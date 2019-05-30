7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Мадрид
  3. Экскурсии

  4. Искусство мадридских улиц

Эмоции, тенденции и политические события в ярких образах мадридского стрит-арта

Лариса
Задать вопрос
Лариса – ваш гид
Город как среда обитания становится для человека местом для творчества.

Так у Мадрида появилось новое лицо благодаря неизвестным художникам, дизайнерам, уличным музыкантам.

Они чутко реагируют на любые культурные и политические изменения, чтобы немедленно взять их на вооружение для создания альтернативных произведений искусства в противовес официальным.

Я проведу вас по двум самым креативным районам центра, покажу уникальные «уличные холсты» и помогу их интерпретировать.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии7 отзывов
5
Искусство мадридских улиц
Искусство мадридских улиц

Программа

Стрит-арт по-испански звучит как «Arte Callejero». Это галерея, в которой постоянно меняется экспозиция, а шедевры живут прямо на улицах. Их можно увидеть на стенах, в парках, встретить на городских праздниках и найти в пустынных галереях. Важно увидеть их сегодня, потому что завтра этот кусочек городского холста займут другие. Многие из тех кто начинал работать безвестным художником на улицах Мадрида, сегодня выставляется в именитых галереях и работают по всему миру, вот только некоторые из них: San, Suso33, E1000ink, Borondo… Я не только покажу вам, где расположены работы уличных художников, но и объясню, какой смысл они вкладывают в свои работы.

Во время экскурсии вы увидите районы Ла-Латина и Лавапьес, где сконцентрирована современная творческая жизнь, и где, помимо всего прочего, есть неформальный культурный центр, много маленьких магазинчиков, баров и галерей. Там особенно приятно гулять после того, как вы уже посетите исторический центр и основные достопримечательности, чтобы увидеть, какой разной и контрастной может быть испанская столица.

Таким образом, вы познакомитесь с альтернативной культурой Мадрида, с его самыми творческими районами и увидите, чем наполнена жизнь современных испанских уличных художников и дизайнеров.

Организационные детали

Не забудьте взять с собой фотокамеру, на прогулке будет много поводов для съемки!

Искусство мадридских улиц
Искусство мадридских улиц
Искусство мадридских улиц
Искусство мадридских улиц
Искусство мадридских улиц
Искусство мадридских улиц
Искусство мадридских улиц
Искусство мадридских улиц

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Лариса
Лариса
Меня зовут Лариса, живу и работаю в Мадриде уже больше 10 лет. Туризм - моя профессия и мое увлечение. Если хотите познакомиться с Мадридом, то пишите, и я покажу вам мой любимый город.
Напишите мне

7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 мая 2019
Мадрид-с новой стороны открылся, живой весёлый город, креативные жители.
12 мая 2019
Прогулка по мадридским улицам с граффити прошла интересно. Это еще одна грань города, которую было интересно узнать, чтобы составить более полное впечатление о либеральной и творческой атмосфере города. Было очень приятно провести время в компании Ларисы!
4 ноября 2018
Необычная экскурсия, которая позволяет увидеть «изнанку» Мадрида, понять, чем дышат его разные кварталы. Тема, безусловно, на любителя. Но надо отдать должное Ларисе как великолепному экскурсоводу - она смогла сделать прогулку по этому «прадо подворотен» захватывающей не только для нас, граждан в возрасте, но и для юного спутника, недавно отправившегося во второй класс.
23 мая 2018
Эта экскурсия подарила множество впечатлений! Очень понравилась! Лариса, огромное Вам спасибо!!! Три дня, три экскурсии по городу с Ларисой и я влюблена в Мадрид! Прекрасный город-калейдоскоп, в который хочется возвращаться!
12 июня 2016
Отличная экскурсия для тех кому, интересен неформальный Мадрид!
30 марта 2015
Прекрасная прогулка по нескольким районам Мадрида.Сами мы бы этого не увидели.Интересно не только людям увлекающимся уличным искусством.
Alex
1 декабря 2014
Отличная экскурсия с отличным гидом. Весьма познавательно для тех, кто интересуется соременным уличным искусством. Кроме того мы узнали много интересных фактов о жизни города и познакомились с интересными районами Мадрида, где можно интересно провести время. В следующий раз непременно продолжим вместе с Ларисой.

Лариса проводит ещё 7 экскурсий

Королевская Испания: Эскориал и СеговияКоролевская Испания: Эскориал и СеговияКоролевская Испания: Эскориал и Сеговия
200 за экскурсию
8 часов
19 отзывов
За день увидеть сразу два уникальных города-музея, без которых нельзя представить испанскую историю
Однодневное автомобильное путешествие в великолепный дворец-монастырь Эскориал и одну из древних столиц Испании — старинный город Сеговия. Вас ждет увлекательное погружение в жизнь и тайны могущественных монархов, в историю их великих свершений и богатого наследия.
Семь секретов МадридаСемь секретов МадридаСемь секретов Мадрида
120 за экскурсию
3 часа
29 отзывов
Краткий курс аутентичной мадридской жизни, чтобы почувствать себя здесь как дома
В Мадриде, как и любом другом городе, есть протоптанные дорожки популярных маршрутов, а есть секретные места: площади, улочки, бары и рынки, о которых можно узнать лишь от местных жителей. Я выделила 7 самых интересных “секретов”, с которыми вам предстоит познакомиться на нашей прогулке.
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художниковШедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художниковШедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
125 за экскурсию
2.5 часа
44 отзыва
Узнать личные истории художников, авторов картин «золотого фонда» музея Прадо
Даже если вы в Мадриде всего на пару дней, то музей Прадо является обязательной частью культурной программы. Большой интерес для любителей искусства представляют, конечно, художники испанской школы. Я расскажу вам о главных работах Мурильо, Риберы, Сурбарана, Эль Греко, Веласкеса и Гойи, а также о том, как их необычная судьба повлияла на творческую манеру. Жизнь каждого напоминает приключенческий роман и помогает лучше понять историю Испании в целом.
Прогулка по мадридским крышамПрогулка по мадридским крышамПрогулка по мадридским крышам
100 за экскурсию
2.5 часа
18 отзывов
Оценить красоту испанской столицы с высоты птичьего полета
А не прогуляться ли нам по крышам? В Мадриде есть поговорка «De Madrid al cielo», что в переводе означает: лучше, чем в Мадриде, может быть только в раю на небесах. Ближе всего к мадридскому небу расположены именно крыши: у меня в запасе есть популярные и пара секретных, которые не найти ни в одном путеводителе. Вы не сможете сказать, что побывали в Мадриде, пока не увидите его сверху!
Первое знакомство с МадридомПервое знакомство с МадридомПервое знакомство с Мадридом
От 125 за экскурсию
4 часа
53 отзыва
Впервые увидеть и полюбить Мадрид во всем его многообразии
Меняю четыре часа вашего драгоценного времени на знакомство с моим любимым городом. Вы увидите его таким, каким его знают местные жители. История, архитектура, культура, транспорт, кухня, традиции и обычаи — как можно разделить эти темы, которые, дополняя друг друга, и создают цельный образ Мадрида? Поэтому мы будем гулять по всему городу, а не только по историческому центру, заглянем в церкви и бары, в парки и на рынки, на крыши и в погреба.
Гастрономическая прогулка по барам МадридаГастрономическая прогулка по барам МадридаГастрономическая прогулка по барам Мадрида
От 94 за экскурсию
3 часа
Научитесь разбираться в испанских тапас и продегустируйте их в лучших барах города
Эта гастрономическая экскурсия – настоящая находка для путешественников, которые желают поближе познакомиться с мадридской кухней и открыть для себя лучшие заведения города. Вы посетите самые интересные и популярные среди горожан бары Мадрида, познакомитесь с испанскими закусками тапас, научитесь разбираться в местном вине и почувствуете себя настоящим испанцем. После нашей веселой и содержательной дегустации вы станете настоящим знатоком испанских аперитивов и мадридских баров!
Колоритные рынки МадридаКолоритные рынки МадридаКолоритные рынки Мадрида
120 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Увидеть кусочек настоящей мадридской жизни и стать знатоком местных деликатесов
Не стоит думать, что местные рынки – это только лишь прилавки и обычный набор продуктов. Скорее их можно сравнить с театральной сценой, где ежедневно разыгрывается гастрономический спектакль со своими харáктерными ролями. На время экскурсии вы станете его полноправными участниками, чтобы оценить высокое качество местных продуктов. И, конечно, как следует их продегустировать.

