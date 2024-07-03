1 чел.
По популярности
Индивидуальная
до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Кордове: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Кордобе, где переплелись многовековые традиции и культуры. Узнайте о величии римлян, мусульман и иудеев
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
2 часа
Мескита. Великая мечеть Кордовы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в богатую историю Кордовы с экскурсией по Меските: архитектура, культура, интриги
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€175 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
2.5 часа
Прогулка по Кордове: Римский мост, башня Калаорра и Великая мечеть
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Медине Кордовы. Узнайте о сосуществовании ислама, иудаизма и христианства, посетите Великую мечеть и синагогу
Сегодня в 09:00
9 июля в 09:00
€175 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей3 июля 2024Павел очень содержательно провел экскурсию об истории Кордобы, проводя параллели и с сегодняшними событиями жизни города. Маршрут был логично построен,
- РРоберт3 июля 2024Спасибо огромное Рубену за грамотное и интересное преподнесение материала. Всё прошло замечательно. Рекомендую!
- ЛЛия11 июня 2024Мы прекрасно провели время и посмотрели город с Павлом. Он эрудирован, отвечает на любые вопросы, явно вкладывает душу, и не
- ООльга3 июня 2024Нам очень повезло, что мы заказали экскурсию по мечете у Рубена. Благодаря его глубоким знаниям и его искренней любви к своему делу экскурсия получилась незабываемой . Большое спасибо.
- ООльга5 апреля 2024Хороший и познавательный тур. Рекомендую
- ВВиктория29 января 2024Рубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь много интересных фактов, проникаешься величием
Ответы на вопросы от путешественников по Кордове в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Кордове в июле 2024
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