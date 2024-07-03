читать дальше жалеет времени. Он умеет подстроиться под любую аудиторию- моим подросткам было очень интересно и они активно участвовали в обсуждениях. Это был один из лучших наших гидов в Испании, а мы их брали много.

Мы прекрасно провели время и посмотрели город с Павлом. Он эрудирован, отвечает на любые вопросы, явно вкладывает душу, и не