана с фламенко.

    Очень рекомендую взять экскурсии - самостоятельное изучение города это только процентов 30 от того, что вы можете получить.

    Получили огромное удовольствие от экскурсии и прогулки с Павлом по Кордове.
  • Е
    Елена
    15 июня 2025
    Кордова - город трёх культур и религий
    Благодарна Рубену за прекрасную экскурсию с очень глубоким, тщательным погружением в историю Испании, Андалусии, и, конечно, Кордовы. Если вы хотите
    читать дальше

    услышать структурированный рассказ по теме «Кордова - город трех религий» с посещением синагоги и освещением истории еврейства, с визитом в Мескету и обзором ее глубокого прошлого - вам к Рубену! Доброжелательный, очень внимательный гид с огромным желанием показать любимый город с самой интересной стороны.

  • L
    Lusine
    13 июня 2025
    Кордова - город трёх культур и религий
    Our trip to Córdoba was truly memorable—a perfect blend of rich history, stunning architecture, and vibrant local culture. From the
    читать дальше

    breathtaking Mezquita to the charming streets of the old town, every moment was a highlight. A heartfelt thank you to our wonderful guide Ruben for the insightful stories and thoughtful guidance that brought the city to life for us!
    Наша поездка в Кордову была поистине незабываемой — идеальное сочетание богатой истории, потрясающей архитектуры и яркой местной культуры. От захватывающей дух Мескиты до очаровательных улочек старого города — каждый момент был ярким. Сердечное спасибо нашему замечательному гиду Рубену за проницательные истории и вдумчивое руководство, которые оживили для нас город!

  • С
    Светлана
    28 мая 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Павел интересно рассказывал о истории Кордовы и ее современности, не сложный маршрут, экскурсия прошла легко и интересно.
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Рекомендую Павла, как чуткого гида: встретил на вокзале (что бывает редко со стороны гидов, а я ехала одна, для меня
    читать дальше

    это был +), провел экскурсию на 105 % времени (что тоже редкость, в последнее время сталкивалась с обратным), много интересного и основного рассказал. За весь день бы так не узнала город, как с Павлом за 3 часа. Бонусом фото, где попросите:) Благодарю!

  • И
    Игорь
    19 мая 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Все прошло отлично. Предварительно списались с Павлом, обсудили программу экскурсии и в результате все прошло без сюрпризов. Хорошие знания истории города, архитектуры, понятное доведение информации. Все понравилось.
    Все прошло отлично. Предварительно списались с Павлом, обсудили программу экскурсии и в результате все прошло без сюрпризов. Хорошие знания истории города, архитектуры, понятное доведение информации. Все понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Кордове в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кордове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная экскурсия по Кордове
  2. Кордова - город трёх культур и религий
  3. Кордова - погружение в средневековье
  4. Мескита. Великая мечеть Кордовы
Сколько стоит экскурсия по Кордове в декабре 2025
Сейчас в Кордове в категории "Святые места" можно забронировать 4 экскурсии от 155 до 195. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Кордове (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Святые места», 127 ⭐ отзывов, цены от €155. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль