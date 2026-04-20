В Мадриде большое количество магазинных улиц. Легко ориентируясь в веяниях современной моды и актуальных брендах, я с радостью окажу вам реальную поддержку в выборе наиболее гармоничных комплектов одежды и при этом помогу сэкономить время.
Мы можем отправиться в лучшие торговые точки района Саламанки, задающему тон и ритм модной жизни. Этот эксклюзивный квартал Мадрида славится самыми лучшими образцами одежды от дизайнеров Louis Vuitton, Loewe, Dior, Chanel, Prada, брендовой обуви Jimmy Choo, Christian Laboutin, Rebeca Sanver, Lottusse, Barrats, ювелирными украшениями в магазине Chocron, который был основан в 1948 и клиентами которого являются все столичные знаменитости и игроки Реал Мадрида.
Кроме этого райского уголка столица привлекает поклонников шопинга возможностью купить вещи испанских дизайнеров Adolfo Dominguez, Roberto Verino, Massimo Dutti, Zara, Mango, Springfield и многих других в современном Фуэнкаралле и авангардном Чуэке.
В любом квартале Мадрида ваши покупки будут удачными, ведь маршрут посещений лучших испанских аутлетов и магазинов будет продуман с учетом ваших индивидуальных пожеланий и запросов.
Организационные детали
Шопинг-прогулку можно продлить до 4 часов (доплата — €30).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провела экскурсии для 1262 туристов
Меня зовут Элеонора. Более 12 лет живу в Мадриде. Имею филологическое образование. Мой стаж работы VIP -гидом 8лет, я закончила магистратуру факультета иностранных языков, владею русским, французским, испанским языками. Мне читать дальшеуменьшить
хочется передать красоту и очарование Мадрида, рассказав о многовековых тайнах и секретах, несметных сокровищах, которые хранит этот город. Я вам покажу Мадрид во всех его лучших красках, заглянем в самые укромные уголки истории, помогу понять мадридский образ жизни взглядом изнутри и я искренне надеюсь, что вы полюбите этот удивительный город и вам всегда будет хотеться вернуться сюда!
Мое кредо в работе - доброжелательность, ответственность, отзывчивость и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
Я не очень люблю ходить по магазинам. Но перед поездкой мне была поставлена максимально четкая задача от мамы:"Купи мне что-нибудь наверное блузку". Штош… За время экскурсии было посещено столько магазинов, читать дальшеуменьшить
сколько я наверное за год в обычной жизни не посещаю."Что-нибудь" для мамы было найдено и закуплено. Также было закуплено "что-нибудь необычное желательно местное и чтобы такого не найти в Москве" для меня. И кошелек. Элеонора замечательный человек, тонко чувствует то, что хочет подопечный, даже если он сам не знает, чего хочет. Время (с превышением на два часа от заявленного) пролетело незаметно. Сложность на маршруте составляло то, что был выходной (Пасхальная неделя, четверг - мало кто работал). Параллельно Элеонора рассказывала о Мадриде, улицах, по которым проходили, дала советы где поесть, что еще посетить… Я очень благодарна за опыт, 90% этих магазинов я бы не нашла, не обратила внимание и точно бы прошла мимо. Спасибо огромное!
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А
Анна
Шоппинг с Элеонорой - это восторг! От того как она его организовала, как она понимает запросы клиента и реагирует на них. Все прошло на одном дыхании, очень продуктивно по покупкам, читать дальшеуменьшить
особенно учитывая, что изначально я не знала что хочу. Мы даже выполнили заказы моих близких, которые оказались не самыми простыми. Она максимально старалась найти то, что было необходимо или предложить альтернативу. При этом Элеонора очень приятный человек, что тоже немаловажно.
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А
Анастасия
Элеонора, спасибо большое за те несколько часов, которые мы провели вместе с Вами! Очень интересная экскурсия по Прадо, нашей 14-летней дочке тоже очень понравилось. Вы сумели найти баланс между подачей фактов и занимательных историй о художниках и их временах. Обязательно обратимся к Вам вновь,когда будем в Мадриде. Анастасия, Николай, Алиса.
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А
Анна
Хотим выразить благодарность Элеоноре за шопинг-тур. Помимо основной цели экскурсии, благодаря которой узнали много неизвестных для себя брендов, но при этом невероятно стильных и качественных, Элеонора отлично знает историю города, удалось узнать много нового и интересного про исторические особенности Мадрида в том числе. Спасибо большое!
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Е
Елена
В начале шоппинга я объяснила Элеоноре, какие бренды меня интересуют. Она быстро составила маршрут. Конечно, без Элеоноры я успела бы посетить, максимум треть от желаемого. Пока мы передвигались по маршруту, Элеонора рассказала мне много интересного об истории Мадрида и его жителях. Спасибо, Элеонора, за увлекательный шоппинг!
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Ольга
Хочу поблагодарить Элеонору за замечательное время, которое мы провели вместе в Мадриде! Все было великолепно- маршрут по моему желанию, рассказ о истории города, и конечно же покупки! Элеонора очень приятный и открытый человек, благодаря ей у меня есть план снова посетить Мадрид!