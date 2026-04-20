Мадрид — идеальное место для шопинга, где вы можете сделать стильные и модные покупки по выгодным ценам.Пусть это и не столица моды, но модные фестивали здесь — давняя традиция, а

испанские дизайнеры не перестают удивлять оригинальностью и яркостью моделей одежды и обуви. Чтобы вы не заблудились в калейдоскопе витрин торговых сетей и бутиков, я буду вашим личным гидом по шопингу: вы сможете чувствовать себя свободно и уверенно.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В Мадриде большое количество магазинных улиц. Легко ориентируясь в веяниях современной моды и актуальных брендах, я с радостью окажу вам реальную поддержку в выборе наиболее гармоничных комплектов одежды и при этом помогу сэкономить время.

Мы можем отправиться в лучшие торговые точки района Саламанки, задающему тон и ритм модной жизни. Этот эксклюзивный квартал Мадрида славится самыми лучшими образцами одежды от дизайнеров Louis Vuitton, Loewe, Dior, Chanel, Prada, брендовой обуви Jimmy Choo, Christian Laboutin, Rebeca Sanver, Lottusse, Barrats, ювелирными украшениями в магазине Chocron, который был основан в 1948 и клиентами которого являются все столичные знаменитости и игроки Реал Мадрида.

Кроме этого райского уголка столица привлекает поклонников шопинга возможностью купить вещи испанских дизайнеров Adolfo Dominguez, Roberto Verino, Massimo Dutti, Zara, Mango, Springfield и многих других в современном Фуэнкаралле и авангардном Чуэке.

В любом квартале Мадрида ваши покупки будут удачными, ведь маршрут посещений лучших испанских аутлетов и магазинов будет продуман с учетом ваших индивидуальных пожеланий и запросов.

Организационные детали

Шопинг-прогулку можно продлить до 4 часов (доплата — €30).