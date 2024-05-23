Шопинг в Мадриде

Найдено 4 экскурсии в категории «Шопинг» в Мадриде на русском языке, цены от €87. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нескучная история древнего Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
93 отзыва
Нескучная история древнего Мадрида: индивидуальная экскурсия
Прогулка по центральным достопримечательностям Мадрида с увлекательными историями, местными традициями и вкусной кухней. Полюбите Мадрид с первого взгляда
Начало: На площади Пуэрта дель Соль
«А для полноценного знакомства с местной кухней отправитесь на рынок Сан Мигель, где попробуете разнообразные тапас — культовую испанскую закуску»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:00
87 за всё до 4 чел.
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Гастрономическая экскурсия Мадрид: путеводитель по вкусам
Погрузитесь в гастрономический рай Мадрида, где каждый бар и ресторан расскажет свою уникальную историю через вкус блюд
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль
«Далее попробуем деликатесы и вина на самом модном местном рынке»
Сегодня в 18:00
10 июня в 11:00
от 150 за всё до 10 чел.
Шопинг в мадридском стиле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Шопинг в мадридском стиле: эксклюзивное путешествие по магазинам
Откройте для себя мир моды и стиля в Мадриде, где каждая покупка станет особенным событием
«Шопинг-прогулку можно продлить до 4 часов (доплата — 20€)»
Сегодня в 19:00
10 июня в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Винтажный Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Винтажный Мадрид
Посетить блошиный рынок «Эль Растро», секретную арт-галерею и популярный фудкорт
Начало: Возле метро Puerta de Toledo
«Вы узнаете, как в Мадриде появился культовый рынок «Эль Растро», почему власть хотела уничтожить его в 1980-е годы и как горожане защитили эту неотъемлемую часть столицы»
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от 150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Z
    Zana
    23 мая 2024
    Нескучная история древнего Мадрида
    Rekomenduju na 100 %!!! Nezabivajemaja ekskursija!!! Vse v vostorge!!!
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Шопинг в мадридском стиле
    Шоппинг с Элеонорой - это восторг! От того как она его организовала, как она понимает запросы клиента и реагирует на
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    них. Все прошло на одном дыхании, очень продуктивно по покупкам, особенно учитывая, что изначально я не знала что хочу. Мы даже выполнили заказы моих близких, которые оказались не самыми простыми. Она максимально старалась найти то, что было необходимо или предложить альтернативу. При этом Элеонора очень приятный человек, что тоже немаловажно.

  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Нескучная история древнего Мадрида
    Прекрасный знаток своего дела! Получили море информации, положительные эмоции от общения с Василием, очень рекомендуем для знакомства с Мадридом.
  • С
    Светлана
    15 марта 2024
    Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
    Отличная гастро-прогулка со знающим гидом! Вкусная во всех смыслах)). Много интересных историй о мадридской гастрономии и заведениях с более чем 100-летнем стажем, открытие некоторых традиционных блюд и напитков, теплая дружественная атмосфера.
  • А
    Анна
    19 ноября 2023
    Шопинг в мадридском стиле
    Хотим выразить благодарность Элеоноре за шопинг-тур. Помимо основной цели экскурсии, благодаря которой узнали много неизвестных для себя брендов, но при
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    этом невероятно стильных и качественных, Элеонора отлично знает историю города, удалось узнать много нового и интересного про исторические особенности Мадрида в том числе. Спасибо большое!

  • A
    Aleksandr
    4 ноября 2023
    Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
    Огромное Спасибо. Очень интересно,увлекательно. С яркими образами и примерами. Ксения отлично знает Мадрид,историю и ситуацию сейчас. Несмотря на вмешательство погоды,резкое похолодание,нам удалось узнать Мадрид,его историю,кухню,вкусные места. Спасибо.
  • P
    Polina
    16 октября 2023
    Нескучная история древнего Мадрида
    Невероятно интересная, познавательная и красивая экскурсия по старому Мадриду! Время пролетело незаметно, Василий очень легко и грамотно преподносит материал, с
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    местными кулуарными историями и юмором! Нам очень понравилось и от всей души рекомендуем) очень завидуем тем, кого впереди только ждёт эта прекрасная экскурсия! Василий, спасибо!!

  • А
    Анатолий
    13 октября 2023
    Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
    Гид Ксения - на высшем уровне. Профессионально и интересно. В короткое время смогла рассказать и показать максимально много полезного и красивого. РЕКОМЕНДУЮ 100%!
  • Е
    Елена
    23 июля 2023
    Шопинг в мадридском стиле
    В начале шоппинга я объяснила Элеоноре, какие бренды меня интересуют. Она быстро составила маршрут. Конечно, без Элеоноры я успела бы
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    посетить, максимум треть от желаемого. Пока мы передвигались по маршруту, Элеонора рассказала мне много интересного об истории Мадрида и его жителях. Спасибо, Элеонора, за увлекательный шоппинг!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Шопинг»

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Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Шопинг" можно забронировать 4 экскурсии от 87 до 150. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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