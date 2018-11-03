7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия по Мадриду раскроет перед вами мир уличного искусства, полный творчества и культурных посланий.Сопровождаемые знающим гидом, вы исследуете районы Ла-Латина и Лавапьес, известные своими креативными проектами и уличными холстами.Увидите

работы известных художников, таких как San, Suso33, E1000ink, Borondo, и узнаете их значение. Эта прогулка откроет вам другую сторону Мадрида, далекую от традиционных туристических маршрутов, и позволит вам по-новому взглянуть на городское пространство. Не забудьте камеру, ведь каждый уголок районов Ла-Латина и Лавапьес богат уникальными кадрами

Описание экскурсии

Программа

Стрит-арт по-испански звучит как «Arte Callejero». Это галерея, в которой постоянно меняется экспозиция, а шедевры живут прямо на улицах. Их можно увидеть на стенах, в парках, встретить на городских праздниках и найти в пустынных галереях. Важно увидеть их сегодня, потому что завтра этот кусочек городского холста займут другие. Многие из тех кто начинал работать безвестным художником на улицах Мадрида, сегодня выставляется в именитых галереях и работают по всему миру, вот только некоторые из них: San, Suso33, E1000ink, Borondo… Я не только покажу вам, где расположены работы уличных художников, но и объясню, какой смысл они вкладывают в свои работы.

Во время экскурсии вы увидите районы Ла-Латина и Лавапьес, где сконцентрирована современная творческая жизнь, и где, помимо всего прочего, есть неформальный культурный центр, много маленьких магазинчиков, баров и галерей. Там особенно приятно гулять после того, как вы уже посетите исторический центр и основные достопримечательности, чтобы увидеть, какой разной и контрастной может быть испанская столица.

Таким образом, вы познакомитесь с альтернативной культурой Мадрида, с его самыми творческими районами и увидите, чем наполнена жизнь современных испанских уличных художников и дизайнеров.

Организационные детали

Не забудьте взять с собой фотокамеру, на прогулке будет много поводов для съемки!