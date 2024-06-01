1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
Смесь Бомбея и Монмартра, хипстерские места, мадридский стрит-арт и многое другое
«Не менее живописен квартал Растро-Эмбахадорес с его знаменитым воскресным блошиным рынком»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от €64 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нескучная история древнего Мадрида: индивидуальная экскурсия
Прогулка по центральным достопримечательностям Мадрида с увлекательными историями, местными традициями и вкусной кухней. Полюбите Мадрид с первого взгляда
Начало: На площади Пуэрта дель Соль
«А для полноценного знакомства с местной кухней отправитесь на рынок Сан Мигель, где попробуете разнообразные тапас — культовую испанскую закуску»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:00
€87 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическая экскурсия Мадрид: путеводитель по вкусам
Погрузитесь в гастрономический рай Мадрида, где каждый бар и ресторан расскажет свою уникальную историю через вкус блюд
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль
«Далее попробуем деликатесы и вина на самом модном местном рынке»
Сегодня в 18:00
10 июня в 11:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
«Поэтому мы будем гулять не только по историческому центру — мы заглянем в церкви и бары, в парки и на рынки, на крыши и в погреба»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
«Мы обязательно заглянем на рынок Меркадо Сан-Мигель: вы узнаете о местных деликатесах и попробуете тапас из разных регионов Испании»
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
€65 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес, у входа во Дворец Сибелес
«Увидите помпезные дворцы Маркизов Линарес и Лонгории, аристократический квартал и район галерей, гастрономический центр Platea и рынок Сан Антон»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида»
Познакомьтесь с утончённой красотой мадридских кварталов, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль у входа в красно-белое зд...
«На рынке де ля Пас вы отведаете сыра Пайойо из Кадиса, которого днём с огнём не сыщешь в остальном Мадриде, и, набрав разных закусок под бокал вина, будете передвигаться по рынку, спокойно их дегустируя и разглядывая прилавки»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
«Прогулка по средневековым улочкам, посещение старинного рынка Mercado de San Miguel и дегустация нуги»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Душевный Мадрид»: первое знакомство со столицей
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические сокровища и культурные изюминки в компании опытного гида
Начало: На Plaza Cibeles
«самый первый рынок Мадрида, который сегодня является популярным фуд-кортом»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Рождественский Мадрид: ароматы, свет и традиции в одной экскурсии
Погрузитесь в рождественский Мадрид: вкусите горячий шоколад и узнайте уникальные традиции
Начало: В центре Мадрида
«Вы попробуете горячий шоколад с чуррос (сладкая выпечка) в столетних кафе или глинтвейн на рождественских рынках»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Винтажный Мадрид
Посетить блошиный рынок «Эль Растро», секретную арт-галерею и популярный фудкорт
Начало: Возле метро Puerta de Toledo
«На рынке Святого Мигеля мы угостимся лучшими местными деликатесами»
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина1 июня 2024Очень понравилась экскурсия, было безумно интересно. Экскурсовод Лариса знает и историю Мадрида и все про его современную жизнь, а еще
- TTatiana31 мая 2024Прекрасная экскурсия с Инной. Насыщенная, с любопытными подробностями и деталями в целом об Испании, культуре и традициях. Экскурсовод была очень приветливая и внимательная. Учитывала наши просьбы в связи с жаркой погодой. Рекомендую:)
- ДДмитрий27 мая 2024Большое спасибо за экскурсию!
- ЕЕва27 мая 2024Спасибо большое за познавательную прогулку, очень понравилось 😊
- ММаксим26 мая 2024Экскурсия для меня как человека первый раз побывавшего в Мадриде, была очень познавательна. Прошлись по самым ярким улицам города, познакомились с местной архитектурой, историей. Спасибо большое!
- ZZana23 мая 2024Rekomenduju na 100 %!!! Nezabivajemaja ekskursija!!! Vse v vostorge!!!
- ДДаниил18 мая 2024Незабываемая прогулка по Мадриду с погружением в историю города
- OOleg18 мая 2024Отличная экскурсия, если вы уже видели в Мадриде все основные достопримечательности и хотите посмотреть на него с другой стороны.
- ЕЕлена17 мая 2024Прекрасный знаток своего дела! Получили море информации, положительные эмоции от общения с Василием, очень рекомендуем для знакомства с Мадридом.
- ДДарья15 мая 2024Прогулка с Евой получилась действительно душевной и очень информативной. В Мадриде были впервые, и нам хотелось за короткое время объять
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Рынки»
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