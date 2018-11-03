7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мир мадридского стрит-арта, открывая новые творения на каждом шагу вместе с опытным гидом
Индивидуальная экскурсия по Мадриду раскроет перед вами мир уличного искусства, полный творчества и культурных посланий.
Сопровождаемые знающим гидом, вы исследуете районы Ла-Латина и Лавапьес, известные своими креативными проектами и уличными холстами.
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работы известных художников, таких как San, Suso33, E1000ink, Borondo, и узнаете их значение.
Эта прогулка откроет вам другую сторону Мадрида, далекую от традиционных туристических маршрутов, и позволит вам по-новому взглянуть на городское пространство. Не забудьте камеру, ведь каждый уголок районов Ла-Латина и Лавапьес богат уникальными кадрами
Стрит-арт по-испански звучит как «Arte Callejero». Это галерея, в которой постоянно меняется экспозиция, а шедевры живут прямо на улицах. Их можно увидеть на стенах, в парках, встретить на городских праздниках и найти в пустынных галереях. Важно увидеть их сегодня, потому что завтра этот кусочек городского холста займут другие. Многие из тех кто начинал работать безвестным художником на улицах Мадрида, сегодня выставляется в именитых галереях и работают по всему миру, вот только некоторые из них: San, Suso33, E1000ink, Borondo… Я не только покажу вам, где расположены работы уличных художников, но и объясню, какой смысл они вкладывают в свои работы.
Во время экскурсии вы увидите районы Ла-Латина и Лавапьес, где сконцентрирована современная творческая жизнь, и где, помимо всего прочего, есть неформальный культурный центр, много маленьких магазинчиков, баров и галерей. Там особенно приятно гулять после того, как вы уже посетите исторический центр и основные достопримечательности, чтобы увидеть, какой разной и контрастной может быть испанская столица.
Таким образом, вы познакомитесь с альтернативной культурой Мадрида, с его самыми творческими районами и увидите, чем наполнена жизнь современных испанских уличных художников и дизайнеров.
Организационные детали
Не забудьте взять с собой фотокамеру, на прогулке будет много поводов для съемки!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2913 туристов
Меня зовут Лариса, живу и работаю в Мадриде уже больше 10 лет. Туризм — моя профессия и мое увлечение. Если хотите познакомиться с Мадридом, то пишите, и я покажу вам мой любимый город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Андрей
Необычная экскурсия, которая позволяет увидеть «изнанку» Мадрида, понять, чем дышат его разные кварталы. Тема, безусловно, на любителя. Но надо отдать должное Ларисе как великолепному экскурсоводу - она смогла сделать прогулку по этому «прадо подворотен» захватывающей не только для нас, граждан в возрасте, но и для юного спутника, недавно отправившегося во второй класс.
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Alex
Отличная экскурсия с отличным гидом. Весьма познавательно для тех, кто интересуется соременным уличным искусством. Кроме того мы узнали много интересных фактов о жизни города и познакомились с интересными районами Мадрида, где можно интересно провести время. В следующий раз непременно продолжим вместе с Ларисой.
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А
Антон
Прогулка по мадридским улицам с граффити прошла интересно. Это еще одна грань города, которую было интересно узнать, чтобы составить более полное впечатление о либеральной и творческой атмосфере города. Было очень приятно провести время в компании Ларисы!
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Ю
Юлия
Эта экскурсия подарила множество впечатлений! Очень понравилась! Лариса, огромное Вам спасибо!!! Три дня, три экскурсии по городу с Ларисой и я влюблена в Мадрид! Прекрасный город-калейдоскоп, в который хочется возвращаться!
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А
Анна
Прекрасная прогулка по нескольким районам Мадрида. Сами мы бы этого не увидели. Интересно не только людям увлекающимся уличным искусством.
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Татьяна
Нам всё понравилось. Лариса адаптировала маршрут под нас. Хороший рассказчик, много знает.