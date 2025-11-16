Мои заказы

Мадридские рынки. Вкусно об интересном

Откройте для себя жизнь Мадрида через его рынки. Узнайте, как выбрать лучшие хамоны и сыры, и насладитесь тапас в лучших местах города
Экскурсия по мадридским рынкам - это возможность понять, почему испанцы так ценят свои продукты. Вы узнаете, как выбирать хамон и сыры, попробуете традиционные тапас и купите сувениры. Посетите Mercado de Maravillas, Mercado de la Cebada и другие знаковые места. Это путешествие по вкусу и аромату Испании, которое не оставит равнодушным ни одного гурмана. Организуем экскурсию на общественном транспорте

5 причин купить эту экскурсию

  • 🧀 Узнайте секреты выбора хамона и сыра
  • 🍷 Попробуйте лучшие мадридские тапас
  • 🛍️ Купите вкусные сувениры
  • 🏛️ Посетите исторические рынки
  • 🚶‍♂️ Прогулка по культовым местам
Мадридские рынки. Вкусно об интересном
Мадридские рынки. Вкусно об интересном

Что можно увидеть

  • Mercado de Maravillas
  • Mercado de la Cebada
  • Mercado de la Paz
  • Mercado San Miguel
  • Mercado San Anton

Описание экскурсии

Сегодня утром мы отправимся на увлекательное путешествие по рынкам Мадрида! Эти рынки — это настоящая жизнь города, клуб встреч, обмена мнениями и обсуждений. Здесь невозможно просто заскочить на минутку — нужно dedicar время, чтобы насладиться процессом покупок. Испанцы явно ценят кулинарию и часто обсуждают, что приготовить на воскресный ужин. А что нужно для этого? Конечно, сначала нужно купить необходимые продукты!

Подготовка к визиту на рынок

Перед тем как отправиться за покупками на мадридский рынок, важно быть готовым ответить на множество вопросов от продавцов. Но не переживайте — мы все изучим на ходу!

Что вы увидите:

  • Деликатесы, характерные для Испании;
  • Попробуете вкусные тапас;
  • Купите сувениры, чтобы порадовать своих друзей, когда вернетесь домой.

Значимые рынки Мадрида

Мы посетим несколько ключевых рынков, каждый из которых обладает своей уникальной атмосферой:

  • Mercado de Maravillas — открыт в 1942 году;
  • Mercado de la Cebada — исторический рынок;
  • Mercado de la Paz — один из самых дорогих рынков в элитном районе Саламанки;
  • Mercado San Miguel и Mercado San Anton — популярные народно-туристические рынки.

Как организовать экскурсию

Мы можем организовать эту экскурсию как на машине, так и на общественном транспорте. На нашем сайте указана стоимость экскурсии с использованием общественного транспорта. Учтите, что билеты не включены в стоимость.

Погружайтесь в атмосферу Мадрида и его рынков — это будет незабываемый опыт!

Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Дегустации, транспорт
Место начала и завершения?
Madrid
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Мадрида

Похожие экскурсии из Мадрида

Искусство мадридских улиц
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по мадридскому стрит-арту: искусство улиц в деталях
Погрузитесь в мир мадридского стрит-арта, открывая новые творения на каждом шагу вместе с опытным гидом
Сегодня в 16:00
5 дек в 16:00
от €100 за всё до 5 чел.
Четыре Мадрида и одна улица
Пешая
3.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
Четыре Мадрида и одна улица: экскурсия по Алькале
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, пройдя по самой длинной улице города - Алькале. Узнайте о жизни местных жителей и насладитесь архитектурными шедеврами
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €64 за человека
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
Пешая
3.5 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
Если вы любите винтаж, блошиные рынки, богему, хипстеров - вы получите большое удовольствие
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€110 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мадриде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мадриде