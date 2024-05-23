1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Нескучная история древнего Мадрида: индивидуальная экскурсия
Прогулка по центральным достопримечательностям Мадрида с увлекательными историями, местными традициями и вкусной кухней. Полюбите Мадрид с первого взгляда
Начало: На площади Пуэрта дель Соль
«А для полноценного знакомства с местной кухней отправитесь на рынок Сан Мигель, где попробуете разнообразные тапас — культовую испанскую закуску»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:00
€87 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическая экскурсия Мадрид: путеводитель по вкусам
Погрузитесь в гастрономический рай Мадрида, где каждый бар и ресторан расскажет свою уникальную историю через вкус блюд
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль
«Далее попробуем деликатесы и вина на самом модном местном рынке»
Сегодня в 18:00
10 июня в 11:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шопинг в мадридском стиле: эксклюзивное путешествие по магазинам
Откройте для себя мир моды и стиля в Мадриде, где каждая покупка станет особенным событием
«Шопинг-прогулку можно продлить до 4 часов (доплата — 20€)»
Сегодня в 19:00
10 июня в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Винтажный Мадрид
Посетить блошиный рынок «Эль Растро», секретную арт-галерею и популярный фудкорт
Начало: Возле метро Puerta de Toledo
«Вы узнаете, как в Мадриде появился культовый рынок «Эль Растро», почему власть хотела уничтожить его в 1980-е годы и как горожане защитили эту неотъемлемую часть столицы»
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ZZana23 мая 2024Rekomenduju na 100 %!!! Nezabivajemaja ekskursija!!! Vse v vostorge!!!
- ААнна23 мая 2024Шоппинг с Элеонорой - это восторг! От того как она его организовала, как она понимает запросы клиента и реагирует на
- ЕЕлена17 мая 2024Прекрасный знаток своего дела! Получили море информации, положительные эмоции от общения с Василием, очень рекомендуем для знакомства с Мадридом.
- ССветлана15 марта 2024Отличная гастро-прогулка со знающим гидом! Вкусная во всех смыслах)). Много интересных историй о мадридской гастрономии и заведениях с более чем 100-летнем стажем, открытие некоторых традиционных блюд и напитков, теплая дружественная атмосфера.
- ААнна19 ноября 2023Хотим выразить благодарность Элеоноре за шопинг-тур. Помимо основной цели экскурсии, благодаря которой узнали много неизвестных для себя брендов, но при
- AAleksandr4 ноября 2023Огромное Спасибо. Очень интересно,увлекательно. С яркими образами и примерами. Ксения отлично знает Мадрид,историю и ситуацию сейчас. Несмотря на вмешательство погоды,резкое похолодание,нам удалось узнать Мадрид,его историю,кухню,вкусные места. Спасибо.
- PPolina16 октября 2023Невероятно интересная, познавательная и красивая экскурсия по старому Мадриду! Время пролетело незаметно, Василий очень легко и грамотно преподносит материал, с
- ААнатолий13 октября 2023Гид Ксения - на высшем уровне. Профессионально и интересно. В короткое время смогла рассказать и показать максимально много полезного и красивого. РЕКОМЕНДУЮ 100%!
- ЕЕлена23 июля 2023В начале шоппинга я объяснила Элеоноре, какие бренды меня интересуют. Она быстро составила маршрут. Конечно, без Элеоноры я успела бы
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Шопинг»
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