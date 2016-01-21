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Узнать всё о модных местах города и найти вещи по вкусу

Элеонора
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Элеонора – ваш гид
Мадрид — идеальное место для шопинга, где вы можете сделать стильные и модные покупки по выгодным ценам.

Пусть это и не столица моды, но модные фестивали здесь — давняя традиция, а испанские дизайнеры не перестают удивлять оригинальностью и яркостью моделей одежды и обуви.

Чтобы вы не заблудились в калейдоскопе витрин торговых сетей и бутиков, я буду вашим личным гидом по шопингу: вы сможете чувствовать себя свободно и уверенно.
100 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Шопинг в мадридском стиле
Шопинг в мадридском стиле

Что вас ожидает

В Мадриде большое количество магазинных улиц. Легко ориентируясь в веяниях современной моды и актуальных брендах, я с радостью окажу вам реальную поддержку в выборе наиболее гармоничных комплектов одежды и при этом помогу сэкономить время.

Мы можем отправиться в лучшие торговые точки района Саламанки, задающему тон и ритм модной жизни. Этот эксклюзивный квартал Мадрида славится самыми лучшими образцами одежды от дизайнеров Louis Vuitton, Loewe, Dior, Chanel, Prada, брендовой обуви Jimmy Choo, Christian Laboutin, Rebeca Sanver, Lottusse, Barrats, ювелирными украшениями в магазине Chocron, который был основан в 1948 и клиентами которого являются все столичные знаменитости и игроки Реал Мадрида.

Кроме этого райского уголка столица привлекает поклонников шопинга возможностью купить вещи испанских дизайнеров Adolfo Dominguez, Roberto Verino, Massimo Dutti, Zara, Mango, Springfield и многих других в современном Фуэнкаралле и авангардном Чуэке.

В любом квартале Мадрида ваши покупки будут удачными, ведь маршрут посещений лучших испанских аутлетов и магазинов будет продуман с учетом ваших индивидуальных пожеланий и запросов.

Организационные детали

Шопинг-прогулку можно продлить до 4 часов (доплата — 20€).

Шопинг в мадридском стиле
Шопинг в мадридском стиле
Шопинг в мадридском стиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Элеонора
Элеонора
Меня зовут Элеонора. Более 12 лет живу в Мадриде. Имею филологическое образование. Мой стаж работы VIP -гидом 8лет, я закончила магистратуру факультета иностранных языков, владею русским, французским, испанским языками. Мне хочется передать красоту и очарование Мадрида, рассказав о многовековых тайнах и секретах, несметных сокровищах, которые хранит этот город. Я вам покажу Мадрид во всех его лучших красках, заглянем в самые укромные уголки истории, помогу понять мадридский образ жизни взглядом изнутри и я искренне надеюсь, что вы полюбите этот удивительный город и вам всегда будет хотеться вернуться сюда! Мое кредо в работе - доброжелательность, ответственность, отзывчивость и индивидуальный подход к каждому клиенту.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 января 2016
Элеонора, спасибо большое за те несколько часов, которые мы провели вместе с Вами! Очень интересная экскурсия по Прадо, нашей 14-летней дочке тоже очень понравилось. Вы сумели найти баланс между подачей фактов и занимательных историй о художниках и их временах.
Обязательно обратимся к Вам вновь,когда будем в Мадриде.
Анастасия, Николай, Алиса.

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