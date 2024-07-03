Экскурсии выходного дня в Кордове

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Кордове на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кордоба - погружение в средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
3 часа
73 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Кордове: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Кордобе, где переплелись многовековые традиции и культуры. Узнайте о величии римлян, мусульман и иудеев
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
140 за всё до 5 чел.
Мескита. Великая мечеть Кордовы
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 9 чел.
2 часа
2 отзыва
Мескита. Великая мечеть Кордовы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в богатую историю Кордовы с экскурсией по Меските: архитектура, культура, интриги
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
175 за всё до 9 чел.
Кордова - город трёх культур и религий
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
2.5 часа
1 отзыв
Прогулка по Кордове: Римский мост, башня Калаорра и Великая мечеть
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Медине Кордовы. Узнайте о сосуществовании ислама, иудаизма и христианства, посетите Великую мечеть и синагогу
Сегодня в 09:00
9 июля в 09:00
175 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    3 июля 2024
    Кордоба - погружение в средневековье
    Павел очень содержательно провел экскурсию об истории Кордобы, проводя параллели и с сегодняшними событиями жизни города. Маршрут был логично построен,
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    поэтому мы смогли оперативно осмотреть главные достопримечательности и обойти основные кварталы. Мы поучаствовали в выборе лучшего дворика Кордобы, познакомились с местной гастрономией, а также узнали чем промышляли местные торговцы и ремесленники на протяжении многих веков. С удовольствием провели эту экскурсию, июльский зной оказался нам не страшен благодаря четкой логистике от Павла.

    Павел очень содержательно провел экскурсию об истории Кордобы, проводя параллели и с сегодняшними событиями жизни городаПавел очень содержательно провел экскурсию об истории Кордобы, проводя параллели и с сегодняшними событиями жизни городаПавел очень содержательно провел экскурсию об истории Кордобы, проводя параллели и с сегодняшними событиями жизни городаПавел очень содержательно провел экскурсию об истории Кордобы, проводя параллели и с сегодняшними событиями жизни городаПавел очень содержательно провел экскурсию об истории Кордобы, проводя параллели и с сегодняшними событиями жизни города
  • Р
    Роберт
    3 июля 2024
    Кордова - город трёх культур и религий
    Спасибо огромное Рубену за грамотное и интересное преподнесение материала. Всё прошло замечательно. Рекомендую!
  • Л
    Лия
    11 июня 2024
    Кордоба - погружение в средневековье
    Мы прекрасно провели время и посмотрели город с Павлом. Он эрудирован, отвечает на любые вопросы, явно вкладывает душу, и не
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    жалеет времени. Он умеет подстроиться под любую аудиторию- моим подросткам было очень интересно и они активно участвовали в обсуждениях. Это был один из лучших наших гидов в Испании, а мы их брали много.

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Мескита. Великая мечеть Кордовы
    Нам очень повезло, что мы заказали экскурсию по мечете у Рубена. Благодаря его глубоким знаниям и его искренней любви к своему делу экскурсия получилась незабываемой . Большое спасибо.
  • О
    Ольга
    5 апреля 2024
    Кордоба - погружение в средневековье
    Хороший и познавательный тур. Рекомендую
  • В
    Виктория
    29 января 2024
    Мескита. Великая мечеть Кордовы
    Рубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь много интересных фактов, проникаешься величием
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    и духом времени Кордовы. Рубен разбирается в истории, архитектуре, религии, политике и других сферах, и готов адаптировать свой рассказ под запросы конкретного слушателя. Также хочу отметить его позитивный настрой! В итоге экскурсии Кордова для нас открылась в ее лучшем свете, обязательно вернёмся ещё!

    Рубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь многоРубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь многоРубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь многоРубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь многоРубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь многоРубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь много

Ответы на вопросы от путешественников по Кордове в категории «На выходные»

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  1. Кордоба - погружение в средневековье
  2. Мескита. Великая мечеть Кордовы
  3. Кордова - город трёх культур и религий
Сколько стоит экскурсия по Кордове в июле 2024
Сейчас в Кордове в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 175. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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