Экскурсии по музеям Мадрида

Главное в музее ПрадоГлавное в музее ПрадоГлавное в музее Прадо
33 за человека
2 часа
43 отзыва
Рассмотреть знаменитые полотна, разобраться в школах живописи и узнать о монарших вкусах
Прадо — один из самых известных художественных музеев мира, в его стенах выставлены работы величайших мастеров разных европейских школ. Вы пройдёте по залам с коллекциями испанских монархов, взглянете на богатейшее собрание испанской живописи и шедевры знаменитых художников. Узнаете об отличиях разных школ, мотивах в творчестве гениев и глубже проникнетесь изобразительным искусством.
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
120 за экскурсию
3 часа
93 отзыва
Ключевые образы прошлого в арт-прогулке по главному музею Мадрида
В Прадо так много залов, что легко заблудиться. Побывав там не один десяток раз, я смогла придумать маршрут, который позволяет без спешки увидеть главные картины, то есть знаковые для своего времени образы, созданные мастерами испанского школы живописи. Цель экскурсии — оценить их не только с художественной, но и эстетической точки зрения. История страны, история моды и психология в портретах помогут вам по-новому взглянуть на поход в музей.
Тайны Мадридского двораТайны Мадридского двораТайны Мадридского двора
33 за человека
2 часа
8 отзывов
Рассмотреть сокровища Королевского дворца и разобраться в династиях Испании
Роскошь парадных залов, богатое прошлое, полотна Гойи и великолепные виды на мадридские горы — все это Королевский дворец Мадрида. Любуясь интерьерами, вы узнаете об особенностях его архитектуры и проследите исторический путь. Познакомитесь с выдающимися представителями Бурбонов, их коллекциями живописи, антиквариата и оружия. Так, за 2 часа вы откроете главное в летописи испанской монархии и насладитесь красотой дворца.
Must-see в музее ПрадоMust-see в музее ПрадоMust-see в музее Прадо
117 за экскурсию
3 часа
19 отзывов
Шедевры королевских коллекций на экскурсии с погружением в историю, искусство и культуру Испании
В Прадо перед вами предстанут знаменитые полотна — собрание музея пополняли лично испанские монархи. В моей компании вы не растеряетесь, гуляя по залам, и за 2,5 часа увидите главные шедевры коллекции: работы Веласкеса, Рубенса, Гойи, Эль Греко, Босха и других художников. Откроете не только красоту картин, но и культурный контекст разных эпох. И поймёте, как в высокой живописи отразились войны, смена общественных настроений и вся история Испании.
Большая прогулка по музею ПрадоБольшая прогулка по музею ПрадоБольшая прогулка по музею Прадо
104 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
«Прочитать» символику картин Гойи и «Сада наслаждений» Босха и начать лучше понимать историю Испании
В музее Прадо на относительно небольшой площади находится столько шедевров искусства, что с ним может сравниться, разве что, галерея Уффици. Каждое полотно здесь — отражение эпохи и мастерства художника. Вы увидите работы Тициана, Тинторетто, Рубенса, Босха, Дюрера, узнаете, как Веласкес подписывал свои картины, куда смотрят персонажи его знаменитых «Менин» и кто же все-таки является их главным героем.

Выбирайте и другие экскурсии в Мадриде

За городомБары и ночная жизньПарк РетироСтадион Реал МадридПешкомНеобычные маршрутыМода и винтажМузеи и искусствоТрансферыДля детейСеговияМузей ПрадоВсеИстория и архитектураРынкиИндивидуальныеНа велосипедеНа автомобилеАлькала-де-ЭнаресСо скидкойОбзорныеГастрономическиеКрыши и панорамыКоролевский дворецГрупповыеМастер-классы